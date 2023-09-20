В Москве вспышка ковида, вновь развернут госпиталь. Ждать ли новой волны на Алтае?
Заболеваемость уже увеличивается, но вскоре рост ускорится, считает эпидемиолог Ирина Переладова
20 сентября 2023, 07:01, ИА Амител
В Москве начала резко расти заболеваемость коронавирусом. По данным федерального оперштаба, за прошедшую неделю количество заразившихся увеличилось на 48%, а госпитализаций стало на 20,6% больше. На фоне серьезного эпидподъема власти вновь развернули на полную мощность ковидный госпиталь в Сокольниках.
В эпоху пандемии волны COVID-19 начинались именно в столице, а затем "докатывались" до регионов. О том, придет ли эта вспышка в Алтайский край и готов ли регион к новому росту заболеваемости, amic.ru рассказала главный внештатный эпидемиолог Ирина Переладова.
Пока все спокойно
Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае уже начала расти. Но пока эпидподъем по COVID-19 совсем незначительный, считает Ирина Переладова.
"Заболеваемость подрастает, если смотреть относительно летнего периода. Но это вполне естественный процесс. По пути передачи ковид очень похож на ОРВИ. Начинается осень – начинается подъем. Но если сравнить заболеваемость с аналогичным периодом прошлого года, то, конечно, она несравнимо низкая. Говорить, что у нас сейчас какой-то значимый подъем, не приходится", – рассказала врач. По ее словам, сейчас ежедневно заболевают коронавирусом в среднем от 8 до 12 жителей Алтайского края. Всего лечатся от инфекции около 100 человек. 30 из них находятся в стационаре. Переладова объяснила, что медики госпитализируют коморбидных пациентов – тех, которые подхватили ковид на фоне другого хронического недуга. Их лечат стационарно независимо от тяжести течения.
Нынешнюю эпидобстановку специалист оценивает как вполне спокойную: медики без особых проблем справляются с такой нагрузкой.
Стоит отметить, что в Алтайском крае вовсю продолжается эпидподъем по ОРВИ. Сейчас он в разы серьезнее: если с 4 по 10 сентября ковидом заболело лишь 149 человек, то респираторными инфекциями – почти 17 тысяч.
Придет и к нам
Впрочем, если в Москве заболеваемость резко "рванула" вверх, то и в Алтайском крае стоит ждать более активного эпидподъема, полагает Переладова. По ее словам, это может произойти в ближайшие недели.
Какого уровня достигнет заболеваемость, специалист прогнозировать не берется. Но масштабы точно не будут такими катастрофическими, как в 2020 и 2021 годах, уверена эпидемиолог.
"Конечно, подъем в скором времени будет более серьезным, чем сейчас. Но за три последних года у нас очень много людей переболело, много людей привилось и даже не раз. Есть те, кто успел и то, и другое. Поэтому иммунная прослойка у нас сформировалась хорошая. Защищенность населения есть", – пояснила Ирина Переладова.
Врач также считает, что большинство заразившихся будут переносить ковид в легкой форме. Пока нет никаких признаков, чтобы инфекция изменилась в сторону более тяжелого течения.
Госпитали уже работают
Ковидные госпитали в Алтайском крае и не закрывались, рассказала Переладова. Сейчас полноценные ковидные отделения работают в трех барнаульских больницах: краевой клинической, БСМП и БСМП № 2. Еще в 10 инфекционных отделениях по всему краю есть койки, выделенные для больных коронавирусом.
Но даже если ситуация действительно серьезно ухудшится, Алтайский край готов развернуть ковидные койки на полную мощность. Переладова напомнила, что на пике пандемии в регионе было развернуто около 6 тысяч коек в 39 госпиталях. Всю эту госпитальную базу медики готовы задействовать и сейчас.
Могут ли в Алтайском крае вновь ввести ковидные ограничения?
Такая вероятность есть всегда, но пока никаких предпосылок к этому эпидемиолог не видит. По словам Переладовой, лучше не ждать никаких распоряжений и соблюдать меры профилактики уже сейчас. Тем более что эпидподъем по ОРВИ в самом разгаре.
Эпидемиолог напомнила, что нужно соблюдать гигиену рук и не посещать места массового скопления людей без лишней необходимости. А если приходится посещать общественные места, то врач рекомендует носить маску.
А вот бесплатной вакцины от коронавируса в Алтайском крае пока нет. Власти все еще прорабатывают вопрос, чтобы закупить ее для региона. О том, почему сложилась такая ситуация, читайте в материале amic.ru.
07:16:40 20-09-2023
Как у нас статистика любит проценты. Болел один, заболело двое, ужас, вспышка, увеличение вдвое. Интересует процент заболевших по отношению к населению края, можно озвучить, думается там будут сотые процента, если не тысячные.
12:51:07 20-09-2023
ВВП (07:16:40 20-09-2023) Как у нас статистика любит проценты. Болел один, заболело дв... Не надо не какой статистики, достаточно посмотреть вокруг сколько кашляют, и их действительно уже очень много, статистика покажет много заболевших, когда эпидемия пойдет уже на спад.
10:18:32 20-09-2023
Масочники уже напялили намордники и приняли страдальческий вид!
10:47:44 20-09-2023
Гость (10:18:32 20-09-2023) Масочники уже напялили намордники и приняли страдальческий в... Это их дело. Маски защищают не только от ковида, а от всех ОРВИ, во всяком случае от резкого и проблемного течения болезни. Для возрастных людей это важно.
11:10:47 20-09-2023
Гость (10:47:44 20-09-2023) Это их дело. Маски защищают не только от ковида, а от всех О... Абсолютно верно
11:39:38 20-09-2023
Гость (10:47:44 20-09-2023) Это их дело. Маски защищают не только от ковида, а от всех О... Какие ваши доказательства ? Ни от чего ни не защищают абсолютно, только минусы от них
12:22:03 20-09-2023
Гость (11:39:38 20-09-2023) Какие ваши доказательства ? Ни от чего ни не защищают абсолю... Какие ТВОИ доказательства? Ты медик? Врач? Ты кто такой вообще, что втираешь нам тут про "не защищают абсолютно"? Ты врёшь и не краснеешь!
11:01:31 20-09-2023
Гость (10:18:32 20-09-2023) Масочники уже напялили намордники и приняли страдальческий в... Вы, простите, нормальный? Если человек болен, то, надев маску, он заботится прежде всего о других. Не полетят с него капли жидкости - меньше вероятность того, что заболеют контактирующие с ним люди. Это, вообще-то, не во времена ковида придумали.
11:46:14 20-09-2023
Гость (11:01:31 20-09-2023) Вы, простите, нормальный? Если человек болен, то, надев маск... А вы доктор и умеете удаленно диагностировать различные заболевания? Русским по белому написано - масочники! Мало того, они их и не снимали. Где про больных-то увидели? Обратитесь к доктору по поводу ваших иллюзий.
12:23:13 20-09-2023
Гость (11:46:14 20-09-2023) А вы доктор и умеете удаленно диагностировать различные забо... А ты доктор? Ты вообще, судя по уровню развития работаешь каким-нибудь продавцом или дворником. И туда же лезешь со своими глупыми комментариями. Тебе молчать и слушать надо других, а не ваякать!
14:43:29 20-09-2023
Гость (12:23:13 20-09-2023) А ты доктор? Ты вообще, судя по уровню развития работаешь ка... Если судить по Вашему уровню общения, то вы та самая хабалка-кондукторша из автобуса 57 маршрута. Выходной сегодня, да?
15:23:07 20-09-2023
Гость (14:43:29 20-09-2023) Если судить по Вашему уровню общения, то вы та самая хабалка... Тебе сказали - молчи и слушай, что тебе говорят. А не огрызайся.
12:21:05 20-09-2023
Гость (10:18:32 20-09-2023) Масочники уже напялили намордники и приняли страдальческий в... Умные люди. Не хотят болеть и сидеть на больничном.
12:55:52 20-09-2023
О какой статистике она говорит! Тесты в каком объеме делают от числа заболевших? Мизер. Отсюда и заболевших мало. Только вот полгорода уже кашляет, а это никак не признак ОРВИ. Кашель не характерен для просто простуды. И уж тем более с него( кашля) заболевание ОРВИ не начинается! Так, что пусть она сказочки рассказывает, тут много кто" обманываться рад". Ну пока у нас только цветочки,а ягодки впереди(( Тем более с таким отношением как у нас к окружающим.. Расхаживают больные везде в общественных местах и чихают на остальных! Они ж не рабы! А то, что заразят хроников и неизвестно как перенесут болезнь эти люди- так пофиг... Вон в правительстве еще несколько дней назад ввели масочный режим- о себе они позаботились! Ну а население само пусть разбирается- уж очень им там наверху не хочется злить" не рабов". Так все просто пущено на самотек. Особенно в регионах(
14:24:34 20-09-2023
Гость (12:55:52 20-09-2023) О какой статистике она говорит! Тесты в каком объеме делают ... Антимасочники как раз и есть рабы своего невежества и своих заблуждений.
14:48:39 20-09-2023
Гость (14:24:34 20-09-2023) Антимасочники как раз и есть рабы своего невежества и своих ... Вот именно. Все никак не пойму как такой предмет как медицинская маска, который помогает меньше распространять заразу может быть атрибутом рабства? Что в головах у этих людей?
15:05:53 20-09-2023
Гость (14:48:39 20-09-2023) Вот именно. Все никак не пойму как такой предмет как медицин... На вас ошейники еще надеть надо. И вы гордиться этим будете!
15:22:26 20-09-2023
Гость (14:48:39 20-09-2023) Вот именно. Все никак не пойму как такой предмет как медицин... Тебе в школе учиться надо, а не воров считать. Вот тогда бы понимал больше.
15:24:35 20-09-2023
Гость (14:48:39 20-09-2023) Вот именно. Все никак не пойму как такой предмет как медицин... В голове у этих людей невежество. Они уже давно рабы своего невежества, поэтому и рассуждают как рабы. Только бороться им надо с собой, а не с внешней атрибутикой.
15:52:21 20-09-2023
Гость (14:48:39 20-09-2023) Вот именно. Все никак не пойму как такой предмет как медицин... Медальку не пробовал надеть- " не раб")) Смотри здоровяк не заболей...и близких береги. Хотя...блин в твоем случае незаболеть желать уже поздно))
15:31:12 20-09-2023
Понеслась... Я думала народ уже все понял про эпидемии... Ан нет...