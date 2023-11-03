Стало известно, откроется ли в Барнауле Decathlon под новым названием
Обновленные магазины сети начнут открываться в России до конца 2023 года
03 ноября 2023, 10:35, ИА Амител
Магазины спортивной одежды Decathlon, которые заработают в России под названием Desport, в Барнауле не откроются. Об этом сообщили amic.ru в компании АРМ, которая купила российскую часть бизнеса.
Магазины Desport начнут работу в декабре 2023 года. Сейчас на сайте анонсировано открытие 33 филиалов: семь из них заработают в Москве и Московской области, четыре – в Санкт-Петербурге, по два – в Уфе, Казани и Краснодаре, а также по одному объекту в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Твери, Новосибирске, Самаре, Тольятти, Перми, Ярославле и Ульяновске.
"Если на сайте нет нужного магазина, значит, его открытие не планируется", – ответили amic.ru на вопрос о том, появится ли филиал сети в Барнауле.
В Desport будут продавать товары собственного производства, а также одежду известных брендов. Ассортимент будет пополняться по факту поступления товаров.
Сеть Decathlon ушла с российского рынка весной 2022 года. Ретейлер прекратил поставки товаров в страну и закрыл все магазины. Причиной, с его слов, стали внешние условия, связанные с нарушением логистики.
10:45:18 03-11-2023
товары собственного производства..... ---- Ну собственно и горевать нечего. Отечественный спортинвентарь, это как отечественный автопром.
12:21:54 03-11-2023
Ого. Я и под старым названием только счас узнал о таком магазине.
12:30:35 03-11-2023
Гость (12:21:54 03-11-2023) Ого. Я и под старым названием только счас узнал о таком мага... Я тоже узнал не так давно. Но их хвалили. Были отдельные шикарные позиции. Например, кроссовки за 1500, которые по удобству и долговечности были как за 7000.
12:39:50 03-11-2023
Гость (12:30:35 03-11-2023) Я тоже узнал не так давно. Но их хвалили. Были отдельные шик... лет 5 назад взял там сандали, до сих пор ношу почти каждый день летом
12:57:26 03-11-2023
а причем тут уход сети из России и закрытие неприбыльного магазина? Декатлон в Барнауле был, и закрылся в 2020 году. Или вы про то, что пришла новая власть и вдруг магазины по всей стране будет открывать?
13:42:15 03-11-2023
Марка Кетчуа, к примеру, которую можно было купить только в Декатлоне, просто неубиваемая. У нас двое детей отходили в ботинках, отдали друзьям, у них двое детей проходили. Потом отдала эти ботинки племяннице, вернулись к нам же. Вид, как новые. Теплые, водонепроницаемые. Курточки у них тоже самые классные. Замки - просто шикарные. Весь этот год искала эту фирму на Авито, потому что по обуви просто даже аналога не видела... При покупке дорогой обуви детской в магазине - максимум на один сезон хватает на выход. Некоторые ботинки можно потом возле дома носить.... Посмотрим, ЧТО СТАНЕТ С КАЧЕСТВОМ теперь
17:10:20 03-11-2023
СДЭК предлагает декатлоновскую продукцию купить, сами и доставят. Правда, раза в два дороже, нежели в Европе. Ну, они победнее нас, видимо, будут)))