Открытие восточного фронта. Перерастет ли конфликт Израиля и Ирана в ядерную войну
Противостояние вызвано авантюрой Нетаньяху и чрезмерной уступчивостью Тегерана
16 июня 2025, 10:10, ИА Амител
Разгоревшийся на Ближнем Востоке ирано-израильский конфликт может продолжаться довольно долго, не исключено втягивание в него других государств, считают наблюдатели. Стороны не имеют общей границы, поэтому обмениваются ракетными атаками, запускают дроны, количество человеческих жертв исчисляется десятками. Ранее взаимная неприязнь этих стран не доходила до столь "горячей" фазы. О своей поддержке Израиля уже заявили США и ряд европейских государств. Более того, Вашингтон вывел часть своих систем ПВО с Украины и передал их Тель-Авиву.
Россия, Китай и некоторые страны "глобального Юга" осудили действия Тель-Авива и призвали к прекращению боевых действий. Путин в разговоре с Трампом выразил недовольство военными действиями Израиля и обеспокоенность эскалацией конфликта.
Как долго может продолжаться противостояние, в чем его причина и какие вызовы он бросает глобальной безопасности – в материале amic.ru.
Ликвидация ученых и военных
Боевые действия начались в ночь на 13 июня, когда Израиль атаковал иранские военные и ядерные объекты, а также уничтожил несколько высокопоставленных военачальников, связанных с КСИР (Корпусом стражей исламской революции), и ученых, работавших в области атомной энергетики.
КСИР (Корпус стражей исламской революции) – элитное военизированное формирование, включенное в общую структуру национальной обороны Ирана. Было образовано в 1979 году. Формально входит в состав иранских Вооруженных сил, но в реальности занимает в них обособленное место. Корпус осуществляет армейские, разведывательные, контрразведывательные функции. Работает в сфере ВПК, ведет идеологическую работу в стране и за ее пределами.Среди погибших в результате первых израильских атак – командующий КСИР Хосейн Салами, начальник генштаба Ирана (создатель военной доктрины страны) Мухаммед Багери. Из научных работников, ставших жертвами ударов, стоит выделить доктора Тегеранчи и Ферейдуна Аббаси, на которого уже покушались в 2010 году. Аббаси, кстати, пару недель назад заявил, что исламская республика вполне может создать тактическое ядерное оружие.
Удару подвергся объект в городе Натанзе – предприятие по обогащению урана, ядерные реакторы, подземный ракетно-ядерный комплекс, ядерно-технологический центр и лаборатория. Там произошла "небольшая утечка" радиоактивных веществ, это признал представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
Уступки сочли за слабость
Хотя израильская сторона заявила, что основная цель атак – недопущение обладания Тегераном ядерным оружием, но это не имеет ничего общего с реальностью, убежден востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов.
"Нет никакой программы Ирана по созданию атомной бомбы, это все миф. И в реальности это никого в Израиле не интересует. Цель Нетаньяху – уничтожить исламскую республику, а не "ядерную программу". Какой-то другой Иран израильскую верхушку устроит, скажем, если страну возглавит сын последнего шаха, поддержавший израильские удары и женатый на израильтянке", – поделился он своим мнением с amic.ru.
Израиль хочет сделать так, чтобы Иран никогда не мог бросить ему вызов в регионе, заявил amic.ru военный эксперт Михаил Александров:
"Но так просто напасть было нельзя, поэтому использовали благовидный предлог – ядерную программу. При этом сам Иран, где к власти пришло либеральное правительство, ранее сдал ряд позиций: слил сирийское руководство во главе с Асадом, отказался поддержать "Хезболлу" в Ливане, стал заигрывать с Западом и так далее. Эти уступки были расценены Израилем и США как признак слабости".
Энергосистема под огнем
Кстати, пусковые ракетные установки были размещены израильской агентурой на территории исламской республики за несколько дней до массированных налетов и дистанционно активированы в момент их начала.
Как сообщает израильская пресса, "ударные системы и высокотехнологичные средства" были установлены на транспортной технике – позднее разведка показала кадры работы своей агентуры, размещавшей боевые установки. Эти действия позволили нейтрализовать и подавить системы ПВО Ирана, которые в дальнейшем все же удалось частично восстановить.
Одновременно премьер Израиля Нетаньяху призвал народ Ирана выступить против правящего в стране режима аятолл, который, по его словам, подавляет "народ страны почти 50 лет".
Ответный удар Иран нанес в ночь на 14 июня, в сторону Израиля было выпущено, по разным данным, от 100 до 200 ракет. Были поражены цели в Иерусалиме и Тель-Авиве, в том числе авиабазы, где находились самолеты F-35, F-16 и F-15, заправщики и транспортные самолеты. Кроме того, было объявлено, что сбит один F-35, пилот которого взят в плен.
Если в начале конфликта стороны били по целям, преимущественно военным и связанным с атомной энергетикой, то на третий день перешли на систему энергоснабжения. В ночь на 15 июня были атакованы первые цели – иранские ракеты поразили нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, израильские – уничтожили нефтехранилище "Анбаре Нафт-э Шахр-э Рей" в Тегеране (одно из самых крупных в стране, емкость 2,5–3,5 млрд литров).
Трамп юлит
Ведущие западные страны прямо или косвенно заявили о поддержке Израиля. Президент США Дональд Трамп сначала заявил, что был в курсе намерений Тель-Авива и пригрозил ударом по Ирану в случае атак на американские военные объекты в регионе, о чем неоднократно упоминали в Тегеране. В то же время глава Белого дома добавил, что готов предоставить иранской стороне "еще один шанс" вернуться за стол переговоров и заключить "сделку по ядерной программе". Впрочем, иранская сторона уже официально заявила о прекращении диалога.
Интересно, что уже на второй день израильских атак Трамп сказал, что Вашингтон не имеет никакого отношения к действиям израильской стороны. В свою очередь, в Тегеране отметили, что располагают информацией о поддержке США и их баз действий ЦАХАЛ (сокращенное название израильской армии).
Целью Израиля изначально было втягивание американцев в конфликт, уверен Кирилл Семенов:
"Потенциала Израиля не хватит, чтобы нанести Ирану стратегическое поражение, поэтому изначально подразумевалось участие Штатов. Теперь Нетаньяху фактически втянул Трампа в эту авантюру, пользуясь его слабым опытом во внешней политике. Именно поэтому мы наблюдаем разнобой в заявлениях политиков США: сначала Трамп говорит одно, госдеп – другое, потом глава Белого дома меняет свою позицию".
Президент Франции Макрон умудрился сначала поддержать Израиль, пообещав ему поддержку в случае ответного удара, осудить иранскую сторону, а затем позвонить президенту исламской республики Пезешкиану с рекомендацией вернуться за стол переговоров и даже предложил посреднические услуги.
Европейских лидеров, как и Трампа, ловко обманул израильский премьер, обещавший, что Иран будет быстро разгромлен, считает Кирилл Семенов:
"Особенно после первых налетов Нетаньяху уверял западных политиков, что иранские ракеты уничтожены и страна не может противостоять. Отсюда и первые заявления. Но когда Иран стал отвечать гиперзвуковыми ракетами, стали меняться тон высказываний и позиции. Ясно, что американцы фактически обнулили свою ближневосточную политику последнего периода".
Французы и другие европейские страны играли по отношению к странам Ближнего Востока роль "добрых полицейских" Запада, считает Михаил Александров:
"Израиль и США были "злыми полицейскими", но все они вместе дурачили Иран и другие страны региона. Это как Россию сейчас пытаются одурачить: европейцы – "злые полицейские", а США – добрые, предлагают нам переговоры. Не стоит нам поддаваться на это, нужно системно и методично решать задачи в ходе СВО, а Ирану до этого не стоило идти на уступки".
Нефть реагирует на обострение
Россия, как известно, осудила действия Израиля. Президент Путин провел переговоры с израильским премьером Нетаньяху, иранским президентом Пезешкианом и президентом США Трампом. Впрочем, пока эти диалоги к реальным сдвигам в сторону замирения сторон не привели.
Наряду с военными атаками Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив, через который осуществляется треть мировой торговли энергоносителями, в том числе в Израиль. Стоимость нефти на мировых рынках стала расти. Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что в случае развития конфликта цена на черное золото может подняться до 150 долларов за бочку.
Постепенно в конфликт включаются и другие стороны. В свою очередь, близкое Тегерану правящее в Йемене движение "Ансар Аллах" (хуситы) возобновили удары по Израилю. В ночь на 15 июня они атаковали Тель-Авив гиперзвуковыми ракетами, полученными, судя по всему, от Ирана. Правда, большинство стран региона, на словах осуждая Израиль, от прямого участия пока воздерживаются.
Израильтяне в ужасе
В настоящее время не только западные политики, но и сами израильтяне в ужасе от результатов действий Нетаньяху и его приближенных, отмечает Кирилл Семенов:
"Из Вашингтона уже звучат противоречивые заявления, на головы израильтян падают ракеты. Происходит втягивание новых игроков – тех же хуситов. Иран может, конечно, перейти еще к ассиметричным действиям. Но сейчас важен момент – насколько у него хватит ракет для ответных ударов, это сказать сложно, если уж израильская разведка, мягко говоря, дала неверный прогноз".
Михаил Александров считает, что обмен ударами может продолжаться довольно долго, учитывая отсутствие общей границы между Израилем и Ираном:
"Введение сухопутных войск со стороны Запада представляется пока маловероятным. Если только США не нанесут, скажем, ядерный удар, но это будет переворот в мировой политике. У Израиля ядерный арсенал, видимо, все же не настолько значителен. Куда более серьезно заявление Пакистана о готовности содействовать ядерному удару по Израилю – Исламабад может передать ядерные заряды Ирану или хуситам. В общем, эскалация идет, но до третьей мировой дело точно не дойдет, это все-таки локальный конфликт".
10:23:34 16-06-2025
чрезмерной уступчивостью Тегерана --- так уже все, вроде бы сдались
10:34:35 16-06-2025
Израиль атаковал ядерные объекты Ирана --- вот это серьезно. А не так, как-то
10:37:36 16-06-2025
Не для того все это мировое безобразие затевалось... Что бы потом взять и вот так вот мирно разсосаться...!!!
Всё будет!... Самое не хорошее... Что только можно представить...
11:41:06 16-06-2025
Гость (10:37:36 16-06-2025) Не для того все это мировое безобразие затевалось... Что бы ... Не хочется верить............
11:14:50 16-06-2025
Жириновский был пророком, про арабские страны и войну которая там начнется.
11:38:58 16-06-2025
"Мал клоп, да вонюч." (с)
11:44:37 16-06-2025
Уступки и заигрывание с Западом привели к нападению на Иран. Уступки и заигрывание с Западом привели к распаду СССР. Надо понимать отсюда, что никакого заигрывания с Западом, никаких уступок Западу нам, России, допускать нельзя. Запад - это звериный оскал
деградирующего ныне Запада.А деградант пойдёт на любые агрессии, чтобы добиться своих бандитских целей. А у государств -бандитов не может быть иных целей, как уничтожение других государств во имя достижения своего бандитского блага
12:07:01 16-06-2025
Горожанин. (11:44:37 16-06-2025) Уступки и заигрывание с Западом привели к нападению на Иран... интересно, как вы видите картину мира после достижения "государствами-бандитами" своих "бандитских целей"?
Во-первых, какая цель? И что после достижения? Сидит омерика одна на земном шаре и радуется? или как? я просто не понимаю, объясните
12:36:25 16-06-2025
Сидит омерика одна на земном шаре и радуется? или как? я просто не понимаю, объясните....
Обьясняю. План А мировой секты был хаотизировать весь мир и управлять племенами растреливая их как зверушек с вертолетов ибо кроме копий и луков у племен прогресса не будет
Не сработало. Поэтому стали сажать своих агентов в руководство стран европы и востока и в израиль тоже. Цель зиленского, натаньяху, макрона, итд итп - сжечь свои страны вызвав огонь на себя. Типо разведки боем. Пентагон тихо смотрит где у кого что и какое оружие и какие пво и прочая прочая и тихо готовится к молниеносной ядерной войне
По расчетам пентагона и этих закулисных хозяев которые позавчера сходняк устраивали - европа израиль иран сирия украина и возможно англия будут нежилыми чернобыльскими зонами их снос но и снос России и Китая - вот цель внезапного глобального ядерного удара пентагона после того как в войне они со спутников снимут все и просчитают все а потом бахнут сразу и всех
я так ситуацию понимаю
13:08:17 16-06-2025
майор (12:36:25 16-06-2025) Сидит омерика одна на земном шаре и радуется? или как? я про... и останутся одни?
Пострадает вся Земля полностью: ни природы, ни туризма, ни счастья, ни спокойной жизни? а есть они что будут? вы думаете, там просто самоубийцы?
Все войны на земле ради ресурсов и территорий. Если уничтожается и то, и другое, то вопрос, зачем тогда нужна война? Ну заработают на оружии и прочем..а тратить куда и как? вы меня окончательно запутали, короче)))
13:34:41 16-06-2025
майор (12:36:25 16-06-2025) Сидит омерика одна на земном шаре и радуется? или как? я про... Ну это черезчур сложно и опасно, гораздо проще поддавить, чтобы все выполняли, что им скажут. Как колонии, только в новой форме. Неоколонизация. Зачем уничтожать, если Иран жестко прессанули, он теперь будет делать то, что ему скажут. И так можно с любым. Колонизатору не выгодно уничтожать свои колонии, работать то кто будет
14:06:15 16-06-2025
майор (12:36:25 16-06-2025) Сидит омерика одна на земном шаре и радуется? или как? я про... вот я имею доход в месяц выше 300000 руб, правда. я НЕ ХОЧУ мыть дом, стирать, водить машину (только для развлечения и то редко), готовить, ходить за покупками, заниматься детьми (только в поездках и на отдыхе и пр, развлекаемся) и много что еще. Я за все плачу - уборщице, кухарке, водителю или такси, няне или куратору школы и пр. Я всеми силами стараюсь следить за их благосостоянием и здоровьем, чтоб самому читать, плавать, смотреть кино, путешествовать, руководить заводом и продажами. Вы же пишете о том, как капиталист ы жаждут погрохать всех работяг из лука с вертолетов. Радиационно поперезаражать пол-планеты чтоб все дохли от рака еще лет 150, ага. И кто по-твоему нам, барыгам, будет "обжигать горшки" и "чистить конюшни"-то??? вы совершенно не имеете представления о жизни богачей барыг, так и не пытайтесь тут свои заумности выдумывать. смех один
14:34:00 16-06-2025
Гость (14:06:15 16-06-2025) вот я имею доход в месяц выше 300000 руб, правда. я НЕ ХОЧУ ... Неужели сказочникам столько платят?
00:05:33 17-06-2025
Гость (14:34:00 16-06-2025) Неужели сказочникам столько платят?... Ну мы же про Запад говорим, так? Средний доход в США - 5000 долларов в месяц. Повторяю, СРЕДНИЙ. Если перевести в рубли, то будет 390 тысяч рублей. Другими словами, наш барнаульский сказочник живет ниже среднего по американским меркам.
00:58:11 05-07-2025
Антон (00:05:33 17-06-2025) Ну мы же про Запад говорим, так? Средний доход в США - 5000 ... там он пишет что выше 300 тыс! выше, бро!!!
13:39:30 16-06-2025
Мне кажется евреи немножко принаглели, но приходится признать, они смелые, решительные и умные, сопли не жуют
14:07:17 16-06-2025
Израиль - проклятый народ, как бы там ни было, кривая вывезет НЕ В ИХ ПОЛЬЗУ, это так небесами написано
14:16:20 16-06-2025
Почему Израиль безнаказанно бомбит ЯДЕРНЫЕ объекты Ирана, и его никто за это не осуждает?
Тот есть ядерку массово уничтожать можно, но не всем и не всегда, а только если букву "р" не выговаривают?
Непонятно нынче многое в международной политике. Если нуклеар применят - у нас сильно фонить будет или приемлемо?
17:59:15 16-06-2025
Горожанин. (11:44:37 16-06-2025) Уступки и заигрывание с Западом привели к нападению на Иран... Вы всё правильно написали!...
Но только слово "Запад" нужно заменить на слово "Капитализм" и все встанет на свои места...! :-)
Всё что вы называете оскалом запада сейчас, ещё Ленин назвал это "Империализм" - последней загнивающей стадией капитализма!...
А то что капиталист ради 3-х кратной прибыли пойдет на любое преступление... Это ещё до Ленина сказал другой умный чел...!
Это примерно как с утопающим...! Если не правильно спасать, то он и сам утонет и спасателя за собой утянет!... Это вы как раз назвали наше "Заигрывание" с западом.
Так что корень зла сегодня - это общественно-экономические отношения!!! Ну т.е. Капитализм!!!...
Жаль у нас сегодня не преподают политэкономию! Как в "элитных ВУЗах" на западе...
11:53:43 22-06-2025
Гость (17:59:15 16-06-2025) Вы всё правильно написали!...Но только слово "Запад" нуж... Ну точно,Жаль. А для объективности в вашей политэкономии нужно рассказывать и про использование бесплатного труда в итл в совке) а что, на 100 процентов выгодный бесплатный труд. Куда там до этого трехкратной прибыли загнивающих западных капиталистов)
09:22:19 17-06-2025
Работайте, братья!
12:30:37 28-06-2025
Да пущай хлещутся.
00:55:09 05-07-2025
НЕТ не перерастет. что вы как дети то. поговорить не о чем?