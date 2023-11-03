Обновленные магазины сети начнут открываться в России до конца 2023 года

03 ноября 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: официальный сайт "Декатлон"

Магазины спортивной одежды Decathlon, которые заработают в России под названием Desport, в Барнауле не откроются. Об этом сообщили amic.ru в компании АРМ, которая купила российскую часть бизнеса.

Магазины Desport начнут работу в декабре 2023 года. Сейчас на сайте анонсировано открытие 33 филиалов: семь из них заработают в Москве и Московской области, четыре – в Санкт-Петербурге, по два – в Уфе, Казани и Краснодаре, а также по одному объекту в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Твери, Новосибирске, Самаре, Тольятти, Перми, Ярославле и Ульяновске.

"Если на сайте нет нужного магазина, значит, его открытие не планируется", – ответили amic.ru на вопрос о том, появится ли филиал сети в Барнауле.

В Desport будут продавать товары собственного производства, а также одежду известных брендов. Ассортимент будет пополняться по факту поступления товаров.

Сеть Decathlon ушла с российского рынка весной 2022 года. Ретейлер прекратил поставки товаров в страну и закрыл все магазины. Причиной, с его слов, стали внешние условия, связанные с нарушением логистики.