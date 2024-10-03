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Правда ли, что всем, кто родился после 2009 года, навсегда запретят покупать табак?

Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму

03 октября 2024, 17:05, ИА Амител

Табачная продукция / Фото: pixabay.com
Табачная продукция / Фото: pixabay.com

В России могут начать постепенно вводить полный запрет на продажу табака и любой другой никотинсодержащей продукции. В Госдуму внесли законопроект, по которому все россияне, родившиеся после 2009 года, никогда не смогут покупать сигареты, вейпы, кальяны и прочие товары для курения.

О том, введут ли этот запрет и как он будет действовать, – в материале amic.ru.

1

Правда ли, что в России введут полный запрет на покупку табачной продукции?

Такой законопроект действительно внесен в Госдуму. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на фракцию "Новых людей" в Госдуме.
"Новые люди" предложили ввести постепенное ограничение на продажу сигарет для тех, кто родился после 31 декабря 2009 года. Такой законопроект направили в правительство Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Ксения Горячева", – цитирует издание фракцию.Соответствующие изменения предлагается внести в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".
2

То есть одним россиянам можно будет покупать сигареты, а другим – нет?

Да. По задумке депутатов, россияне, родившиеся после 31 декабря 2009 года, никогда не смогут покупать сигареты, вейпы и другую никотинсодержащую продукцию. Даже когда им исполнится 18 лет, запрет продолжит действовать. А вот те, кто родился до этой даты, смогут приобретать табачные товары, как и раньше.
3

Почему сигареты и вейпы предлагают запретить именно для тех, кто родился после 2009 года?

По задумке авторов, это позволит вводить полный запрет на курение в России постепенно. Год от года в стране будет все меньше людей, которые могут купить табак. И все больше тех, кому это запрещено.
4

Зачем нужен полный запрет на продажу табачной продукции?

Авторы законопроекта считают, что такой документ мог бы в будущем полностью избавить страну от заболеваемости и смертности, связанных с курением.
"Принятие законопроекта <...> позволит реализовать цели концепции государственной политики противодействия потреблению табака и постепенно выведет из гражданского оборота табачную и иную никотинсодержащую продукцию, сократит до минимального число курящих среди молодого поколения, что позволит в перспективе почти полностью искоренить заболеваемость и смертность от болезней, связанных с потреблением табака", – цитирует ТАСС текст пояснительной записки.
5

Разве государство не потеряет многомиллионные доходы от "табачных" налогов?

Авторы инициативы провели некоторые расчеты. По их данным, в первый год законопроект коснется порядка 400 тысяч россиян. Затем это количество будет увеличиваться.
"Примерный объем выпадающих доходов федерального бюджета от недопоступления акцизов на табак среди указанной категории граждан в 2029 году может составить менее 7 млрд рублей при текущих налоговых ставках на акцизы", – говорится в пояснительной записке.Но в то же время депутаты приводят данные Минздрава РФ, по которым на лечение россиян от болезней, вызванных курением, тратится более триллиона рублей в год. При этом общие потери бюджета от употребления гражданами табака оцениваются в пять триллионов. Так что ударом по бюджету законопроект не станет, убеждены авторы.

"Таким образом, принятие законопроекта не повлечет увеличение дефицита (уменьшение профицита) расходов", – сделан вывод в пояснительной записке.

6

Каков шанс, что запрет на продажу табака примут?

Пока неизвестно. Документ только внесли в Госдуму. На данный момент нет информации, как к этому законопроекту относятся в российском правительстве.
Для начала нужно дождаться рассмотрения законопроекта в парламенте. Тогда и станет понятно, есть ли вероятность, что инициатива воплотится в жизнь.
Дым / Фото: unsplash.com/ Ruvim Noga

В Госдуме предложили ограничить продажу табака родившимся после 2009 года россиянам

Как отмечают инициаторы, доходы от акциз на табак упадет, но на лечение болезней, вызванных курением, уходит значительно больше средств
НОВОСТИОбщество
Законопроекты запреты

Комментарии 12

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Гость

17:22:00 03-10-2024

Понты это всё.
Когда Медведев был президентом, он хотел заставить табачные компании писать полный состав на сигаретах. Они ответили, мы тогда уйдем с рынка РФ и курите бамбук. Учитывая поступления в бюджет Дмитрий Анатольевич резко передумал.
И больше эту тему ни кто не поднимал

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Дюша

17:30:00 03-10-2024

Слов нет, одни маты...Но здесь могу сказать только одно...Вред курения, мягко говоря преувеличен...Если запрет и вводят, то явно не из соображений охраны здоровья...Это чушь...Как и вред "пассивного" курения...Никаких НАУЧНЫХ доказательств вреда курения НЕТ...Это не более чем фактор риска, такой же как жирная пища, сахар, глютен, соль, гиподинамия...

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Мусик

11:11:01 04-10-2024

Дюша (17:30:00 03-10-2024) Слов нет, одни маты...Но здесь могу сказать только одно...Вр... легкие курильщиков при вскрытии видели?
могу выслать на полюбоваться.

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Дюша

12:28:16 04-10-2024

Мусик (11:11:01 04-10-2024) легкие курильщиков при вскрытии видели?могу выслать на п... Я насмотрелся на практике в меде...Чаще всего в целях пропаганды в музеях выставлены легкие шахтеров с силикозом, раковые опухоли и прочая атрибутика, которая к курению отношения не имеет...И напротив...Моя тетушка, ни когда не курившая умерла от рака легких. Дед, который папиросу изо рта не выпускал прожил до 97 лет.

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Дюша

12:30:26 04-10-2024

Мусик (11:11:01 04-10-2024) легкие курильщиков при вскрытии видели?могу выслать на п... Кстати, как физиолог считаю, что за картинки на пачках распространителей нужно сажать, как за преднамеренное убийство...Вред курения иллюзорен, а ипохондрию еще никто не отменял...

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Гость

17:45:06 03-10-2024

А бухать-то разрешат?

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Татьяна

18:06:23 03-10-2024

Что ж депутаты обкурились?????? Кто хочет курить , тот и будет курить! Продажа уйдет опять в подполье Предприятия табачные будут закрываться. Люди останутся без работы , опять проблемы ОДУМАЙТЕСЬ! Я не курю.

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Гость

00:22:27 04-10-2024

Татьяна (18:06:23 03-10-2024) Что ж депутаты обкурились?????? Кто хочет курить , тот и буд... ____________________________
Чё толку, что я тоже не курю, но курильщики вдувают мне в сознание манипулятивные рассуждения, подобные Вашим. А если подумать на свежем воздухе, то: "Кто хочет курить, пусть сам выращивают табак и крутит папиросины из использованных листов А4, и под страхом наказания продают "из под полы", а табачные вредительские предприятия освободят рабочих и мигрантов поубавится.

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Олег

18:14:28 03-10-2024

Борцы с курением лоббируют интересы наркоторговцев.

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Гость

18:48:22 03-10-2024

Никогда не смогут купить сигареты и т.п.///главное слово купить! Значит вейпы и кальяны будут курить в кафе и т.д.

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Гость

22:29:01 03-10-2024

....И больше эту тему ни кто не поднимал....
Глаза режет эта безграмотность и неуважение к русскому языку: НИКТО пишется вместе!!!


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Гога

22:54:02 03-10-2024

А махорку или ещё какие растительные самокрутки тоже приравняют к наркоте? Тогда и памятники Петру I сносить нужно.

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