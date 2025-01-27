Глава алтайского филиала фонда "Защитники Отечества" ушел со своего поста

Владимир Мидонов покинул должность в связи с переездом в другой город

27 января 2025, 13:24, Антон Дегтярев

Владимир Мидонов / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Руководитель алтайского филиала фонда "Защитники Отечества" Владимир Мидонов покинул свой пост. 22 января 2025 года он ушел с должности по собственному желанию в связи с переездом в другой город. Об этом amic.ru рассказали в фонде.

Куда именно переехал Мидонов и связано ли это с новым назначением, в организации не пояснили.

Теперь обязанности руководителя филиала исполняет бывший замглавы по социальному сопровождению Лариса Панфилова, она начала работать в статусе исполняющей обязанности с 22 января 2025 года. Когда определится постоянный руководитель филиала фонда, пока неизвестно.

Отметим, что Владимир Мидонов был участником войны в Афганистане в 1987-1989 годах, получил медаль "За отвагу" и орден Красной Звезды. После окончания службы работал в Союзе ветеранов Афганистана, был председателем Молодежного жилищного комплекса "Интернационалист", где занимался строительством домов для ветеранов военных конфликтов, был исполнительным директором страховой группы "Росэнерго", трудился в СК "Согласие" и СК "ВТБ Страхование". В 2023 году стал руководителем алтайского филиала фонда "Защитники Отечества".

В марте 2024-го amic.ru публиковал интервью с Владимиром Мидоновым, которое было посвящено работе алтайского фонда "Защитники Отечества".

Сам филиал фонда открылся в Барнауле в конце мая 2023 года, он находится в Барнауле на проспекте Ленина, 5. Организация помогает участникам спецоперации и их семьям. Создать ее поручил президент России Владимир Путин в феврале 2023-го.