Стало известно, сколько барнаульцев будут отмечать День святого Валентина

Праздновать День всех влюбленных собираются даже в компаниях

12 февраля 2025, 15:33, ИА Амител

Фото: Johnny Brown / unsplash.com

Сервис SuperJob провел опрос и выяснил, сколько жителей Барнаула собираются праздновать День святого Валентина.

Оказалось, что этот праздник отметят только 11% горожан. Поздравят свою вторую половинку 13% мужчин и 9% женщин. Причем чаще остальных 14 февраля собираются праздновать респонденты моложе 35 лет (22%).

Подарит цветы своей возлюбленной каждый четвертый мужчина. Чаще остальных преподносить букеты планируют молодые люди до 34 лет (49%).

На работе отмечать День всех влюбленных планируют в 3% компаний.