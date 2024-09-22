Стало известно, сколько квартир в российских новостройках берут без ипотеки
Застройщики могут сократить планы по будущим проектам
22 сентября 2024, 17:36, ИА Амител
Зависимость первичного рынка жилья в России от ипотеки достигла критического уровня, пишут "Известия" со ссылкой на "Винзер". Только 18% сделок не связаны с ипотечным кредитованием, что создает риски для строительной отрасли.
Прекращение субсидирования ставок на покупку строящегося жилья может снизить спрос до критических значений, заставляя застройщиков сокращать планы по выводу новых проектов.
Вторичный и загородный рынки более гибкие: 45% готовых квартир приобретается без ипотеки, а в загородном сегменте – до 62%.
Около 70% квартир в новостройках приобретается по семейной ипотеке, лимиты которой заканчиваются, а банки ужесточают условия выдачи, увеличивая первоначальный взнос до 50%.
18:12:49 22-09-2024
Да хрен с ними... Уже переизбыток новых квартир. Покупают вкладывают средства спасают от инфляции...
09:42:41 23-09-2024
Бдыщ... (18:12:49 22-09-2024) Да хрен с ними... Уже переизбыток новых квартир. Покупают вк... У всех столько свободных денег?
02:22:54 23-09-2024
Разговаривал с сотрудником одного застройщика. Продажи около ноля. Туши свет
14:07:16 24-09-2024
Может, наконец то покинут нашу Родину "примерные семьянины" из аулов и кишлаков, со своим выводком, и освободят наши школы, детские сады, поликлиники от
присутствия лиц небельмеса не понимающих по русски!