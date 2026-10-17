НОВОСТИОбщество

Стало известно о состоянии мальчика, который пережил нападение медведя в Алтайском крае

Он лечится в больнице Москвы

17 октября 2026, 11:37, ИА Амител

Лечение мальчика, на которого напал медведь / Фото: скриншот видео
Лечение мальчика, на которого напал медведь / Фото: скриншот видео

Подросток, на которого напал медведь в Алтайском крае, продолжает проходить лечение в Москве, сообщает телеканал "Вести Алтай".

Сейчас он на аппарате ИВЛ в отделении реанимации и интенсивной терапии Российской детской клинической больницы. Врачи все еще оценивают состояние ребенка как тяжелое, но стабильное.

Напомним, инцидент произошел днем 8 октября. Подросток вместе со взрослым спутником пошел проверять ульи — при том, что в районе действовал режим ЧС из‑за выхода хищников к населенным пунктам. 15-летний мальчик увидел медведя на пасеке и залез на дерево, которое хищник повалил, после чего набросился на юношу.

Во время нападения медведь повредил телефон, который воспламенился и отпугнул животное.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Пасека / Медведи / Животные / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае могли застрелить медведя, напавшего на 15-летнего подростка

Спустя сутки после происшествия, в окрестностях пасеки застрелили трех медведей
НОВОСТИОбщество

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Комментарии 4

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Гость

13:51:46 17-10-2026

Дай Господь 🙏 пережить мальчику эту беду. Сохрани его. 🙏 Дай сил его родителям. А самое главное, вразуми наши Власти, поверни гордые головы в сторону людей, научи видеть свои ошибки и нести за них ответственность. Как же горько, что в этой истории упорно ищут виноватых совсем не в том месте, где их искать нужно.

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Афиноген

16:21:23 17-10-2026

Гость (13:51:46 17-10-2026) Дай Господь 🙏 пережить мальчику эту беду. Сохрани его. 🙏 Д... И здесь коммуняки виноваты?

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Гость

07:42:51 18-10-2026

Афиноген (16:21:23 17-10-2026) И здесь коммуняки виноваты?... Весь этот дом престарелых, который вцепился во власть и никак не хочет ее отдать! Так понятее?

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Гость

13:11:54 18-10-2026

Гость (07:42:51 18-10-2026) Весь этот дом престарелых, который вцепился во власть и ника... Если и придут другие-что изменится? Короля делает свита...

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