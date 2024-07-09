Стало известно, кто в России чаще всего делает вклады

Самыми популярными являются программы, рассчитанные на шесть месяцев

09 июля 2024, 17:46, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Согласно данным финансовой платформы "Банки.ру", которые изучила "Газета.ru", в первом полугодии большинство вкладов в России было открыто мужчинами – 57%.

Наиболее активно открывали вклады люди в возрасте от 35 до 44 лет (26%) и от 45 до 54 лет (25%).

Более половины всех вкладов (54%) были открыты жителями Центрального федерального округа. На втором месте – Приволжский ФО с долей в 14%, на третьем – Северо-Западный ФО (12%). Наименее активными оказались жители Северо-Кавказского ФО – их доля составила всего 1%.

Чаще всего россияне выбирали вклады на шесть месяцев. По итогам первого полугодия на них пришлось чуть более 94% от общего количества открытых депозитов. На втором месте – вклады на три месяца (5,4%).

Средний размер вклада за этот период составил около 1,15 миллиона рублей.