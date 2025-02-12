Стало известно, сколько барнаульцев будут отмечать День святого Валентина
Праздновать День всех влюбленных собираются даже в компаниях
12 февраля 2025, 15:33, ИА Амител
Фото: Johnny Brown / unsplash.com
Сервис SuperJob провел опрос и выяснил, сколько жителей Барнаула собираются праздновать День святого Валентина.
Оказалось, что этот праздник отметят только 11% горожан. Поздравят свою вторую половинку 13% мужчин и 9% женщин. Причем чаще остальных 14 февраля собираются праздновать респонденты моложе 35 лет (22%).
Подарит цветы своей возлюбленной каждый четвертый мужчина. Чаще остальных преподносить букеты планируют молодые люди до 34 лет (49%).
На работе отмечать День всех влюбленных планируют в 3% компаний.
15:43:22 12-02-2025
ну праздновать не праздновать а коньячку выпить и цветы подарить по этому поводу можно
18:34:45 12-02-2025
Гость (15:43:22 12-02-2025) ну праздновать не праздновать а коньячку выпить и цветы пода... а вы знаете историю этого самого Валентина? сомнительный повод для цветов, имхо
16:16:03 12-02-2025
Сколько можно с этим Валентином? Это праздник геев! Своих хватает праздников, православных, российских.
17:16:58 12-02-2025
Хватит уже пиарить этот день !
19:00:58 12-02-2025
Католики от этого "святого" открещиваются - у них есть настоящий Святой Валентин, так же, как и у православных. Этого монаха Валентина казнили за то, что венчал гомосексуальные браки среди солдат, хотя император Клавдий II запретил браки между воинами, так как эти союзы ухудшали дух войска.
20:08:34 12-02-2025
Список озабоченных комментаторов объявляет открытым!
Ведь намного лучше праздновать день, посвящённый крестьянке, которая с помощью обмана и шантажа охомутала местного богача. Кстати бездетных.