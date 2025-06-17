Эвакуация людей проходила в течение двух дней, рассказала Москалькова

17 июня 2025, 10:00, ИА Амител

Флаг Ирана / Фото: sina drakhshani / unsplash.com

На фоне обострения конфликта с Израилем из Ирана эвакуировали 324 гражданина России, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Омбудсмен пояснила, что эвакуация людей проходила в течение двух дней. 14 июня через пункт пропуска "Астра" прошла первая группа, состоящая из 86 человек, включая детей и граждан дружественных стран. 15 июня эвакуировались 238 граждан РФ, в том числе семьи дипломатов и деятели культуры.

"Мой аппарат продолжает мониторинг ситуации и готов оперативно реагировать на все обращения граждан", – отметила Москалькова.

Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары примерно по ста целям в Иране, включая ключевые ядерные объекты, военные базы и командные пункты. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.