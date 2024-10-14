Стало известно, сколько барнаульцев уже запланировали отпуска на 2025 год

Семь из десяти горожан уже знают, когда возьмут отпуск в следующем году

14 октября 2024, 16:45, ИА Амител

Пляж / Источник: https://pxhere.com/

73% барнаульцев уже составили планы на отпуск в 2025 году. Каждый второй горожанин хочет отдохнуть летом, каждый десятый – весной. Опрос среди экономически активных барнаульцев провел сервис высокооплачиваемой работы SuperJob.

8% респондентов планируют уйти в отпуск осенью, а 6% – зимой. 12% горожан будут отдыхать по графику, составленному отделом кадров.

Согласно результатам опроса, женщины чаще мужчин выбирают отдых летом (54 и 44% соответственно) и весной (13 и 7%). 16% мужчин предпочитают следовать установленному графику. Женщины выбирают такой отпуск в два раза реже (8%).

Респонденты в возрасте до 34 лет, а также от 35 до 44 лет чаще планируют летний отпуск (55 и 53% против 47% среди респондентов старше 45 лет).

Опрошенные с зарплатой до 50 тыс. рублей делились планами на весенний отдых чаще тех, кто зарабатывает больше (16%). Респонденты с зарплатой свыше 100 тыс. рублей чаще других отдыхают в зимнее время (9%).