Стало известно, на что тратит деньги молодежь в России
Закупаются они чаще всего по четвергам и субботам
03 июля 2024, 14:30, ИА Амител
Большинство расходов молодежи приходится на покупки с маркетплейсов, согласно исследованию СберСпасибо. Только за первую половину 2023 года молодые люди потратили 4,4 млрд бонусов на заказы с онлайн-площадок, пишет "Газета.ру".
Популярными статьями расходов стали супермаркеты (2,7 млрд бонусов) и кафе и рестораны (1,6 млрд). В топ-5 также вошли АЗС (333 млн) и развлечения (158 млн).
Самыми непопулярными статьями расходов у молодежи считаются детские товары, страхование и товары для животных. Кроме того, в этом году молодые люди меньше тратят бонусов на образование и оплату связи и интернета.
Списание бонусов чаще всего происходит по средам, четвергам и субботам.
14:33:47 03-07-2024
... а деньги они берут в тумбочке.
15:04:25 03-07-2024
короче, жрут, развлекаются и катаются. вот и все интересы у молодежи. даже животинок не заводят, не говоря уже о детях )))
19:26:15 03-07-2024
Не, получается что я тоже с маркетплейса. Правда остальные 85% денег на ипотеку))