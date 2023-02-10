Стало известно, куда "весёлый молочник" уехал из Алтайского края

Сейчас в доме фермера живут подсобные рабочие

10 февраля 2023, 15:44, ИА Амител

Кадр из видео / YouTube

Фермер Джастас Уолкер рассказал Службе Новостей "FM-Продакшн", что сейчас он вместе с семьёй находится в США в гостях у родителей.

"Не виделись почти семь лет", – отметил Уолкер.

Вернуться в Алтайский край известный фермер намерен в начале апреля.

Ранее сообщалось, что Уолкер уехал из села Степного, где он работал в течение нескольких лет. Местные жители предположили, что он переехал в другой регион. Сейчас в доме фермера живут подсобные рабочие, которые присматривают за хозяйством.