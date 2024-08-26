Найдена предполагаемая спутница Дурова, которая могла быть с ним во время ареста
24-летняя Юлия Вавилова не появлялась в Сети с момента задержания бизнесмена
26 августа 2024, 08:45, ИА Амител
Телеграм-канал Shot узнал личность предполагаемой спутницы основателя Telegram Павла Дурова, которая была с ним во время ареста в Париже.
Это 24-летняя Юлия Вавилова. Девушка занимается криптокоучингом и проводит стримы. Около двух лет назад она переехала в Дубай, а до этого жила в Москве. За последние месяцы девушка посетила Казахстан и Кыргызстан в те же даты, что и Дуров, однако в ее соцсетях он не был отмечен.
В посольстве РФ заявили, что не знают, кто находился на борту самолета вместе с Дуровым в момент его задержания в Париже. Вавилова при этом с тех пор в Сети не появлялась.
Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа, когда он вышел из частного самолета. Претензии к бизнесмену связаны с отсутствием должной модерации в Telegram, что якобы делает его пособником в проводимых через мессенджер преступлениях: терроризм, незаконный оборот наркотиков, мошенничество и так далее.
В Telegram заявили, что соблюдают законы ЕС, модерация на площадке соответствует всем отраслевым стандартам, а самому Дурову нечего скрывать.
09:40:09 26-08-2024
Людям дурят мозги...
09:49:44 26-08-2024
Кто-то же выманил его в Париж
09:58:44 26-08-2024
Конечно, возможен вариант, что сам захотел продать ключи западным спецслужбам. Для прикрытия полетел под арест, чтобы не выглядело добровольной сделкой в глазах пользователей Телеграм и вообще всех..
12:32:29 26-08-2024
Гость (09:58:44 26-08-2024) Конечно, возможен вариант, что сам захотел продать ключи зап... Интересная версия. Иначе правда не объяснить, почему он оказался настолько наивен
12:44:46 26-08-2024
24-летняя --- старовата для Дурова
14:40:03 26-08-2024
Гость (12:44:46 26-08-2024) 24-летняя --- старовата для Дурова... это ненадолго ж