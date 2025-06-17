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Стало известно, сколько россиян эвакуировали из Ирана

Эвакуация людей проходила в течение двух дней, рассказала Москалькова

17 июня 2025, 10:00, ИА Амител

Флаг Ирана / Фото: sina drakhshani / unsplash.com
Флаг Ирана / Фото: sina drakhshani / unsplash.com

На фоне обострения конфликта с Израилем из Ирана эвакуировали 324 гражданина России, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Омбудсмен пояснила, что эвакуация людей проходила в течение двух дней. 14 июня через пункт пропуска "Астра" прошла первая группа, состоящая из 86 человек, включая детей и граждан дружественных стран. 15 июня эвакуировались 238 граждан РФ, в том числе семьи дипломатов и деятели культуры.

"Мой аппарат продолжает мониторинг ситуации и готов оперативно реагировать на все обращения граждан", – отметила Москалькова.

Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, включая ключевые ядерные объекты, военные базы и командные пункты. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.

Флаг Израиля / Фото: unsplash.com / Levi Meir Clancy

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Политика Израиль Иран

Комментарии 3

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Гость

10:05:54 17-06-2025

включая ключевые ядерные объекты --- сопли не жуют

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Гость

11:02:30 17-06-2025

Почем операция Лев? а не Лев Давыдович

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Гость

11:23:06 17-06-2025

Это переобутые иранцы, с двойным гражданством и интертётушки ?

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