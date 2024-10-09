Стало известно, почему Паулина Андреева и Федор Бондарчук расстались

Их образы жизни очень сильно отличались

09 октября 2024, 17:18, ИА Амител

Федор Бондарчук / Кадр из фильма "9 рота"

Актриса Паулина Андреева объявила о своем решении прекратить отношения с режиссером Федором Бондарчуком. Как стало известно из близкого к ситуации источника, причиной разрыва стал образ жизни Бондарчука, пишет "КП".

Как отмечает источник, Бондарчук не изменял своей супруге и все еще испытывает к ней чувства. Он хотел бы восстановить отношения, но, по его словам, характеры супругов слишком разные.

Паулина – человек, предпочитающий уединение и не любящий шумные компании. В то же время Федор любит проводить время с друзьями и устраивать шумные вечеринки. Паулина устала от бесконечных застолий, которые, по слухам, негативно сказались на здоровье Федора. Она переживала за него, но он не прислушался к ее советам.

Федор с юности привык к богемному образу жизни. Источник сообщил, что решение о расставании было принято еще в апреле. Паулина осталась в Санкт-Петербурге с сыном, а Федор живет в Москве, но регулярно навещает ребенка и не оставляет попыток уговорить Паулину не разрывать отношения.