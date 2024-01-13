"Желание сильное". Кто и как подписывается за Путина в Барнауле?
Основная часть "посетителей" пунктов сбора подписей – пенсионеры. А иногда там можно встретить депутатов и политиков
13 января 2024, 07:30, ИА Амител
В Алтайском крае продолжается сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. В регионе открыты 17 пунктов приема "автографов" избирателей. Аmic.ru побывал на одной из точек сбора в Барнауле и поговорил с горожанами, которые пришли туда.
"Поток желающих не остановить"
В Барнауле подписи в поддержку действующего главы государства принимают в семи торговых центрах. Это "Пионер", "Галактика", "Европа", "Арена", "Огни", "Весна", "Праздничный". Волонтеры, работающие на пунктах сбора, рассказали, что точки открыты с 19:00 до 22:00 часов, в выходные и праздники – с 18:00 до 22:00 часов.
Молодых людей, желающих оставить подпись, по традиции совсем немного. Основная масса посетителей – люди пожилого возраста, в чем убедился корреспондент аmic.ru, побывав в "Галактике" вечером 11 января.
Некоторые пожаловались, что информации о пунктах сбора подписей недостаточно, а их поиск вызывает трудности. Однако были и те, кто со всей серьезностью отнесся к процессу и заранее узнал всю информацию.
"Я слышала, что в ТРЦ открыты точки сбора подписей. Поэтому сумка с паспортом всегда была с собой. Торговый центр большой, пока ходишь – наткнешься (на точку приема. – Прим. ред.). Пять минут – и дело сделано", – поделилась 79-летняя пенсионерка Тамара Скурихина.
"Я решил не оттягивать. Пункт нашел быстро. Информацию нашел в интернете, проблем не возникло, если есть желание", – рассказал пожелавший остаться анонимным мужчина.А еще нередко на точках сбора порой можно встретить политиков и депутатов. Одним из них вечером 11 января стал депутат Госдумы Даниил Бессарабов, тоже пришедший оставить свой "автограф" в ТРЦ "Галактика".
"Сейчас, в нерабочее время, мы видим, что активность большая. Люди приходят разных возрастов. Жители Сибири и Алтайского края всегда были политически активны. Мы видим, что желание сильное. А поэтому должны предоставить возможность им реализовать свое избирательное право как на выборах, так и на этапе выдвижения кандидатов. С конца декабря уже собрано много подписей, но поток желающих не остановить. Работа будет продолжаться до 31 января", – отметил Бессарабов.
"Сделать полезное дело"
На точках сбора подписей работают волонтеры, которые помогают каждому пришедшему активисту и разъясняют, как правильно поставить подпись. Для этого нужен только паспорт с регистрацией в Алтайском крае. Избиратели обязаны указывать в подписных листах свою фамилию, имя, отчество, а также поставить подпись и дату.
"Очень простая система [сбора подписей], доходчивая, понятная. Ребята-волонтеры все могут подсказать и рассказать. Еще несколько лет назад эта практика не имела такого распространения. Подписи собирали по домам либо в торговых центрах. Это новшество нынешнего избирательного цикла, которое еще больше вовлекает людей в избирательный процесс", – высказался Бессарабов.
Процесс оценила и председатель Молодежного парламента Алтайского края Алина Бушуева, тоже пришедшая на пункт сбора в четверг, 11 января.
"Очень удобно: зашел в любимый магазин, купил что-то, и сразу же можно сделать полезное дело государственной значимости. Здорово, что оставить подпись можно после окончания рабочего дня, в свободное время", – отметила она.
Ранее Алтайский край отправил первую часть "автографов" в поддержку действующего президента. Прием подписей продлится до 31 января. Затем стартует этап их проверки. Окончательный список кандидатов, которые будут представлены в бюллетене, станет известен не позднее 10 февраля. Сами выборы лидера, который возглавит Россию до 2030 года, пройдут 15, 16 и 17 марта. В Алтайском крае можно будет проголосовать дистанционно.
Напомним, заявки на участие в выборах президента России в ЦИК подали более 30 человек, документы приняты только у 11. Среди них три самовыдвиженца, включая действующего главу государства Владимира Путина, и восемь кандидатов от партий. Подробнее о тех, кто претендует на президентское кресло, читайте в материале: "Выборы президента 2024: кто может стать новым российским лидером?". А узнать, как в Алтайском крае готовятся к выборам малые партии, можно тут: "Пошла жара. В Алтайском крае малые партии начали сбор подписей к выборам президента"
08:04:19 13-01-2024
Пенсионеры - сами не жили и вам не дадим.
08:36:13 13-01-2024
Если бы люди знали правду, то сто раз подумали.
16:51:06 13-01-2024
Гость (08:36:13 13-01-2024) Если бы люди знали правду, то сто раз подумали.... Есть такие упёртые, что даже фактами не убедить. И да, среди пенсионеров таких больше всего. Есть среди них и очень мудрые люди, но таких меньшинство, к великому сожалению.
08:43:11 13-01-2024
Депутатам и политикам если Путина не переназначат, беда. Где они жарчеваться будут. Им без пропитания нельзя . Вот и подписываются.
09:04:32 13-01-2024
Политически активны , ой немогу
09:38:18 13-01-2024
"Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить: У ней особенная стать — В Россию можно только верить. "
10:20:12 13-01-2024
а если бы представители другого кандидата открыли точки по сбору подписей в этих торговых центрах,долго бы они просуществовали и какой бы штраф получил организатор?
11:07:36 13-01-2024
гость (10:20:12 13-01-2024) а если бы представители другого кандидата открыли точки по ... Для этого деньги нужны, им их не хватает.
15:47:53 13-01-2024
Гость (11:07:36 13-01-2024) Для этого деньги нужны, им их не хватает.... То есть у нас на самом начальном этапе честных выборов уже закладывается не равноправие?
14:31:35 13-01-2024
гость (10:20:12 13-01-2024) а если бы представители другого кандидата открыли точки по ... Кто б их туда пустил
10:56:02 13-01-2024
А сколько перевыбираевому уже годов ?
11:44:04 13-01-2024
Гость (10:56:02 13-01-2024) А сколько перевыбираевому уже годов ?... Меньше чем Байдену.
18:13:16 13-01-2024
Гость (11:44:04 13-01-2024) Меньше чем Байдену.... Так Бидона один раз всего выбрали, а не 16.
14:10:39 13-01-2024
Гость (10:56:02 13-01-2024) А сколько перевыбираевому уже годов ?... 71, пишет интернет. Брежнев правил до 75.
11:05:50 13-01-2024
Ну а что не собирать то подписи в отсутствии конкурентов, легко, все ресурсы у него.
11:43:29 13-01-2024
Меня всегда умиляет активность комментаторов а так же лайков и дизайном под такими новостями. Особенно утром в нерабочий день. При том что обычно на ресурсе спокойно и ажиотажа нет. Явно приходит команда комментаторов специально обученные призванная сформировать общественное мнение.
15:18:22 13-01-2024
Гость (11:43:29 13-01-2024) Меня всегда умиляет активность комментаторов а так же лайков... А вы свое мнение только на основании лайков/дизлайков строите? Думать, анализировать, размышлять не пробовали? Зачем вы вообще на них смотрите?
11:57:57 13-01-2024
поток желающих не остановить... но на фото всего три человека!? не считая депутата и его сопровождения...
15:20:11 13-01-2024
вечером 11 января стал депутат Госдумы Даниил Бессарабов------ О как... А с Болгарией он уже вопросы порешал насчет памятника? Или устал и прилетел отдохнуть?
15:29:54 13-01-2024
Гость (15:20:11 13-01-2024) вечером 11 января стал депутат Госдумы Даниил Бессарабов----... Ему главное успеть вовремя выразить свои чувства верноподданические. А дальше трава не расти. А вообще весь репортаж просто умилил: и очереди безразмерные (как за яйцами) стоят из пенсионеров, они, видимо, сразу после работы (в 79 годков) рванули толпой в торговый центр по неслабому морозу, чтобы поддержать выдвижение "любимого руководителя". Собрали, как отчитываются, уже на миллион подписей больше, чем нужно, но всё собирают!
15:40:46 13-01-2024
"пенсионерка, депутат, пенсионерка, еще пенсионерка, председатель Молодежного парламента" - контингент понятен. Совершенно случайно оказались в нужное время в нужном месте. А остальные десятки или даже сотни тысяч подписавших где?
16:06:09 13-01-2024
Ради любопытства-а не подскажите где можно ознакомиться с программой с которой пришел действующий президент и с программой нынешнего кандидата
16:44:11 13-01-2024
Депутатам и чиновникам, жирующим на народные деньги, пример надо брать с ВВП, у него по декларациям до сих пор машины Москвич-407 и Волга-21, советский прицеп Скиф. А у этих особняки и замки.
17:53:25 13-01-2024
Гость (16:44:11 13-01-2024) А у этих особняки и замки. У "Михал иваныча" вилла для жены во Франции и бизнес переписан на дочерей. Просто по тв мы смотрим сериалы, а не то, что можно рассказать по-правде
18:18:51 13-01-2024
Гость (16:44:11 13-01-2024) Депутатам и чиновникам, жирующим на народные деньги, пример ... А у Сталина вообще один френч был, который он по субботам стирал на стиральной доске с хозяйственным мылом. А Петр Первый рваные носки не выкидывал, а сам штопал.
18:29:02 13-01-2024
Гость (18:18:51 13-01-2024) А у Сталина вообще один френч был... Ну ты и свистулька. Даже если просто в Яндексе задать запрос "Сталин фото", то можно без труда насчитать как минимум 5 .
18:54:12 13-01-2024
Меня просто радуют мои соотечественники. Почитал тут вас. У меня возник только один вопрос: или Алтайская земля только таких дефективных воспроизводит, или все дефективные собираются на этом ресурсе? Страна воюет. Какие «программы» кандидатов вы собрались заслушивать? Кого еще вы рассматриваете в качестве первого лица государства, кроме дедушки? Я дал себе обещание не ругаться. Даже в отношении самых отбитых. Не нарушу его. Но в вашем отношении мне очень хочется по русски сказать.
20:30:01 13-01-2024
Гость (18:54:12 13-01-2024) Меня просто радуют мои соотечественники. Почитал тут вас. У ... Проще говоря вы предлагаете ввести диктатуру по тому, что у вас в голове идет война(для тех кто не в курсе,то действие называется СВО и не так давно за такие слова как война давали штрафы и сроки)А по поводу-кого вы рассматриваете в качестве первого лица государства,кроме дедушки.Так ключевое слово-дедушка и он старенький ,а все дедушки смертны,вот и увидим кто будет на этом святом месте.И поверь на слово,их твое мнение абсолютно не заинтересует,и возникает мысль-а не засланный ты дефективный казачек?
22:37:32 26-01-2024
гость (16:06:09 13-01-2024) Ради любопытства-а не подскажите где можно ознакомиться с пр... Ну что вы, он выше этого. Какие-то программы, результаты работы.. это всё блажь заграничная.