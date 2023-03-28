Стало известно, сколько переселенцев принял Алтайский край после начала СВО

Всем прибывшим в регион помогают решать бытовые вопросы

28 марта 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: airaltay.ru

С конца февраля 2022 года, после начала СВО, в Алтайский край с территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей переехали 293 жителя. Информация приводится в докладе регионального омбудсмена Бориса Ларина. Всем семьям оказывается адресная поддержка.

На конец декабря в крае находились 222 переселенца, прибывших с начала специальной военной операции. В их числе – 48 несовершеннолетних, 67 пенсионеров и 8 инвалидов. Подавляющее большинство проживали у родственников. Размещения во временных пунктах не потребовалось, сказано в докладе.

Прибывшим оперативно сделали документы, а также помогли открыть счета в банке. Кроме того, подчёркивает Ларин, переехавшим помогли найти работу, устроить детей в сады и школы. Омбудсмен отметил, что благодаря качественной работе органов соцзащиты к нему поступили только единичные обращения от переселенцев. Они касались вопросов регистрации и получения гражданства, а также предоставления жилья.

Так, в сентябре прошлого года к омбудсмену обратился мужчина, приехавший с семьёй в апреле из Славянска. Он был недоволен размещением в социальном общежитии Барнаула. Позднее ему, жене и двум маленьким сыновьям дали комнату в Комплексном центре социального обслуживания Барнаула. Алтайское отделение детского фонда передало семье вещи, продукты и материальную помощь – 40 тысяч рублей. В дальнейшем семье назначили все выплаты на детей, предложили варианты трудоустройства с предоставлением жилья в районах края.

После госпереворота на Украине в 2014 году на территорию Алтайского края переселился 3671 человек, в их числе 645 детей. С заявлением о предоставлении временного убежища обратилось 919 человек.