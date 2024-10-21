Стало известно, скольких барнаульцев раздражают курящие коллеги

Перекуры сослуживцев раздражают четырех из десяти некурящих трудоустроенных горожан

21 октября 2024, 10:30, ИА Амител

Сигареты / Фото: https://pxhere.com/

Курящие коллеги раздражают четырех из десяти некурящих барнаульцев. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса по поиску работу SuperJob.

44% относятся к никотинозависимым сослуживцам спокойно. В коллективах, свободных от курения, работают только 9% горожан.

Большинство работодателей выделяют специальные помещения для курения классических и электронных сигарет. В каждой пятой компании действует запрет на вейпы. Обычные сигареты запрещают в 14% организаций.

Четверо из десяти барнаульцев уверены, что электронные сигареты более опасны, чем классический табак. Среди некурящих такого же мнения придерживаются 41%, среди приверженцев обычных сигарет – 57%, а среди вейперов – 13%. 59% курящих электронные сигареты уверены, что никотиновый пар наносит меньше вреда, чем дым сигарет.