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Стало известно, сколько квартир в российских новостройках берут без ипотеки

Застройщики могут сократить планы по будущим проектам

22 сентября 2024, 17:36, ИА Амител

Дверь в квартиру / Фото: pxhere.com/ru/photo/668616
Дверь в квартиру / Фото: pxhere.com/ru/photo/668616

Зависимость первичного рынка жилья в России от ипотеки достигла критического уровня, пишут "Известия" со ссылкой на "Винзер". Только 18% сделок не связаны с ипотечным кредитованием, что создает риски для строительной отрасли. 

Прекращение субсидирования ставок на покупку строящегося жилья может снизить спрос до критических значений, заставляя застройщиков сокращать планы по выводу новых проектов. 

Вторичный и загородный рынки более гибкие: 45% готовых квартир приобретается без ипотеки, а в загородном сегменте – до 62%. 

Около 70% квартир в новостройках приобретается по семейной ипотеке, лимиты которой заканчиваются, а банки ужесточают условия выдачи, увеличивая первоначальный взнос до 50%.

недвижимость ипотека

Комментарии 4

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Бдыщ...

18:12:49 22-09-2024

Да хрен с ними... Уже переизбыток новых квартир. Покупают вкладывают средства спасают от инфляции...

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Гость

09:42:41 23-09-2024

Бдыщ... (18:12:49 22-09-2024) Да хрен с ними... Уже переизбыток новых квартир. Покупают вк... У всех столько свободных денег?

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Гость

02:22:54 23-09-2024

Разговаривал с сотрудником одного застройщика. Продажи около ноля. Туши свет

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Гость

14:07:16 24-09-2024

Может, наконец то покинут нашу Родину "примерные семьянины" из аулов и кишлаков, со своим выводком, и освободят наши школы, детские сады, поликлиники от
присутствия лиц небельмеса не понимающих по русски!

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