Стало известно, сколько младенцев скончались в Алтайском крае в 2024 году

Всего в прошлом году составлено 32 310 записей актов о смерти

09 февраля 2025, 16:27, ИА Амител

Больница / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в 2024 году умерло 60 детей в возрасте до года. Как сообщает NGS22.ru, такую информацию назвали в Управлении юстиции по региону.

Отмечается, что всего в прошлом году составлено 32 310 записей актов о смерти. Из общего числа записей 187 – о смерти несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что предварительная оценка численности постоянного населения на 1 января 2025 года составляет 2 098 979 человек. На начало 2024 года она находилась на уровне 2 115 308 человек. Таким образом, за год население сократилось примерно на 16 329 человек.