Стало известно о состоянии мальчика, который пережил нападение медведя в Алтайском крае

Он лечится в больнице Москвы

17 октября 2026, 11:37, ИА Амител

Лечение мальчика, на которого напал медведь / Фото: скриншот видео

Подросток, на которого напал медведь в Алтайском крае, продолжает проходить лечение в Москве, сообщает телеканал "Вести Алтай".

Сейчас он на аппарате ИВЛ в отделении реанимации и интенсивной терапии Российской детской клинической больницы. Врачи все еще оценивают состояние ребенка как тяжелое, но стабильное.

Напомним, инцидент произошел днем 8 октября. Подросток вместе со взрослым спутником пошел проверять ульи — при том, что в районе действовал режим ЧС из‑за выхода хищников к населенным пунктам. 15-летний мальчик увидел медведя на пасеке и залез на дерево, которое хищник повалил, после чего набросился на юношу.

Во время нападения медведь повредил телефон, который воспламенился и отпугнул животное.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).