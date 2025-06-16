Открытие восточного фронта. Перерастет ли конфликт Израиля и Ирана в ядерную войну

Противостояние вызвано авантюрой Нетаньяху и чрезмерной уступчивостью Тегерана

16 июня 2025, 10:10, ИА Амител

Флаг Израиля / Фото: unsplash.com / Levi Meir Clancy

Разгоревшийся на Ближнем Востоке ирано-израильский конфликт может продолжаться довольно долго, не исключено втягивание в него других государств, считают наблюдатели. Стороны не имеют общей границы, поэтому обмениваются ракетными атаками, запускают дроны, количество человеческих жертв исчисляется десятками. Ранее взаимная неприязнь этих стран не доходила до столь "горячей" фазы. О своей поддержке Израиля уже заявили США и ряд европейских государств. Более того, Вашингтон вывел часть своих систем ПВО с Украины и передал их Тель-Авиву.

Россия, Китай и некоторые страны "глобального Юга" осудили действия Тель-Авива и призвали к прекращению боевых действий. Путин в разговоре с Трампом выразил недовольство военными действиями Израиля и обеспокоенность эскалацией конфликта.

Как долго может продолжаться противостояние, в чем его причина и какие вызовы он бросает глобальной безопасности – в материале amic.ru.

Ликвидация ученых и военных

Боевые действия начались в ночь на 13 июня, когда Израиль атаковал иранские военные и ядерные объекты, а также уничтожил несколько высокопоставленных военачальников, связанных с КСИР (Корпусом стражей исламской революции), и ученых, работавших в области атомной энергетики.

КСИР (Корпус стражей исламской революции) – элитное военизированное формирование, включенное в общую структуру национальной обороны Ирана. Было образовано в 1979 году. Формально входит в состав иранских Вооруженных сил, но в реальности занимает в них обособленное место. Корпус осуществляет армейские, разведывательные, контрразведывательные функции. Работает в сфере ВПК, ведет идеологическую работу в стране и за ее пределами.Среди погибших в результате первых израильских атак – командующий КСИР Хосейн Салами, начальник генштаба Ирана (создатель военной доктрины страны) Мухаммед Багери. Из научных работников, ставших жертвами ударов, стоит выделить доктора Тегеранчи и Ферейдуна Аббаси, на которого уже покушались в 2010 году. Аббаси, кстати, пару недель назад заявил, что исламская республика вполне может создать тактическое ядерное оружие.

Удару подвергся объект в городе Натанзе – предприятие по обогащению урана, ядерные реакторы, подземный ракетно-ядерный комплекс, ядерно-технологический центр и лаборатория. Там произошла "небольшая утечка" радиоактивных веществ, это признал представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

Уступки сочли за слабость

Хотя израильская сторона заявила, что основная цель атак – недопущение обладания Тегераном ядерным оружием, но это не имеет ничего общего с реальностью, убежден востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов.

"Нет никакой программы Ирана по созданию атомной бомбы, это все миф. И в реальности это никого в Израиле не интересует. Цель Нетаньяху – уничтожить исламскую республику, а не "ядерную программу". Какой-то другой Иран израильскую верхушку устроит, скажем, если страну возглавит сын последнего шаха, поддержавший израильские удары и женатый на израильтянке", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Израиль хочет сделать так, чтобы Иран никогда не мог бросить ему вызов в регионе, заявил amic.ru военный эксперт Михаил Александров:

"Но так просто напасть было нельзя, поэтому использовали благовидный предлог – ядерную программу. При этом сам Иран, где к власти пришло либеральное правительство, ранее сдал ряд позиций: слил сирийское руководство во главе с Асадом, отказался поддержать "Хезболлу" в Ливане, стал заигрывать с Западом и так далее. Эти уступки были расценены Израилем и США как признак слабости".

Энергосистема под огнем

Кстати, пусковые ракетные установки были размещены израильской агентурой на территории исламской республики за несколько дней до массированных налетов и дистанционно активированы в момент их начала.

Как сообщает израильская пресса, "ударные системы и высокотехнологичные средства" были установлены на транспортной технике – позднее разведка показала кадры работы своей агентуры, размещавшей боевые установки. Эти действия позволили нейтрализовать и подавить системы ПВО Ирана, которые в дальнейшем все же удалось частично восстановить.

Одновременно премьер Израиля Нетаньяху призвал народ Ирана выступить против правящего в стране режима аятолл, который, по его словам, подавляет "народ страны почти 50 лет".

Ответный удар Иран нанес в ночь на 14 июня, в сторону Израиля было выпущено, по разным данным, от 100 до 200 ракет. Были поражены цели в Иерусалиме и Тель-Авиве, в том числе авиабазы, где находились самолеты F-35, F-16 и F-15, заправщики и транспортные самолеты. Кроме того, было объявлено, что сбит один F-35, пилот которого взят в плен.

Если в начале конфликта стороны били по целям, преимущественно военным и связанным с атомной энергетикой, то на третий день перешли на систему энергоснабжения. В ночь на 15 июня были атакованы первые цели – иранские ракеты поразили нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, израильские – уничтожили нефтехранилище "Анбаре Нафт-э Шахр-э Рей" в Тегеране (одно из самых крупных в стране, емкость 2,5–3,5 млрд литров).

Трамп юлит

Ведущие западные страны прямо или косвенно заявили о поддержке Израиля. Президент США Дональд Трамп сначала заявил, что был в курсе намерений Тель-Авива и пригрозил ударом по Ирану в случае атак на американские военные объекты в регионе, о чем неоднократно упоминали в Тегеране. В то же время глава Белого дома добавил, что готов предоставить иранской стороне "еще один шанс" вернуться за стол переговоров и заключить "сделку по ядерной программе". Впрочем, иранская сторона уже официально заявила о прекращении диалога.

Интересно, что уже на второй день израильских атак Трамп сказал, что Вашингтон не имеет никакого отношения к действиям израильской стороны. В свою очередь, в Тегеране отметили, что располагают информацией о поддержке США и их баз действий ЦАХАЛ (сокращенное название израильской армии).

Целью Израиля изначально было втягивание американцев в конфликт, уверен Кирилл Семенов:

"Потенциала Израиля не хватит, чтобы нанести Ирану стратегическое поражение, поэтому изначально подразумевалось участие Штатов. Теперь Нетаньяху фактически втянул Трампа в эту авантюру, пользуясь его слабым опытом во внешней политике. Именно поэтому мы наблюдаем разнобой в заявлениях политиков США: сначала Трамп говорит одно, госдеп – другое, потом глава Белого дома меняет свою позицию".

Президент Франции Макрон умудрился сначала поддержать Израиль, пообещав ему поддержку в случае ответного удара, осудить иранскую сторону, а затем позвонить президенту исламской республики Пезешкиану с рекомендацией вернуться за стол переговоров и даже предложил посреднические услуги.

Европейских лидеров, как и Трампа, ловко обманул израильский премьер, обещавший, что Иран будет быстро разгромлен, считает Кирилл Семенов:

"Особенно после первых налетов Нетаньяху уверял западных политиков, что иранские ракеты уничтожены и страна не может противостоять. Отсюда и первые заявления. Но когда Иран стал отвечать гиперзвуковыми ракетами, стали меняться тон высказываний и позиции. Ясно, что американцы фактически обнулили свою ближневосточную политику последнего периода".

Французы и другие европейские страны играли по отношению к странам Ближнего Востока роль "добрых полицейских" Запада, считает Михаил Александров:

"Израиль и США были "злыми полицейскими", но все они вместе дурачили Иран и другие страны региона. Это как Россию сейчас пытаются одурачить: европейцы – "злые полицейские", а США – добрые, предлагают нам переговоры. Не стоит нам поддаваться на это, нужно системно и методично решать задачи в ходе СВО, а Ирану до этого не стоило идти на уступки".

Нефть реагирует на обострение

Россия, как известно, осудила действия Израиля. Президент Путин провел переговоры с израильским премьером Нетаньяху, иранским президентом Пезешкианом и президентом США Трампом. Впрочем, пока эти диалоги к реальным сдвигам в сторону замирения сторон не привели.

Наряду с военными атаками Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив, через который осуществляется треть мировой торговли энергоносителями, в том числе в Израиль. Стоимость нефти на мировых рынках стала расти. Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что в случае развития конфликта цена на черное золото может подняться до 150 долларов за бочку.

Постепенно в конфликт включаются и другие стороны. В свою очередь, близкое Тегерану правящее в Йемене движение "Ансар Аллах" (хуситы) возобновили удары по Израилю. В ночь на 15 июня они атаковали Тель-Авив гиперзвуковыми ракетами, полученными, судя по всему, от Ирана. Правда, большинство стран региона, на словах осуждая Израиль, от прямого участия пока воздерживаются.

Израильтяне в ужасе

В настоящее время не только западные политики, но и сами израильтяне в ужасе от результатов действий Нетаньяху и его приближенных, отмечает Кирилл Семенов:

"Из Вашингтона уже звучат противоречивые заявления, на головы израильтян падают ракеты. Происходит втягивание новых игроков – тех же хуситов. Иран может, конечно, перейти еще к ассиметричным действиям. Но сейчас важен момент – насколько у него хватит ракет для ответных ударов, это сказать сложно, если уж израильская разведка, мягко говоря, дала неверный прогноз".

Михаил Александров считает, что обмен ударами может продолжаться довольно долго, учитывая отсутствие общей границы между Израилем и Ираном: