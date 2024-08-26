Найдена предполагаемая спутница Дурова, которая могла быть с ним во время ареста

24-летняя Юлия Вавилова не появлялась в Сети с момента задержания бизнесмена

26 августа 2024, 08:45, ИА Амител

Фото со страницы Юлии Вавиловой в соцсетях

Телеграм-канал Shot узнал личность предполагаемой спутницы основателя Telegram Павла Дурова, которая была с ним во время ареста в Париже.

Это 24-летняя Юлия Вавилова. Девушка занимается криптокоучингом и проводит стримы. Около двух лет назад она переехала в Дубай, а до этого жила в Москве. За последние месяцы девушка посетила Казахстан и Кыргызстан в те же даты, что и Дуров, однако в ее соцсетях он не был отмечен.

В посольстве РФ заявили, что не знают, кто находился на борту самолета вместе с Дуровым в момент его задержания в Париже. Вавилова при этом с тех пор в Сети не появлялась.

Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа, когда он вышел из частного самолета. Претензии к бизнесмену связаны с отсутствием должной модерации в Telegram, что якобы делает его пособником в проводимых через мессенджер преступлениях: терроризм, незаконный оборот наркотиков, мошенничество и так далее.

В Telegram заявили, что соблюдают законы ЕС, модерация на площадке соответствует всем отраслевым стандартам, а самому Дурову нечего скрывать.