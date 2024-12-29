Стало известно, сколько мостов отремонтировали в Алтайском крае в 2024 году

В Барнауле, в частности, привели в нормативное состояние путепровод через железнодорожные пути на объездной дороге

29 декабря 2024, 10:35, ИА Амител

Ремонт дорог / Фото: Минтранс Алтайского края

Всего в 2024 году в Алтайском крае отремонтировали 12 мостов. Из них четыре – в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". На эти цели из бюджета региона выделили более 170 миллионов рублей.

На автомобильной дороге Акатьево – Сузоп – Новотроицк в Солтонском районе привели в порядок мост через реку Неню. Его длина – 89 метров. На работы ушло около 65 миллионов рублей. Мостовики демонтировали старое дорожное полотно, отремонтировали опоры и устроили новую проезжую часть из цементобетона. Также установили современные деформационные швы, металлическое барьерное ограждение, сделали систему водоотвода.

В селе Хабары завершили ремонт моста через Бурлу. Его протяженность – 70 метров. Работы растянулись на два года. Их стоимость составила около 86 млн рублей. За это время полностью сделали пролетные строения, привели в нормативное состояние береговые и промежуточные опоры. Удалось провести устройство сопряжения моста с проезжей частью. Обустроены тротуары, лестничные сходы и система водоотвода, уложена дорожная одежда и установлены деформационные швы. Теперь этот мост обеспечивает безопасное движение как для водителей, так и для пешеходов.

В Косихинском районе вторую молодость получил мост через речку Жилиху, связывающий две части села Глушинка. Именно по нему жители могут попасть в местный ФАП, школу, магазины и другие социально значимые объекты. Для этого пришлось разобрать старый мост. На его месте построили новую переправу. В общей сложности на объект направили 7,8 млн рублей.

В Барнауле отремонтировали путепровод через железнодорожные пути на объездной дороге. По данным регионального Минтранса, объект является важной транспортной артерией города с высокой интенсивностью движения. Специалисты выполнили фрезеровку старого дорожного покрытия, уложили новый асфальт и привели в порядок деформационные швы. Чтобы дать вторую жизнь мосту, понадобилось около 13 миллионов рублей.

В Заринском районе на 123-м километре трассы Мартыново – Тогул – Залесово начался ремонт моста через реку Чумыш. Его длина – 230 метров. В рамках реконструкции разобрали уже существующие конструкции моста, отремонтировали береговые и промежуточные опоры. Сделали устройство монолитной плиты пролетных строений, провели укладку дорожной одежды. Также будет установлено металлическое барьерное ограждение, восстановлена система водоотведения и нанесена разметка. Завершить ремонт планируют в конце 2025 года. Стоимость работ составит около 133 миллионов рублей.