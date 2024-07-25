Стало известно о состоянии раненых в ДТП, в котором погиб алтайский замминистра
Авария случилась 12 июля на Чуйском тракте
25 июля 2024, 13:40, ИА Амител
В Минздраве Алтайского края рассказали о состоянии пострадавших в ДТП, в котором погиб замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов. Об этом сообщает "Толк".
Авария случилась 12 июля на 218-м километре Чуйского тракта в Первомайском районе. Во время ливня столкнулись "Лада Ларгус" и "Тойота Камри", в результате чего два человека погибли и трое, в том числе ребенок 2021 года рождения, были госпитализированы. По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.
В Минздраве отметили, что 41-летний шофер правительственной "Тойоты" в стабильно тяжелом состоянии. Он получил черепно-мозговую травму и был подключен к ИВЛ, но сейчас дышит самостоятельно и находится в сознании под наблюдением врачей отделения сочетанной травмы БСМП.
Пассажиры "Лады" – 30-летняя женщина и 3-летний ребенок – перенесли операции и готовятся к выписке на следующей неделе.
13:44:58 25-07-2024
Что говорит водитель правительственной недружественной тойоты? Что случилось? Кто виноват?
14:02:17 25-07-2024
RUSSKIY (13:44:58 25-07-2024) Что говорит водитель правительственной недружественной тойот... Как автомобиль может быть дружественным или нет? Это неодушевленный предмет. у него нет эмоций, мыслей и желаний
13:45:25 25-07-2024
самоуверенность водителя правительственной машины загубила двух человек, неизвестно как еще эта авария скажется на здоровье выживших. У замминистра несколько лет назад от продолжительной болезни умерла жена. Дети (пускай и взрослые) остались сиротами. Да ему и самому было всего 64, жить да жить еще. Пусть водитель получит по заслугам.
13:57:07 25-07-2024
горожанка (13:45:25 25-07-2024) самоуверенность водителя правительственной машины загубила д... А что сразу водитель? Наверное у замминистра был рот, чтобы дать указания своему подчиненному, чтобы тот не нарушал?
14:19:18 25-07-2024
Гость (13:57:07 25-07-2024) А что сразу водитель? Наверное у замминистра был рот, чтобы ...
водитель - не его подчиненный. Правительственный гараж выделяет для каждой поездки автомобиль и водителя, у них стоят gps на превышение скорости, они проходят в гараже мед освидетельствование. И для водителя замминистр - не начальник. Начальник его - в правительственном гараже, вот его он должен слушать, но не нарушать
14:45:26 25-07-2024
Гость (14:19:18 25-07-2024) водитель - не его подчиненный. Правительственный гараж в... Вот видите - начальник у водителя все-таки есть. А он работал с водителями, принимал профилактические меры? gps не видит дорожную обстановку, поэтому не может фиксировать все нарушения. Водитель и раньше так ездил? Никто этого не замечал? Перевозимое лицо не может попросить водителя ехать потише? Работайте, налаживайте свою систему. Свалить всё на одного человека - это бездарность управления. Когда я один в машине еду - я сам себе начальник, и я буду виноват если что. А если водитель везет замминистра - тут ответственность уже на многих лежит.
14:19:30 25-07-2024
Гость (13:57:07 25-07-2024) А что сразу водитель? Наверное у замминистра был рот, чтобы ... При чём здесь замминистра? Кто был за рулём, тот и должен соблюдать ПДД и нести полную ответственность.
14:46:33 25-07-2024
Гость (14:19:30 25-07-2024) При чём здесь замминистра? Кто был за рулём, тот и должен со... Ну да. Особенно когда тому, кто за рулем, барин молвит - гони, иначе лишишься работы. Сдается мне, тот пилот, что поднимал известный вертолет на Телецком, тоже не горел желанием лететь.
14:06:23 25-07-2024
горожанка (13:45:25 25-07-2024) самоуверенность водителя правительственной машины загубила д... По каким заслугам? Со стороны хорошо судить. А когда тебе говорят, что даю тебе 2,5 часа на перемещение меня из Новосибирска в Верх_Обское... вот тогда и решайте, есть у водителя выбор или нет. А у него тоже есть семья и дети может быть еще совсем не взрослые.
14:41:38 25-07-2024
Гость (14:06:23 25-07-2024) По каким заслугам? Со стороны хорошо судить. А когда тебе го... Вот именно. Есть дети. И рисковать своей жизнью ради выполнения прихоти замминистра... ну странно как -то
14:44:21 25-07-2024
Гость (14:06:23 25-07-2024) По каким заслугам? Со стороны хорошо судить. А когда тебе го... выходишь из машины и идёшь писать заявление об увольнении. Как вариант.
16:44:47 25-07-2024
Жор (14:44:21 25-07-2024) выходишь из машины и идёшь писать заявление об увольнении. К... Ну ну
14:26:05 25-07-2024
замминистра возвращался с похорон совсем еще молодого мальчишки, погибшего на СВО. Ездил, чтобы отдать дань памяти, возложить цветы на его могилу и поддержать родных погибшего парня.
14:48:19 25-07-2024
горожанка (14:26:05 25-07-2024) замминистра возвращался с похорон совсем еще молодого мальчи... И? Это каким-то образом оправдывает гонку на мокрой дороге?
14:55:33 25-07-2024
горожанка (14:26:05 25-07-2024) замминистра возвращался с похорон совсем еще молодого мальчи... это к чему? что это меняет? если возвращаться с похорон участника СВО, то можно нарушать ПДД, убивая при этом людей? а если с похорон, но не участника, то можно или нет?
14:45:31 25-07-2024
Это с какой же скоростью надо было ехать, что бы не разъехаться, на такой "взлетной полосе".
15:38:57 25-07-2024
Гость (14:45:31 25-07-2024) Это с какой же скоростью надо было ехать, что бы не разъехат... Ливень был
15:52:22 25-07-2024
Гость (15:38:57 25-07-2024) Ливень был... А еще туман и снег бывает, скорость выбирают в зависимости от конкретной дорожной ситуации, а не от своих хотелок и возможностей авто.
16:13:45 25-07-2024
Гость (15:52:22 25-07-2024) А еще туман и снег бывает, скорость выбирают в зависимости о... Так я и не спорю. Я попытался ответить на вопрос предыдущего комментатора "Это с какой же скоростью надо было ехать, что бы не разъехаться, на такой "взлетной полосе". При таком ливне и при скорости 80 можно не разъехаться.
16:28:11 25-07-2024
Гость (16:13:45 25-07-2024) Так я и не спорю. Я попытался ответить на вопрос предыдущего... Если ливень "стеной"(видимость нулевая), то лучше вообще не ехать, а стоять на обочине.
16:56:10 25-07-2024
Гость (16:28:11 25-07-2024) Если ливень "стеной"(видимость нулевая), то лучше вообще не ... Абсолютно с Вами согласен! Лучше на обочине постоять минут 10-15, пока конкретно льет и нифига не видно, а потом уже ехать.
17:31:01 25-07-2024
Вот и пусть правительственный гараж вместе с водителем возместят разбитую Ладу, лечение и компенсацию за моральный и физический вред из своих зарплат. Пусть эти правительственные водители вместе со своими многочисленными начальниками убиваются самостоятельно в столб, в дерево и т.д. Но людей то за собой тянуть зачем?
21:09:55 25-07-2024
этот участок Чуйского тракта нередко вызывает чувство эйфории у водителей, там такая даль, такой простор открывается взору, что у иных просто крышу сносит, кроме того большой перепад высот, холм-яма, холм- яма.....22 года назад на 213 км насмерть сбили моего мужа, я там каждый метр изучила, пытаясь понять, как и зачем гнал водитель, не видя ничего ни на дороге, ни на обочине...царствие небесное всем ушедшим....
17:45:56 26-07-2024
тамара (21:09:55 25-07-2024) этот участок Чуйского тракта нередко вызывает чувство эйфо... Путаете участки. Место ДтП - взлетная полоса, без перепадов высот.