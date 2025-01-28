Стало известно, почему глава алтайских "Защитников Отечества" покинул пост
Владимир Мидонов оставил должность, чтобы отправиться на СВО
28 января 2025, 10:14, ИА Амител
Руководитель филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в Алтайском крае Владимир Мидонов оставил должность по собственному желанию. Он заявил, что отправляется на СВО. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".
"Как участник боевых действий и ветеран Афганистана, обладающий боевым опытом и наградами, такими как орден Красной Звезды и медаль "За отвагу", я счел нужным помочь ребятам на передовой", – поделился Мидонов.
Напомним, Владимир Мидонов ушел с должности 22 января 2025 года. Временно исполняющей обязанности стала заместитель по социальному сопровождению Лариса Панфилова. Мидонов также рекомендовал ее кандидатуру в правительстве Алтайского края и в Москве.
"Я ушел без возврата, планирую куда-то пойти в дальнейший рост. Ухожу на СВО с намерением переехать в Москву. Я окончил "Школу Героев" и, может быть, в будущем буду работать в правительстве", – подытожил Владимир Мидонов.
10:18:55 28-01-2025
Старенький и в очках ...
10:50:50 28-01-2025
Гость (10:18:55 28-01-2025) Старенький и в очках ...... Снайпером будет?
10:28:47 28-01-2025
Сначала "помочь ребятам на передовой"
А по-сути "переехать в Москву и работать в правительстве"
10:36:58 28-01-2025
Ухожу на СВО с намерением переехать в Москву. ...и, может быть, в будущем буду работать в правительстве", – подытожил Владимир Мидонов.
Ну вы поняли, для чего уходят на СВО.
10:42:12 28-01-2025
В Барс?
10:42:49 28-01-2025
чтобы отправиться на СВО --- офигеть, герой Афгана это похоже судьба
10:53:14 28-01-2025
обладающий боевым опытом и наградами"
Боевой опыт 30-ти летней давности устарел. А награды как в этом (на СВО) помогут?
11:14:57 28-01-2025
какие же умники комментируют! яду поднакопилось, некуда слить кроме как в комменты?
11:19:26 28-01-2025
открытым текстом человек сказал, что рассматривает поездку на СВО, как трамплин.
а ребята, которые не по поездке там, а по долгу и убеждениям, в мск вот нес собираются, чтобы дальше там расти.
они просто хотят победить и вернуться к мирной жизни, живыми и здоровыми.
вот и разница, как во дворе шутили: один, а другой дразнится.