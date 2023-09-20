Стало известно, сколько человек в Алтайском крае переболели коронавирусом

Специалисты отмечают, что сейчас в регионе происходит рост заболеваемости

20 сентября 2023, 08:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Согласно официальным данным, в Алтайском крае с начала пандемии коронавирусом переболело 30% населения. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению АКЗС Владимир Лещенко.

Он отметил, что это только официально подтвержденные случаи. Прививки от коронавируса сделали 1,6 млн человек, повторно вакцинировались более 515 тысяч.

Лещенко добавил, что сейчас специалисты фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Людям, входящим в группу риска, стоит вакцинироваться.