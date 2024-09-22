Стало известно, сколько квартир в российских новостройках берут без ипотеки

Застройщики могут сократить планы по будущим проектам

22 сентября 2024, 17:36, ИА Амител

Дверь в квартиру / Фото: pxhere.com/ru/photo/668616

Зависимость первичного рынка жилья в России от ипотеки достигла критического уровня, пишут "Известия" со ссылкой на "Винзер". Только 18% сделок не связаны с ипотечным кредитованием, что создает риски для строительной отрасли.

Прекращение субсидирования ставок на покупку строящегося жилья может снизить спрос до критических значений, заставляя застройщиков сокращать планы по выводу новых проектов.

Вторичный и загородный рынки более гибкие: 45% готовых квартир приобретается без ипотеки, а в загородном сегменте – до 62%.

Около 70% квартир в новостройках приобретается по семейной ипотеке, лимиты которой заканчиваются, а банки ужесточают условия выдачи, увеличивая первоначальный взнос до 50%.