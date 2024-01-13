Основная часть "посетителей" пунктов сбора подписей – пенсионеры. А иногда там можно встретить депутатов и политиков

13 января 2024, 07:30, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае продолжается сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. В регионе открыты 17 пунктов приема "автографов" избирателей. Аmic.ru побывал на одной из точек сбора в Барнауле и поговорил с горожанами, которые пришли туда.

"Поток желающих не остановить"

В Барнауле подписи в поддержку действующего главы государства принимают в семи торговых центрах. Это "Пионер", "Галактика", "Европа", "Арена", "Огни", "Весна", "Праздничный". Волонтеры, работающие на пунктах сбора, рассказали, что точки открыты с 19:00 до 22:00 часов, в выходные и праздники – с 18:00 до 22:00 часов.

Молодых людей, желающих оставить подпись, по традиции совсем немного. Основная масса посетителей – люди пожилого возраста, в чем убедился корреспондент аmic.ru, побывав в "Галактике" вечером 11 января.

Некоторые пожаловались, что информации о пунктах сбора подписей недостаточно, а их поиск вызывает трудности. Однако были и те, кто со всей серьезностью отнесся к процессу и заранее узнал всю информацию.

"Я слышала, что в ТРЦ открыты точки сбора подписей. Поэтому сумка с паспортом всегда была с собой. Торговый центр большой, пока ходишь – наткнешься (на точку приема. – Прим. ред.). Пять минут – и дело сделано", – поделилась 79-летняя пенсионерка Тамара Скурихина.

"Я решил не оттягивать. Пункт нашел быстро. Информацию нашел в интернете, проблем не возникло, если есть желание", – рассказал пожелавший остаться анонимным мужчина.А еще нередко на точках сбора порой можно встретить политиков и депутатов. Одним из них вечером 11 января стал депутат Госдумы Даниил Бессарабов, тоже пришедший оставить свой "автограф" в ТРЦ "Галактика".

"Сейчас, в нерабочее время, мы видим, что активность большая. Люди приходят разных возрастов. Жители Сибири и Алтайского края всегда были политически активны. Мы видим, что желание сильное. А поэтому должны предоставить возможность им реализовать свое избирательное право как на выборах, так и на этапе выдвижения кандидатов. С конца декабря уже собрано много подписей, но поток желающих не остановить. Работа будет продолжаться до 31 января", – отметил Бессарабов.

"Сделать полезное дело"

На точках сбора подписей работают волонтеры, которые помогают каждому пришедшему активисту и разъясняют, как правильно поставить подпись. Для этого нужен только паспорт с регистрацией в Алтайском крае. Избиратели обязаны указывать в подписных листах свою фамилию, имя, отчество, а также поставить подпись и дату.

"Очень простая система [сбора подписей], доходчивая, понятная. Ребята-волонтеры все могут подсказать и рассказать. Еще несколько лет назад эта практика не имела такого распространения. Подписи собирали по домам либо в торговых центрах. Это новшество нынешнего избирательного цикла, которое еще больше вовлекает людей в избирательный процесс", – высказался Бессарабов.

Процесс оценила и председатель Молодежного парламента Алтайского края Алина Бушуева, тоже пришедшая на пункт сбора в четверг, 11 января.

"Очень удобно: зашел в любимый магазин, купил что-то, и сразу же можно сделать полезное дело государственной значимости. Здорово, что оставить подпись можно после окончания рабочего дня, в свободное время", – отметила она.

Ранее Алтайский край отправил первую часть "автографов" в поддержку действующего президента. Прием подписей продлится до 31 января. Затем стартует этап их проверки. Окончательный список кандидатов, которые будут представлены в бюллетене, станет известен не позднее 10 февраля. Сами выборы лидера, который возглавит Россию до 2030 года, пройдут 15, 16 и 17 марта. В Алтайском крае можно будет проголосовать дистанционно.

Напомним, заявки на участие в выборах президента России в ЦИК подали более 30 человек, документы приняты только у 11. Среди них три самовыдвиженца, включая действующего главу государства Владимира Путина, и восемь кандидатов от партий. Подробнее о тех, кто претендует на президентское кресло, читайте в материале: "Выборы президента 2024: кто может стать новым российским лидером?". А узнать, как в Алтайском крае готовятся к выборам малые партии, можно тут: "Пошла жара. В Алтайском крае малые партии начали сбор подписей к выборам президента"

Сборы подписей в поддержку Владимира Путина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru