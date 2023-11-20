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Стало известно еще об одной жертве мощного сибирского урагана

Мужчину придавило кровлей здания

20 ноября 2023, 13:18, ИА Амител

Фото: CК по Кемеровской области
Фото: CК по Кемеровской области

Еще один человек погиб во время сибирского урагана в Кузбассе. Об этом сообщает Mash Siberia.

66-летнего мужчину, работавшего сторожем, придавило кровлей, которая улетела со здания в Новом Городке Беловского муниципального округа. Пострадавший погиб на месте от полученных травм.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что двух человек убило упавшим деревом в Новокузнецке. Люди сидели на передних сиденьях автомобиля, когда на них рухнул тополь, снесенный ветром.

Еще два человека, сидевших в автомобиле, пострадали, но выжили. 

Происшествия Кемеровская область

Комментарии 6

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Гость

13:25:36 20-11-2023

Вот поэтому умные люди НИКОГДА не делают кровлю из цельных 6-12метровых полос жести, эт раз, и два- делают слуховые окна...

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Гость

13:56:51 20-11-2023

Гость (13:25:36 20-11-2023) Вот поэтому умные люди НИКОГДА не делают кровлю из цельных 6... глупости не говорите. ни разу не видел, что бы кровельный лист резали по метру или больше если длина позволяет его полностью использовать. не надо экономить на количестве саморезов, обрешетке и на стропильной системе. и никогда у вас крыша не улетит

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Гость

15:09:01 20-11-2023

Гость (13:56:51 20-11-2023) глупости не говорите. ни разу не видел, что бы кровельный ли... правильно! но даже если порезать кровлю по метру, то метровый кусок кровельного железа, попав в человека или автомобиль, все равно причинит большой ущерб

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Гость

15:57:49 20-11-2023

Гость (13:25:36 20-11-2023) Вот поэтому умные люди НИКОГДА не делают кровлю из цельных 6... крепить крышу надо нормально к стенам, в сотнях мест пришивать, и 12 м не улетит

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Гость

13:30:28 20-11-2023

Зачем шариться на улице в такой ураган.

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Гость

13:52:48 20-11-2023

На работе был. Сторож." Спал за деньги".

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