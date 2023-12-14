Итоговая сумма оказалась меньше запланированной на 26,9 млн рублей

14 декабря 2023, 13:58, Анастасия Чебакова

Фото: пресс-служба АКЗС

На выборы губернатора Алтайского края потратили 323,6 млн рублей вместо запланированных 350,6 млн рублей, оставшиеся средства оперативно вернули в бюджет региона. Об этом во время отчета перед депутатами АКЗС на сессии 14 декабря сообщила глава Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова.

Куда ушли деньги?

Большую часть средств, как и прежде, направили на оплату труда работников избирательных комиссий – траты составили более 75% от общей фонда, или 255,2 млн рублей.

Всего на выборах губернатора работало 1775 избирательных комиссий.Изготовление печатной продукции обошлось бюджету края в 4,6 млн рублей (1,44%), приобретение оборудования (в том числе кабин, ящиков, уголков) – 4,1 млн рублей, транспортные и погрузочные услуги – 11 млн рублей, информирование избирателей о выборах – 9,7 млн рублей (3% от общего фонда).

Акимова пояснила, что другие расходы, в том числе транспортные, командировочные, на связь и другие, удалось полностью сэкономить либо максимально минимизировать "с учетом предоставления надлежащих помещений органами местного самоуправления".

Социалистка Евгения Боровикова отметила, что расходы в размере 3% на информирование избирателей о выборах – слишком мало, и сумму следовало бы увеличить.

"А мы потом удивляемся, почему такая явка низкая по Алтайскому краю", – обратила внимание Боровикова.

Председатель крайизбиркома пояснила: хоть в процентном соотношении расходы выглядят неубедительно, но по факту на эти цели потратили почти 10 млн рублей, что, по ее словам, "более чем достаточно".

"Нужно учитывать и то, что все муниципалитеты предоставляли площадки для размещения агитации. Также информацию о проводимых выборах избирком размещал в соцсетях и интернете", – добавила Акимова.

Почему на выборы потратили меньше, чем должны были?

Сумма в 350,615 млн закладывалась с учетом возможного второго тура выборов, однако его не проводили. И голосование уложилось в три дня – с 8 по 10 сентября 2023 года. Победу одержал действующий глава региона Виктор Томенко, набравший 76,16% голосов избирателей. Явка на выборах составила 31%.

Еще раз поясним: 350 млн рублей – сумма, которую выделил бюджет региона на подготовку и проведение выборов. При выдвижении в губернаторы Алтайского края кандидаты также обязаны создать избирательный счет, через который проходят все их расходы на кампанию. Он формируется из трех источников: собственные средства выдвиженца, деньги, предоставленные избирательным объединением, и добровольные пожертвования граждан и юрлиц. Предельный размер расходования средств избирательного фонда не может превышать 120 миллионов рублей.О том, сколько денег потратили кандидаты в губернаторы 2023, читайте в материале amic.ru по ссылке.