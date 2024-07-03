Стало известно, на что тратит деньги молодежь в России

Закупаются они чаще всего по четвергам и субботам

03 июля 2024, 14:30, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Большинство расходов молодежи приходится на покупки с маркетплейсов, согласно исследованию СберСпасибо. Только за первую половину 2023 года молодые люди потратили 4,4 млрд бонусов на заказы с онлайн-площадок, пишет "Газета.ру".

Популярными статьями расходов стали супермаркеты (2,7 млрд бонусов) и кафе и рестораны (1,6 млрд). В топ-5 также вошли АЗС (333 млн) и развлечения (158 млн).

Самыми непопулярными статьями расходов у молодежи считаются детские товары, страхование и товары для животных. Кроме того, в этом году молодые люди меньше тратят бонусов на образование и оплату связи и интернета.

Списание бонусов чаще всего происходит по средам, четвергам и субботам.