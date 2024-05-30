НОВОСТИКультура

Стало известно о состоянии Анастасии Заворотнюк в последние дни жизни

Она почувствовала себя хуже две недели назад

30 мая 2024, 14:16, ИА Амител

Анастасия Заворотнюк / Фото из социальных сетей
Анастасия Заворотнюк / Фото из социальных сетей

Анастасия Заворотнюк в последнее время жаловалась на головные боли и слабость. Недомогание актриса почувствовала две недели назад, пишет Shot.

Перед смертью 53-летняя актриса жила у себя дома в закрытом поселке Крекшино. Ее периодически возили в государственную больницу на процедуры. В конце прошлого года она прошла курс дорогого лечения в частной клинике, но глиобластома головного мозга не отступила. Две недели назад состояние звезды "Моей прекрасной няни" резко ухудшилось.

"Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой", – написала дочь Анастасии Анна в социальных сетях.

Кино утраты Знаменитости

Комментарии 3

Avatar Picture
Гули

12:55:21 03-06-2024

Мама тяжело болела, надо было быть рядом , а в ОАЭ

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Аля

12:51:50 04-06-2024

не судите, да не судимы будете...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Арина

13:50:21 08-06-2024

Аля (12:51:50 04-06-2024) не судите, да не судимы будете...... Лучше бы учёные, химики, физики, биологи и просто умные люди искали лечение от рака и инсульта-две самые страшные и неизлечимые болезни! Нафига миру Эйплы, войны, компьютеры, если люди мрут ,как мухи и миллиардеры(Стив Джобс) и простые люди.

  21 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров