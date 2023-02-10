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Стало известно, куда "весёлый молочник" уехал из Алтайского края

Сейчас в доме фермера живут подсобные рабочие

10 февраля 2023, 15:44, ИА Амител

Кадр из видео / YouTube
Кадр из видео / YouTube

Фермер Джастас Уолкер рассказал Службе Новостей "FM-Продакшн", что сейчас он вместе с семьёй находится в США в гостях у родителей.

"Не виделись почти семь лет", – отметил Уолкер.

Вернуться в Алтайский край известный фермер намерен в начале апреля.

Ранее сообщалось, что Уолкер уехал из села Степного, где он работал в течение нескольких лет. Местные жители предположили, что он переехал в другой регион. Сейчас в доме фермера живут подсобные рабочие, которые присматривают за хозяйством.

Комментарии 5

  • Он офигеет, когда вернётся) у нас нельзя никого без присмотра надолго оставлять
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, не офигеет, все будет нормально, он не у вас на Украине живёт.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • На хрена он здесь нужен. В это время уехать значит продемонстрировать свою антироссийскую позицию против укронацистов.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • идиоты, причем здесь Украина. Он что, должен не навещать теперь родителей?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • В это время уехать значит продемонстрировать свою антироссийскую позицию против укронацистов. ========= Почему не в окопе, братишка?!
    10 февраля, Гость   Ответить
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