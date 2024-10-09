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Стало известно, почему Паулина Андреева и Федор Бондарчук расстались

Их образы жизни очень сильно отличались

09 октября 2024, 17:18, ИА Амител

Федор Бондарчук / Кадр из фильма "9 рота"
Федор Бондарчук / Кадр из фильма "9 рота"

Актриса Паулина Андреева объявила о своем решении прекратить отношения с режиссером Федором Бондарчуком. Как стало известно из близкого к ситуации источника, причиной разрыва стал образ жизни Бондарчука, пишет "КП".

Как отмечает источник, Бондарчук не изменял своей супруге и все еще испытывает к ней чувства. Он хотел бы восстановить отношения, но, по его словам, характеры супругов слишком разные.

Паулина – человек, предпочитающий уединение и не любящий шумные компании. В то же время Федор любит проводить время с друзьями и устраивать шумные вечеринки. Паулина устала от бесконечных застолий, которые, по слухам, негативно сказались на здоровье Федора. Она переживала за него, но он не прислушался к ее советам.

Федор с юности привык к богемному образу жизни. Источник сообщил, что решение о расставании было принято еще в апреле. Паулина осталась в Санкт-Петербурге с сыном, а Федор живет в Москве, но регулярно навещает ребенка и не оставляет попыток уговорить Паулину не разрывать отношения.

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Комментарии 7

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Шинник

17:22:54 09-10-2024

Паулине за роль в "Методе" плюс в карму...

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Гость

17:34:04 09-10-2024

Кому интересно нытьё очередной брошенки ?

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Гость

18:03:06 09-10-2024

Гость (17:34:04 09-10-2024) Кому интересно нытьё очередной брошенки ?... Она, кстати, нигде не ныла.

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Гость

19:01:41 09-10-2024

Гость (18:03:06 09-10-2024) Она, кстати, нигде не ныла. ... Тоже брошенка?

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Гость

23:00:44 09-10-2024

Гость (19:01:41 09-10-2024) Тоже брошенка?... Что значит, тоже? В отличии от тебя, нет.

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Гость

13:48:59 10-10-2024

Гость (17:34:04 09-10-2024) Кому интересно нытьё очередной брошенки ?... Что вам Бондарчук сделал?

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Элен без ребят

06:45:23 10-10-2024

как и многие, эта детонька думала, что с ней Федя
обязательно станет другим)).

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