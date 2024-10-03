Правда ли, что всем, кто родился после 2009 года, навсегда запретят покупать табак?
Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму
03 октября 2024, 17:05, ИА Амител
Табачная продукция / Фото: pixabay.com
В России могут начать постепенно вводить полный запрет на продажу табака и любой другой никотинсодержащей продукции. В Госдуму внесли законопроект, по которому все россияне, родившиеся после 2009 года, никогда не смогут покупать сигареты, вейпы, кальяны и прочие товары для курения.
О том, введут ли этот запрет и как он будет действовать, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что в России введут полный запрет на покупку табачной продукции?
Такой законопроект действительно внесен в Госдуму. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на фракцию "Новых людей" в Госдуме.
"Новые люди" предложили ввести постепенное ограничение на продажу сигарет для тех, кто родился после 31 декабря 2009 года. Такой законопроект направили в правительство Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Ксения Горячева", – цитирует издание фракцию.Соответствующие изменения предлагается внести в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".
2
То есть одним россиянам можно будет покупать сигареты, а другим – нет?
Да. По задумке депутатов, россияне, родившиеся после 31 декабря 2009 года, никогда не смогут покупать сигареты, вейпы и другую никотинсодержащую продукцию. Даже когда им исполнится 18 лет, запрет продолжит действовать. А вот те, кто родился до этой даты, смогут приобретать табачные товары, как и раньше.
3
Почему сигареты и вейпы предлагают запретить именно для тех, кто родился после 2009 года?
По задумке авторов, это позволит вводить полный запрет на курение в России постепенно. Год от года в стране будет все меньше людей, которые могут купить табак. И все больше тех, кому это запрещено.
4
Зачем нужен полный запрет на продажу табачной продукции?
Авторы законопроекта считают, что такой документ мог бы в будущем полностью избавить страну от заболеваемости и смертности, связанных с курением.
"Принятие законопроекта <...> позволит реализовать цели концепции государственной политики противодействия потреблению табака и постепенно выведет из гражданского оборота табачную и иную никотинсодержащую продукцию, сократит до минимального число курящих среди молодого поколения, что позволит в перспективе почти полностью искоренить заболеваемость и смертность от болезней, связанных с потреблением табака", – цитирует ТАСС текст пояснительной записки.
5
Разве государство не потеряет многомиллионные доходы от "табачных" налогов?
Авторы инициативы провели некоторые расчеты. По их данным, в первый год законопроект коснется порядка 400 тысяч россиян. Затем это количество будет увеличиваться.
"Примерный объем выпадающих доходов федерального бюджета от недопоступления акцизов на табак среди указанной категории граждан в 2029 году может составить менее 7 млрд рублей при текущих налоговых ставках на акцизы", – говорится в пояснительной записке.Но в то же время депутаты приводят данные Минздрава РФ, по которым на лечение россиян от болезней, вызванных курением, тратится более триллиона рублей в год. При этом общие потери бюджета от употребления гражданами табака оцениваются в пять триллионов. Так что ударом по бюджету законопроект не станет, убеждены авторы.
"Таким образом, принятие законопроекта не повлечет увеличение дефицита (уменьшение профицита) расходов", – сделан вывод в пояснительной записке.
6
Каков шанс, что запрет на продажу табака примут?
Пока неизвестно. Документ только внесли в Госдуму. На данный момент нет информации, как к этому законопроекту относятся в российском правительстве.
Для начала нужно дождаться рассмотрения законопроекта в парламенте. Тогда и станет понятно, есть ли вероятность, что инициатива воплотится в жизнь.
17:22:00 03-10-2024
Понты это всё.
Когда Медведев был президентом, он хотел заставить табачные компании писать полный состав на сигаретах. Они ответили, мы тогда уйдем с рынка РФ и курите бамбук. Учитывая поступления в бюджет Дмитрий Анатольевич резко передумал.
И больше эту тему ни кто не поднимал
17:30:00 03-10-2024
Слов нет, одни маты...Но здесь могу сказать только одно...Вред курения, мягко говоря преувеличен...Если запрет и вводят, то явно не из соображений охраны здоровья...Это чушь...Как и вред "пассивного" курения...Никаких НАУЧНЫХ доказательств вреда курения НЕТ...Это не более чем фактор риска, такой же как жирная пища, сахар, глютен, соль, гиподинамия...
11:11:01 04-10-2024
Дюша (17:30:00 03-10-2024) Слов нет, одни маты...Но здесь могу сказать только одно...Вр... легкие курильщиков при вскрытии видели?
могу выслать на полюбоваться.
12:28:16 04-10-2024
Мусик (11:11:01 04-10-2024) легкие курильщиков при вскрытии видели?могу выслать на п... Я насмотрелся на практике в меде...Чаще всего в целях пропаганды в музеях выставлены легкие шахтеров с силикозом, раковые опухоли и прочая атрибутика, которая к курению отношения не имеет...И напротив...Моя тетушка, ни когда не курившая умерла от рака легких. Дед, который папиросу изо рта не выпускал прожил до 97 лет.
12:30:26 04-10-2024
Мусик (11:11:01 04-10-2024) легкие курильщиков при вскрытии видели?могу выслать на п... Кстати, как физиолог считаю, что за картинки на пачках распространителей нужно сажать, как за преднамеренное убийство...Вред курения иллюзорен, а ипохондрию еще никто не отменял...
17:45:06 03-10-2024
А бухать-то разрешат?
18:06:23 03-10-2024
Что ж депутаты обкурились?????? Кто хочет курить , тот и будет курить! Продажа уйдет опять в подполье Предприятия табачные будут закрываться. Люди останутся без работы , опять проблемы ОДУМАЙТЕСЬ! Я не курю.
00:22:27 04-10-2024
Татьяна (18:06:23 03-10-2024) Что ж депутаты обкурились?????? Кто хочет курить , тот и буд... ____________________________
Чё толку, что я тоже не курю, но курильщики вдувают мне в сознание манипулятивные рассуждения, подобные Вашим. А если подумать на свежем воздухе, то: "Кто хочет курить, пусть сам выращивают табак и крутит папиросины из использованных листов А4, и под страхом наказания продают "из под полы", а табачные вредительские предприятия освободят рабочих и мигрантов поубавится.
18:14:28 03-10-2024
Борцы с курением лоббируют интересы наркоторговцев.
18:48:22 03-10-2024
Никогда не смогут купить сигареты и т.п.///главное слово купить! Значит вейпы и кальяны будут курить в кафе и т.д.
22:29:01 03-10-2024
....И больше эту тему ни кто не поднимал....
Глаза режет эта безграмотность и неуважение к русскому языку: НИКТО пишется вместе!!!
22:54:02 03-10-2024
А махорку или ещё какие растительные самокрутки тоже приравняют к наркоте? Тогда и памятники Петру I сносить нужно.