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Стало известно, на что тратит деньги молодежь в России

Закупаются они чаще всего по четвергам и субботам

03 июля 2024, 14:30, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Большинство расходов молодежи приходится на покупки с маркетплейсов, согласно исследованию СберСпасибо. Только за первую половину 2023 года молодые люди потратили 4,4 млрд бонусов на заказы с онлайн-площадок, пишет "Газета.ру".

Популярными статьями расходов стали супермаркеты (2,7 млрд бонусов) и кафе и рестораны (1,6 млрд). В топ-5 также вошли АЗС (333 млн) и развлечения (158 млн).

Самыми непопулярными статьями расходов у молодежи считаются детские товары, страхование и товары для животных. Кроме того, в этом году молодые люди меньше тратят бонусов на образование и оплату связи и интернета.

Списание бонусов чаще всего происходит по средам, четвергам и субботам.

деньги

Комментарии 3

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Мусик

14:33:47 03-07-2024

... а деньги они берут в тумбочке.

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Гость

15:04:25 03-07-2024

короче, жрут, развлекаются и катаются. вот и все интересы у молодежи. даже животинок не заводят, не говоря уже о детях )))

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Гость

19:26:15 03-07-2024

Не, получается что я тоже с маркетплейса. Правда остальные 85% денег на ипотеку))

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