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Стало известно, с кем в камере сидит Елена Блиновская

Все сокамерницы впервые попали в места лишения свободы

07 февраля 2024, 13:16, ИА Амител

Елена Блиновская / Фото: vk.com/sweet_sweet_lady
Елена Блиновская / Фото: vk.com/sweet_sweet_lady

Источник рассказал о том, кто является сокамерницами Елены Блиновской в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

"Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки – доктор наук и кандидат наук", – рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что все они попали в места лишения свободы впервые. Кроме того, сокамерников, по его словам, выбирают так, чтобы между ними не возникало конфликтов.

Ранее сообщалось, что Блиновской грозит до 16 лет тюрьмы по новому уголовному делу. Предположительно, она пользовалась электронными ключами других людей и переводила деньги с их расчетных счетов и тратила на себя.

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Комментарии 11

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Гость

13:18:46 07-02-2024

доктор наук и кандидат наук --- эти по научному разводили наверное

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Гость

14:57:19 07-02-2024

Гость (13:18:46 07-02-2024) доктор наук и кандидат наук --- эти по научному разводили на... Да это погоняло такие у них.

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Гость

15:59:47 07-02-2024

Гость (14:57:19 07-02-2024) Да это погоняло такие у них.... Надо к ним четвертого подсадить, доцента из "Джентльменов удачи", того, который настоящий.

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Гость

13:25:08 07-02-2024

Дайте ей 16лет и не интересно с кем она сидеть будет!!)

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Гость

13:48:02 07-02-2024

Поумней бобех подобрали, чтобы Блиновская их в карты в долги не загнала.

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Гость

13:49:30 07-02-2024

Одно не пойму, зачем Елена послала запрос во вселенную с просьбой в СИЗО оказаться? (шутка)

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Гость

13:53:21 07-02-2024

Хорошая новость.Главное чтоб кандидат наук от Блиновской не заплакала.

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Шизиг

20:36:59 07-02-2024

Её освободят условно-досрочно, и она скажет, что желания сбываются. Сама "нашаманила", призывая вселенную. Потом опять прогонят рекламу её персоны в СМИ. Любая новость, кроме некролога для таких криминальных пиарщиков, типа Блинов

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Гость

06:15:10 08-02-2024

содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки.... только у меня цифры не сходятся?

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Гость

06:40:52 08-02-2024

Гость (06:15:10 08-02-2024) содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседк... и что именно вызвало у вас когнитивный диссонанс? если вы понимаете значение этих слов? я про диссонанс.

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Гость

13:44:01 08-02-2024

Гость (06:15:10 08-02-2024) содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседк... Одно место берегут для непонятливых.

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