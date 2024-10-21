Стало известно, скольких барнаульцев раздражают курящие коллеги
Перекуры сослуживцев раздражают четырех из десяти некурящих трудоустроенных горожан
21 октября 2024, 10:30, ИА Амител
Курящие коллеги раздражают четырех из десяти некурящих барнаульцев. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса по поиску работу SuperJob.
44% относятся к никотинозависимым сослуживцам спокойно. В коллективах, свободных от курения, работают только 9% горожан.
Большинство работодателей выделяют специальные помещения для курения классических и электронных сигарет. В каждой пятой компании действует запрет на вейпы. Обычные сигареты запрещают в 14% организаций.
Четверо из десяти барнаульцев уверены, что электронные сигареты более опасны, чем классический табак. Среди некурящих такого же мнения придерживаются 41%, среди приверженцев обычных сигарет – 57%, а среди вейперов – 13%. 59% курящих электронные сигареты уверены, что никотиновый пар наносит меньше вреда, чем дым сигарет.
11:06:41 21-10-2024
Впрочем, если пить, то нету разницы уже
12:35:56 21-10-2024
60% относятся спокойно!!!!!!!... А на телеэкранах продолжают стыдливо замазывать сигареты, убивая всю прелесть художественных фильмов. Курение обладает высокой эстетикой и помогает человеку сосредоточиться и собраться с мыслями. Вред от сего деяния намеренно преувеличен. Вред же курения пассивного, хоть табака, хоть пара - просто ничтожен. Так давайте уже прекратим издеваться над нашими согражданами, большинство из которых являются законопослушными налогоплательщиками...
16:01:41 21-10-2024
Дюша (12:35:56 21-10-2024) 60% относятся спокойно!!!!!!!... А на телеэкранах продолжают... Бред полный, запретить курение нужно вообще, это наркотик, вред от него огромный. Те кто сам себя травит - дохните, не жалко, естественный отбор, но вы травите окружающих, которые вообще не при делах. А те кто ходит на перекуры - тупо тратят на это рабочее время, за это их нужно лишать части зарплаты
17:45:27 21-10-2024
Гость (16:01:41 21-10-2024) Бред полный, запретить курение нужно вообще, это наркотик, в... Акцизы которые платят курильщики не позволят запретить продажу табака.
19:07:17 21-10-2024
Гость (16:01:41 21-10-2024) Бред полный, запретить курение нужно вообще, это наркотик, в... Ты дышишь выхлопными газами машин, которые намного больше пассивного курения вредят организму. И ничего. Продолжай дышать полной грудью. Ведь авто это признак достатка и успешности. И никому в голову не придет запретить