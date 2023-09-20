Заболеваемость уже увеличивается, но вскоре рост ускорится, считает эпидемиолог Ирина Переладова

20 сентября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Москве начала резко расти заболеваемость коронавирусом. По данным федерального оперштаба, за прошедшую неделю количество заразившихся увеличилось на 48%, а госпитализаций стало на 20,6% больше. На фоне серьезного эпидподъема власти вновь развернули на полную мощность ковидный госпиталь в Сокольниках.

В эпоху пандемии волны COVID-19 начинались именно в столице, а затем "докатывались" до регионов. О том, придет ли эта вспышка в Алтайский край и готов ли регион к новому росту заболеваемости, amic.ru рассказала главный внештатный эпидемиолог Ирина Переладова.

Пока все спокойно

Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае уже начала расти. Но пока эпидподъем по COVID-19 совсем незначительный, считает Ирина Переладова.

"Заболеваемость подрастает, если смотреть относительно летнего периода. Но это вполне естественный процесс. По пути передачи ковид очень похож на ОРВИ. Начинается осень – начинается подъем. Но если сравнить заболеваемость с аналогичным периодом прошлого года, то, конечно, она несравнимо низкая. Говорить, что у нас сейчас какой-то значимый подъем, не приходится", – рассказала врач. По ее словам, сейчас ежедневно заболевают коронавирусом в среднем от 8 до 12 жителей Алтайского края. Всего лечатся от инфекции около 100 человек. 30 из них находятся в стационаре. Переладова объяснила, что медики госпитализируют коморбидных пациентов – тех, которые подхватили ковид на фоне другого хронического недуга. Их лечат стационарно независимо от тяжести течения.

Нынешнюю эпидобстановку специалист оценивает как вполне спокойную: медики без особых проблем справляются с такой нагрузкой.

Стоит отметить, что в Алтайском крае вовсю продолжается эпидподъем по ОРВИ. Сейчас он в разы серьезнее: если с 4 по 10 сентября ковидом заболело лишь 149 человек, то респираторными инфекциями – почти 17 тысяч.

Придет и к нам

Впрочем, если в Москве заболеваемость резко "рванула" вверх, то и в Алтайском крае стоит ждать более активного эпидподъема, полагает Переладова. По ее словам, это может произойти в ближайшие недели.

Какого уровня достигнет заболеваемость, специалист прогнозировать не берется. Но масштабы точно не будут такими катастрофическими, как в 2020 и 2021 годах, уверена эпидемиолог.

"Конечно, подъем в скором времени будет более серьезным, чем сейчас. Но за три последних года у нас очень много людей переболело, много людей привилось и даже не раз. Есть те, кто успел и то, и другое. Поэтому иммунная прослойка у нас сформировалась хорошая. Защищенность населения есть", – пояснила Ирина Переладова.

Врач также считает, что большинство заразившихся будут переносить ковид в легкой форме. Пока нет никаких признаков, чтобы инфекция изменилась в сторону более тяжелого течения.

Госпитали уже работают

Ковидные госпитали в Алтайском крае и не закрывались, рассказала Переладова. Сейчас полноценные ковидные отделения работают в трех барнаульских больницах: краевой клинической, БСМП и БСМП № 2. Еще в 10 инфекционных отделениях по всему краю есть койки, выделенные для больных коронавирусом.

Но даже если ситуация действительно серьезно ухудшится, Алтайский край готов развернуть ковидные койки на полную мощность. Переладова напомнила, что на пике пандемии в регионе было развернуто около 6 тысяч коек в 39 госпиталях. Всю эту госпитальную базу медики готовы задействовать и сейчас.

Могут ли в Алтайском крае вновь ввести ковидные ограничения?

Такая вероятность есть всегда, но пока никаких предпосылок к этому эпидемиолог не видит. По словам Переладовой, лучше не ждать никаких распоряжений и соблюдать меры профилактики уже сейчас. Тем более что эпидподъем по ОРВИ в самом разгаре.

Эпидемиолог напомнила, что нужно соблюдать гигиену рук и не посещать места массового скопления людей без лишней необходимости. А если приходится посещать общественные места, то врач рекомендует носить маску.

А вот бесплатной вакцины от коронавируса в Алтайском крае пока нет. Власти все еще прорабатывают вопрос, чтобы закупить ее для региона. О том, почему сложилась такая ситуация, читайте в материале amic.ru.