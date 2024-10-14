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Стало известно, сколько россиян копят на черный день в 2024 году

Доля граждан, формирующих накопления, выросла до 49%

14 октября 2024, 12:45, ИА Амител

Копилка / Источник фото: unsplash.com
Копилка / Источник фото: unsplash.com

В 2023 году копили деньги "про запас" только 42% россиян, однако в 2024-м их доля выросла до 49%, пишет РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный компанией по управлению активами Anderida Financial Group.

"Самая популярная цель накоплений – "на всякий случай, про запас", то есть мы говорим о формировании классической подушки безопасности. На нее приходится около 49%. Годом ранее с этой целью копили лишь 42%", – рассказали авторы исследования.

В то же время откладывать на пенсию жители РФ стали реже: сейчас на обеспечение себя в старости копит каждый пятый, тогда как год назад это делали четверть опрошенных. Также россияне в этом вопросе перестают рассчитывать на помощь детей.

Кроме того, 18% граждан откладывают деньги на дорогостоящие покупки (авто, первоначальный взнос по ипотеке, крупная бытовая техника), 9% – для оплаты образования детей и 4% – по иным причинам.

Экономика пенсии деньги финансы

Комментарии 4

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Мусик

12:48:32 14-10-2024

вклад "кладбищенский"

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Гость

13:04:03 14-10-2024

нехорошо! штраф таким! иш что удумали!

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гость

13:09:00 14-10-2024

у кого спрашивали?

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Гость

14:15:00 14-10-2024

не коплю, доход такой, что всегда на кармане и на счете есть 150 тыр

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