В проекте прозвучит более 70 хитов 2010-2020 годов

26 декабря 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Стало известно, кто проведет "Новогоднюю ночь" на Первом канале. Об этом сообщили в пресс-службе телевещателя.

Ведущих будет несколько, ими станут заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева, актер Максим Аверин, телеведущие Валдис Пельш, Яна Чурикова, Юлия Барановская, Екатерина Березовская, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев и Дмитрий Хрусталев.

Также на Первом канале заявили о том, что в рамках шоу прозвучит более 70 популярных песен последнего десятилетия.

Ранее власти Барнаула рассказали о том, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники.