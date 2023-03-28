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Стало известно, сколько переселенцев принял Алтайский край после начала СВО

Всем прибывшим в регион помогают решать бытовые вопросы

28 марта 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: airaltay.ru
Фото: airaltay.ru

С конца февраля 2022 года, после начала СВО, в Алтайский край с территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей переехали 293 жителя. Информация приводится в докладе регионального омбудсмена Бориса Ларина. Всем семьям оказывается адресная поддержка.

На конец декабря в крае находились 222 переселенца, прибывших с начала специальной военной операции. В их числе – 48 несовершеннолетних, 67 пенсионеров и 8 инвалидов. Подавляющее большинство проживали у родственников. Размещения во временных пунктах не потребовалось, сказано в докладе.

Прибывшим оперативно сделали документы, а также помогли открыть счета в банке. Кроме того, подчёркивает Ларин, переехавшим помогли найти работу, устроить детей в сады и школы. Омбудсмен отметил, что благодаря качественной работе органов соцзащиты к нему поступили только единичные обращения от переселенцев. Они касались вопросов регистрации и получения гражданства, а также предоставления жилья.

Так, в сентябре прошлого года к омбудсмену обратился мужчина, приехавший с семьёй в апреле из Славянска. Он был недоволен размещением в социальном общежитии Барнаула. Позднее ему, жене и двум маленьким сыновьям дали комнату в Комплексном центре социального обслуживания Барнаула. Алтайское отделение детского фонда передало семье вещи, продукты и  материальную помощь – 40 тысяч рублей. В дальнейшем семье назначили все выплаты на детей, предложили варианты трудоустройства с предоставлением жилья в районах края.

После госпереворота на Украине в 2014 году на территорию Алтайского края переселился 3671 человек, в их числе 645 детей. С заявлением о предоставлении временного убежища обратилось 919 человек.

Комментарии 8

  • После госпереворота в Украине в 2014 году на территорию Алтайского края переселились 3671 человек ---- Населения не добавили, до 2014 года было примерно 2,4 миллиона, а теперь 2,1
    28 марта, Гость   Ответить
  • Мне одной не понятно: почему мужики-переселенцы спокойно живут ЗДЕСЬ, а НАШИ парни должны за них воевать?!
    28 марта, Гость   Ответить
  • В доме,который построил из бревенчатых сосен мой дед во время войны жила семья евреев.Сталин так распорядился,чтобы Гитлер их не сжигал в печах и не травил газом....
    28 марта, Гость   Ответить
  • И пусть они ехают в свой Израйль.Моя падчерица туда дёрнула в начале марта.Вместе со своей 20-ти летней дочкой.Ну у той-то точно морда протокольная,не убавить,не прибавить.Хотя у нас по правде сказать те ещё морды встречаются на нашем жизненном пути.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Так, в сентябре прошлого года к омбудсмену обратился мужчина, приехавший с семьёй в апреле из Славянска. Он был недоволен размещением в социальном общежитии Барнаула. ====Да ?И такое бывает? Почему землю не защищает свою? А сюда приехал?
    28 марта, Гость   Ответить
  • Гость, почему почему? По кочан и по кочерыжке,Вы политически безграмотны.
    28 марта, Гость   Ответить
  • почему мужики-переселенцы спокойно живут ЗДЕСЬ --- социальный состав переселенцев не указывается, может это женщины, старики и дети
    29 марта, Гость   Ответить
  • в сентябре прошлого года к омбудсмену обратился мужчина --- может он обратился до 21 сентября
    29 марта, Гость   Ответить
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