Стало известно, кто проведет "Новогоднюю ночь" на Первом канале
В проекте прозвучит более 70 хитов 2010-2020 годов
26 декабря 2023, 06:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Стало известно, кто проведет "Новогоднюю ночь" на Первом канале. Об этом сообщили в пресс-службе телевещателя.
Ведущих будет несколько, ими станут заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева, актер Максим Аверин, телеведущие Валдис Пельш, Яна Чурикова, Юлия Барановская, Екатерина Березовская, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев и Дмитрий Хрусталев.
Также на Первом канале заявили о том, что в рамках шоу прозвучит более 70 популярных песен последнего десятилетия.
Ранее власти Барнаула рассказали о том, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники.
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07:04:05 26-12-2023
Много, много лет не смотрю ни первый и последующие. В итоге не надо ходить по врачам и аптекам. Сотни песен прошлых лет на полях Ютуба. "Прекрасное далеко", которого уже никогда не будет.
07:15:35 26-12-2023
А это кто то ещё смотрит ?
08:18:46 26-12-2023
Отстой
08:27:54 26-12-2023
Юлия Барановская --- О, жена Аршавина. Может рассказать, как он ее с 3 детьми бросил. Это и определило, что она теперь на телевидении, всем тогда ее стало жалко
12:05:15 26-12-2023
Гость (08:27:54 26-12-2023) Юлия Барановская --- О, жена Аршавина. Может рассказать, как... не завидуйте
08:47:31 26-12-2023
Достаточно одного аверина, чтобы не включать тв на Новый Год. Удивительно отвратная внешность и манера поведения. К тому же ориентация вызывает сомнения - вроде сейчас она перестала открыто поощряться?
11:52:27 26-12-2023
Гость (08:47:31 26-12-2023) Достаточно одного аверина, чтобы не включать тв на Новый Год... Я бы вас за растаскивание грязного белья придавил бы, чес слово. Не знал-но спасибо посвятили.
13:28:22 26-12-2023
Гость (08:47:31 26-12-2023) Достаточно одного аверина, чтобы не включать тв на Новый Год... Вот особенно когда Аверин в спектакле Сатирикона "Король Лир" играл Эдмонда, побочного сына Глостера.Так на него пакостно было смотреть...
09:57:22 26-12-2023
Вам, проживающим за оргией оргию, имеющим ванную и теплый клозет! Как вам не стыдно о представленных к Георгию вычитывать из столбцов газет?! Знаете ли вы, бездарные, многие, думающие нажраться лучше как, — может быть, сейчас бомбой ноги выдрало у Петрова поручика?.. Если б он, приведенный на убой, вдруг увидел, израненный, как вы измазанной в котлете губой похотливо напеваете Северянина! Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду?! Я лучше в баре ... буду подавать ананасную воду! 1915 год
11:20:44 26-12-2023
Тот рэпер в одном носке? Он бы удачно символизировал уходящий год, да и следующий наверное тоже.