Стало известно, почему потепление в России идет быстрее

Прирост среднегодовой температуры на один градус прогнозируют к 2040 году

11 ноября 2024, 13:15, ИА Амител

Сосульки / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В России потепление климата проходит быстрее, чем в среднем в мире. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Средняя годовая температура в умеренных широтах Евразии, мы как раз тут и живем, она увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по глобусу", – заявил эксперт.

Ученый подчеркнул, что каждое пятилетие потепление в мире ускоряется. А прирост среднегодовой температуры за последние десять лет составил 0,5˚С, в Арктической зоне – 0,7˚С. Увеличение средней температуры в России на один градус прогнозируют к 2040 году.

За десятилетие мир потеплел на 0,26˚С. По мнению ученых, из-за высоких темпов роста температуры на планете наступило "критическое десятилетие".