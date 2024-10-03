Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму

03 октября 2024, 17:05, ИА Амител

Табачная продукция / Фото: pixabay.com

В России могут начать постепенно вводить полный запрет на продажу табака и любой другой никотинсодержащей продукции. В Госдуму внесли законопроект, по которому все россияне, родившиеся после 2009 года, никогда не смогут покупать сигареты, вейпы, кальяны и прочие товары для курения.

О том, введут ли этот запрет и как он будет действовать, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что в России введут полный запрет на покупку табачной продукции? Такой законопроект действительно внесен в Госдуму. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на фракцию "Новых людей" в Госдуме. "Новые люди" предложили ввести постепенное ограничение на продажу сигарет для тех, кто родился после 31 декабря 2009 года. Такой законопроект направили в правительство Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Ксения Горячева", – цитирует издание фракцию. Соответствующие изменения предлагается внести в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".

2 То есть одним россиянам можно будет покупать сигареты, а другим – нет? Да. По задумке депутатов, россияне, родившиеся после 31 декабря 2009 года, никогда не смогут покупать сигареты, вейпы и другую никотинсодержащую продукцию. Даже когда им исполнится 18 лет, запрет продолжит действовать. А вот те, кто родился до этой даты, смогут приобретать табачные товары, как и раньше.

3 Почему сигареты и вейпы предлагают запретить именно для тех, кто родился после 2009 года? По задумке авторов, это позволит вводить полный запрет на курение в России постепенно. Год от года в стране будет все меньше людей, которые могут купить табак. И все больше тех, кому это запрещено.

4 Зачем нужен полный запрет на продажу табачной продукции? Авторы законопроекта считают, что такой документ мог бы в будущем полностью избавить страну от заболеваемости и смертности, связанных с курением. "Принятие законопроекта <...> позволит реализовать цели концепции государственной политики противодействия потреблению табака и постепенно выведет из гражданского оборота табачную и иную никотинсодержащую продукцию, сократит до минимального число курящих среди молодого поколения, что позволит в перспективе почти полностью искоренить заболеваемость и смертность от болезней, связанных с потреблением табака", – цитирует ТАСС текст пояснительной записки.

5 Разве государство не потеряет многомиллионные доходы от "табачных" налогов? Авторы инициативы провели некоторые расчеты. По их данным, в первый год законопроект коснется порядка 400 тысяч россиян. Затем это количество будет увеличиваться. "Примерный объем выпадающих доходов федерального бюджета от недопоступления акцизов на табак среди указанной категории граждан в 2029 году может составить менее 7 млрд рублей при текущих налоговых ставках на акцизы", – говорится в пояснительной записке. Но в то же время депутаты приводят данные Минздрава РФ, по которым на лечение россиян от болезней, вызванных курением, тратится более триллиона рублей в год. При этом общие потери бюджета от употребления гражданами табака оцениваются в пять триллионов. Так что ударом по бюджету законопроект не станет, убеждены авторы. Но в то же время депутаты приводят данные Минздрава РФ, по которым на лечение россиян от болезней, вызванных курением, тратится более триллиона рублей в год. При этом общие потери бюджета от употребления гражданами табака оцениваются в пять триллионов. Так что ударом по бюджету законопроект не станет, убеждены авторы. "Таким образом, принятие законопроекта не повлечет увеличение дефицита (уменьшение профицита) расходов", – сделан вывод в пояснительной записке.