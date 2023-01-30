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Стало известно, сколько человек погибло и пострадало в крупной аварии под Барнаулом

Авария произошла рано утром на новосибирской трассе

30 января 2023, 10:25, ИА Амител

ДТП между Боровихой и Зудилово / Фото: amic.ru
ДТП между Боровихой и Зудилово / Фото: amic.ru

По предварительным данным, один человек погиб и один пострадал в ДТП на новосибирской трассе в Первомайском районе. Об этом amic.ru рассказали в краевом ГИБДД.

Авария произошла около 07:40 между Боровихой и Зудилово. На месте сейчас работают инспекторы ДПС.

"Факт ДТП подтверждаем, на место сотрудники выехали для выяснения обстоятельств и организации дорожного движения. По машинам пока 100% непонятно, по количеству транспорта информация уточняется", – прокомментировали в краевом ГИБДД.

Напомним, что после аварии на трассе образовалась огромная пробка. Одна из иномарок встала поперёк дороги и перекрыла движение машин. Очевидцы пишут, что тела нескольких человек в результате ДТП раскидало по кюветам. Возле одного из них снег был залит кровью.

 

Комментарии 5

  • И разделитель не помог
    30 января, Гость   Ответить
  • носятся все как угорелые, ни скоростной режим не соблюдается, ни дистанцию не держат, вс авось, да небось.
    30 января, Гость   Ответить
  • Завышенная самооценка,грубость,равнодушие,наглость.Вот что приводит к таким авариям,а не колея!
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, Согласна на все 100
    30 января, Гость   Ответить
  • Тут же разделитель, как так-то ?
    30 января, Гость   Ответить
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