Авария произошла рано утром на новосибирской трассе

30 января 2023, 10:25, ИА Амител

ДТП между Боровихой и Зудилово / Фото: amic.ru

По предварительным данным, один человек погиб и один пострадал в ДТП на новосибирской трассе в Первомайском районе. Об этом amic.ru рассказали в краевом ГИБДД.

Авария произошла около 07:40 между Боровихой и Зудилово. На месте сейчас работают инспекторы ДПС.

"Факт ДТП подтверждаем, на место сотрудники выехали для выяснения обстоятельств и организации дорожного движения. По машинам пока 100% непонятно, по количеству транспорта информация уточняется", – прокомментировали в краевом ГИБДД.

Напомним, что после аварии на трассе образовалась огромная пробка. Одна из иномарок встала поперёк дороги и перекрыла движение машин. Очевидцы пишут, что тела нескольких человек в результате ДТП раскидало по кюветам. Возле одного из них снег был залит кровью.