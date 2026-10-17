Стало известно о состоянии мальчика, который пережил нападение медведя в Алтайском крае
Он лечится в больнице Москвы
17 октября 2026, 11:37, ИА Амител
Подросток, на которого напал медведь в Алтайском крае, продолжает проходить лечение в Москве, сообщает телеканал "Вести Алтай".
Сейчас он на аппарате ИВЛ в отделении реанимации и интенсивной терапии Российской детской клинической больницы. Врачи все еще оценивают состояние ребенка как тяжелое, но стабильное.
Напомним, инцидент произошел днем 8 октября. Подросток вместе со взрослым спутником пошел проверять ульи — при том, что в районе действовал режим ЧС из‑за выхода хищников к населенным пунктам. 15-летний мальчик увидел медведя на пасеке и залез на дерево, которое хищник повалил, после чего набросился на юношу.
Во время нападения медведь повредил телефон, который воспламенился и отпугнул животное.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).
13:51:46 17-10-2026
Дай Господь 🙏 пережить мальчику эту беду. Сохрани его. 🙏 Дай сил его родителям. А самое главное, вразуми наши Власти, поверни гордые головы в сторону людей, научи видеть свои ошибки и нести за них ответственность. Как же горько, что в этой истории упорно ищут виноватых совсем не в том месте, где их искать нужно.
16:21:23 17-10-2026
Гость (13:51:46 17-10-2026) Дай Господь 🙏 пережить мальчику эту беду. Сохрани его. 🙏 Д... И здесь коммуняки виноваты?
07:42:51 18-10-2026
Афиноген (16:21:23 17-10-2026) И здесь коммуняки виноваты?... Весь этот дом престарелых, который вцепился во власть и никак не хочет ее отдать! Так понятее?
13:11:54 18-10-2026
Гость (07:42:51 18-10-2026) Весь этот дом престарелых, который вцепился во власть и ника... Если и придут другие-что изменится? Короля делает свита...