Стало известно о состоянии раненых в ДТП, в котором погиб алтайский замминистра

Авария случилась 12 июля на Чуйском тракте

25 июля 2024, 13:40, ИА Амител

ДТП в Первомайском районе / Фото: t.me/mvd222

В Минздраве Алтайского края рассказали о состоянии пострадавших в ДТП, в котором погиб замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов. Об этом сообщает "Толк".

Авария случилась 12 июля на 218-м километре Чуйского тракта в Первомайском районе. Во время ливня столкнулись "Лада Ларгус" и "Тойота Камри", в результате чего два человека погибли и трое, в том числе ребенок 2021 года рождения, были госпитализированы. По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

В Минздраве отметили, что 41-летний шофер правительственной "Тойоты" в стабильно тяжелом состоянии. Он получил черепно-мозговую травму и был подключен к ИВЛ, но сейчас дышит самостоятельно и находится в сознании под наблюдением врачей отделения сочетанной травмы БСМП.

Пассажиры "Лады" – 30-летняя женщина и 3-летний ребенок – перенесли операции и готовятся к выписке на следующей неделе.