Стало известно, с кем в камере сидит Елена Блиновская

Все сокамерницы впервые попали в места лишения свободы

07 февраля 2024, 13:16, ИА Амител

Елена Блиновская / Фото: vk.com/sweet_sweet_lady

Источник рассказал о том, кто является сокамерницами Елены Блиновской в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

"Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки – доктор наук и кандидат наук", – рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что все они попали в места лишения свободы впервые. Кроме того, сокамерников, по его словам, выбирают так, чтобы между ними не возникало конфликтов.

Ранее сообщалось, что Блиновской грозит до 16 лет тюрьмы по новому уголовному делу. Предположительно, она пользовалась электронными ключами других людей и переводила деньги с их расчетных счетов и тратила на себя.