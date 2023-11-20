Стало известно еще об одной жертве мощного сибирского урагана

Мужчину придавило кровлей здания

20 ноября 2023, 13:18, ИА Амител

Фото: CК по Кемеровской области

Еще один человек погиб во время сибирского урагана в Кузбассе. Об этом сообщает Mash Siberia.

66-летнего мужчину, работавшего сторожем, придавило кровлей, которая улетела со здания в Новом Городке Беловского муниципального округа. Пострадавший погиб на месте от полученных травм.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что двух человек убило упавшим деревом в Новокузнецке. Люди сидели на передних сиденьях автомобиля, когда на них рухнул тополь, снесенный ветром.

Еще два человека, сидевших в автомобиле, пострадали, но выжили.