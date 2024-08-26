Стало известно, с кем контактировал Дуров перед вылетом во Францию

На завтраке присутствовала и 24-летняя Вавилова, которая улетела с предпринимателем в Париж

26 августа 2024, 19:16, ИА Амител

Павел Дуров / Кадр: YouTube-кала Такера Карлсона

Последним, с кем контактировал основатель Telegram Павел Дуров перед задержанием, стал блогер Гусейн Гасанов. Как утверждает Shot, утром 24 августа они позавтракали в известном ресторане Баку – Shore House.

Отмечается, что за столом также сидела 24-летняя Юлия Вавилова, которая прилетела вместе с Дуровым во Францию. О чем могли разговаривать блогер и предприниматель – не уточняется.

Дурова задержали в аэропорту Парижа вечером 24 августа, когда он вышел из частного самолета. Бизнесмену вменяют соучастие в преступлениях, совершаемых через Telegram.

СМИ отмечали, что вместе с Дуровым во Францию прилетели охранник и девушка. Выяснилось, что это Вавилова – около двух лет назад она переехала в Дубай, а до этого жила в Москве.