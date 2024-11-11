Стало известно, почему потепление в России идет быстрее
Прирост среднегодовой температуры на один градус прогнозируют к 2040 году
11 ноября 2024, 13:15, ИА Амител
В России потепление климата проходит быстрее, чем в среднем в мире. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Средняя годовая температура в умеренных широтах Евразии, мы как раз тут и живем, она увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по глобусу", – заявил эксперт.
Ученый подчеркнул, что каждое пятилетие потепление в мире ускоряется. А прирост среднегодовой температуры за последние десять лет составил 0,5˚С, в Арктической зоне – 0,7˚С. Увеличение средней температуры в России на один градус прогнозируют к 2040 году.
За десятилетие мир потеплел на 0,26˚С. По мнению ученых, из-за высоких темпов роста температуры на планете наступило "критическое десятилетие".
13:28:51 11-11-2024
Вот и хорошо.
13:41:18 11-11-2024
Ну и где про почему?
13:57:27 11-11-2024
Ерунда - по факту никакого потепления! На улку выгляните!
14:41:37 11-11-2024
В России - высокий градус.