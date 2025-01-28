Стало известно, почему глава алтайских "Защитников Отечества" покинул пост

Владимир Мидонов оставил должность, чтобы отправиться на СВО

28 января 2025, 10:14, ИА Амител

Владимир Мидонов / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Руководитель филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в Алтайском крае Владимир Мидонов оставил должность по собственному желанию. Он заявил, что отправляется на СВО. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

"Как участник боевых действий и ветеран Афганистана, обладающий боевым опытом и наградами, такими как орден Красной Звезды и медаль "За отвагу", я счел нужным помочь ребятам на передовой", – поделился Мидонов.

Напомним, Владимир Мидонов ушел с должности 22 января 2025 года. Временно исполняющей обязанности стала заместитель по социальному сопровождению Лариса Панфилова. Мидонов также рекомендовал ее кандидатуру в правительстве Алтайского края и в Москве.