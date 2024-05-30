Стало известно о состоянии Анастасии Заворотнюк в последние дни жизни
Она почувствовала себя хуже две недели назад
30 мая 2024, 14:16, ИА Амител
Анастасия Заворотнюк в последнее время жаловалась на головные боли и слабость. Недомогание актриса почувствовала две недели назад, пишет Shot.
Перед смертью 53-летняя актриса жила у себя дома в закрытом поселке Крекшино. Ее периодически возили в государственную больницу на процедуры. В конце прошлого года она прошла курс дорогого лечения в частной клинике, но глиобластома головного мозга не отступила. Две недели назад состояние звезды "Моей прекрасной няни" резко ухудшилось.
"Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой", – написала дочь Анастасии Анна в социальных сетях.
12:55:21 03-06-2024
Мама тяжело болела, надо было быть рядом , а в ОАЭ
12:51:50 04-06-2024
не судите, да не судимы будете...
13:50:21 08-06-2024
Аля (12:51:50 04-06-2024) не судите, да не судимы будете...... Лучше бы учёные, химики, физики, биологи и просто умные люди искали лечение от рака и инсульта-две самые страшные и неизлечимые болезни! Нафига миру Эйплы, войны, компьютеры, если люди мрут ,как мухи и миллиардеры(Стив Джобс) и простые люди.