Стало известно, сколько россиян эвакуировали из Ирана
Эвакуация людей проходила в течение двух дней, рассказала Москалькова
17 июня 2025, 10:00, ИА Амител
На фоне обострения конфликта с Израилем из Ирана эвакуировали 324 гражданина России, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
Омбудсмен пояснила, что эвакуация людей проходила в течение двух дней. 14 июня через пункт пропуска "Астра" прошла первая группа, состоящая из 86 человек, включая детей и граждан дружественных стран. 15 июня эвакуировались 238 граждан РФ, в том числе семьи дипломатов и деятели культуры.
"Мой аппарат продолжает мониторинг ситуации и готов оперативно реагировать на все обращения граждан", – отметила Москалькова.
Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, включая ключевые ядерные объекты, военные базы и командные пункты. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.
10:05:54 17-06-2025
включая ключевые ядерные объекты --- сопли не жуют
11:02:30 17-06-2025
Почем операция Лев? а не Лев Давыдович
11:23:06 17-06-2025
Это переобутые иранцы, с двойным гражданством и интертётушки ?