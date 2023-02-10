Стало известно, куда "весёлый молочник" уехал из Алтайского края
Сейчас в доме фермера живут подсобные рабочие
10 февраля 2023, 15:44, ИА Амител
Кадр из видео / YouTube
Фермер Джастас Уолкер рассказал Службе Новостей "FM-Продакшн", что сейчас он вместе с семьёй находится в США в гостях у родителей.
"Не виделись почти семь лет", – отметил Уолкер.
Вернуться в Алтайский край известный фермер намерен в начале апреля.
Ранее сообщалось, что Уолкер уехал из села Степного, где он работал в течение нескольких лет. Местные жители предположили, что он переехал в другой регион. Сейчас в доме фермера живут подсобные рабочие, которые присматривают за хозяйством.
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