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Найдена предполагаемая спутница Дурова, которая могла быть с ним во время ареста

24-летняя Юлия Вавилова не появлялась в Сети с момента задержания бизнесмена

26 августа 2024, 08:45, ИА Амител

Фото со страницы Юлии Вавиловой в соцсетях
Фото со страницы Юлии Вавиловой в соцсетях

Телеграм-канал Shot узнал личность предполагаемой спутницы основателя Telegram Павла Дурова, которая была с ним во время ареста в Париже.

Это 24-летняя Юлия Вавилова. Девушка занимается криптокоучингом и проводит стримы. Около двух лет назад она переехала в Дубай, а до этого жила в Москве. За последние месяцы девушка посетила Казахстан и Кыргызстан в те же даты, что и Дуров, однако в ее соцсетях он не был отмечен.

В посольстве РФ заявили, что не знают, кто находился на борту самолета вместе с Дуровым в момент его задержания в Париже. Вавилова при этом с тех пор в Сети не появлялась.

Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа, когда он вышел из частного самолета. Претензии к бизнесмену связаны с отсутствием должной модерации в Telegram, что якобы делает его пособником в проводимых через мессенджер преступлениях: терроризм, незаконный оборот наркотиков, мошенничество и так далее.

В Telegram заявили, что соблюдают законы ЕС, модерация на площадке соответствует всем отраслевым стандартам, а самому Дурову нечего скрывать.

Происшествия громкое дело блогеры мессенджеры
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Комментарии 6

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Бдыщ...

09:40:09 26-08-2024

Людям дурят мозги...

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Гость

09:49:44 26-08-2024

Кто-то же выманил его в Париж

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Гость

09:58:44 26-08-2024

Конечно, возможен вариант, что сам захотел продать ключи западным спецслужбам. Для прикрытия полетел под арест, чтобы не выглядело добровольной сделкой в глазах пользователей Телеграм и вообще всех..

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Гость

12:32:29 26-08-2024

Гость (09:58:44 26-08-2024) Конечно, возможен вариант, что сам захотел продать ключи зап... Интересная версия. Иначе правда не объяснить, почему он оказался настолько наивен

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Гость

12:44:46 26-08-2024

24-летняя --- старовата для Дурова

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ага

14:40:03 26-08-2024

Гость (12:44:46 26-08-2024) 24-летняя --- старовата для Дурова... это ненадолго ж

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