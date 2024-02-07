Стало известно, с кем в камере сидит Елена Блиновская
Все сокамерницы впервые попали в места лишения свободы
07 февраля 2024, 13:16, ИА Амител
Источник рассказал о том, кто является сокамерницами Елены Блиновской в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.
"Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки – доктор наук и кандидат наук", – рассказал собеседник агентства.
Источник отметил, что все они попали в места лишения свободы впервые. Кроме того, сокамерников, по его словам, выбирают так, чтобы между ними не возникало конфликтов.
Ранее сообщалось, что Блиновской грозит до 16 лет тюрьмы по новому уголовному делу. Предположительно, она пользовалась электронными ключами других людей и переводила деньги с их расчетных счетов и тратила на себя.
13:18:46 07-02-2024
доктор наук и кандидат наук --- эти по научному разводили наверное
14:57:19 07-02-2024
Гость (13:18:46 07-02-2024) доктор наук и кандидат наук --- эти по научному разводили на... Да это погоняло такие у них.
15:59:47 07-02-2024
Гость (14:57:19 07-02-2024) Да это погоняло такие у них.... Надо к ним четвертого подсадить, доцента из "Джентльменов удачи", того, который настоящий.
13:25:08 07-02-2024
Дайте ей 16лет и не интересно с кем она сидеть будет!!)
13:48:02 07-02-2024
Поумней бобех подобрали, чтобы Блиновская их в карты в долги не загнала.
13:49:30 07-02-2024
Одно не пойму, зачем Елена послала запрос во вселенную с просьбой в СИЗО оказаться? (шутка)
13:53:21 07-02-2024
Хорошая новость.Главное чтоб кандидат наук от Блиновской не заплакала.
20:36:59 07-02-2024
Её освободят условно-досрочно, и она скажет, что желания сбываются. Сама "нашаманила", призывая вселенную. Потом опять прогонят рекламу её персоны в СМИ. Любая новость, кроме некролога для таких криминальных пиарщиков, типа Блинов
06:15:10 08-02-2024
содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки.... только у меня цифры не сходятся?
06:40:52 08-02-2024
Гость (06:15:10 08-02-2024) содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседк... и что именно вызвало у вас когнитивный диссонанс? если вы понимаете значение этих слов? я про диссонанс.
13:44:01 08-02-2024
Гость (06:15:10 08-02-2024) содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседк... Одно место берегут для непонятливых.