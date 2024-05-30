Стало известно о состоянии Анастасии Заворотнюк в последние дни жизни

Она почувствовала себя хуже две недели назад

30 мая 2024, 14:16, ИА Амител

Анастасия Заворотнюк / Фото из социальных сетей

Анастасия Заворотнюк в последнее время жаловалась на головные боли и слабость. Недомогание актриса почувствовала две недели назад, пишет Shot.

Перед смертью 53-летняя актриса жила у себя дома в закрытом поселке Крекшино. Ее периодически возили в государственную больницу на процедуры. В конце прошлого года она прошла курс дорогого лечения в частной клинике, но глиобластома головного мозга не отступила. Две недели назад состояние звезды "Моей прекрасной няни" резко ухудшилось.