Стало известно, сколько россияне планируют потратить на празднование Нового года

Показатель достиг исторического максимума

16 декабря 2024, 14:18, ИА Амител

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россияне в среднем планируют потратить на празднование Нового года 62 655 рублей, что является новым историческим максимумом. Как сообщает РИА Новости, это следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Отмечается, что значение на 16%, или 8588 рублей больше, чем в 2023 году, а также на 49 410 рублей больше, чем в 2020-м. Из выделенной суммы респонденты собираются потратить более 13 тысяч на новогодний стол, почти 23 тысячи – на подарки близким, свыше 26 тысяч – на елки для детей, посещения театров, ресторанов и туристические поездки.

76% опрошенных заявили, что собираются встречать Новый год дома. Еще 5% хотят отмечать праздник в гостях, 4% – на даче, 2% – за городом, в пансионате или санатории. Люди в возрасте от 18 до 23 лет чаще остальных отвечали, что собираются праздновать в гостях или на даче – 13 и 9% соответственно.

Как отметил директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов, ожидаемые траты на новогодние праздники растут ежегодно в среднем на 20%. При этом в разные годы изменения различные – например, в 2022-м они выросли в 2,4 раза, а в 2018-м и 2019-м снижались. В 2023 году был преодолен "знаковый рубеж", когда люди оказались готовы тратить на праздник больше, чем получают в месяц.

"Эти выкладки означают, что есть более сильные факторы, определяющие желание россиян расщедриться на яркий и запоминающийся праздник, чем рост цен или доходов. Не исключаю, что этот показатель отражает запрос людей на морально-психологическую компенсацию: чем напряженнее был уходящий год, тем больше желания вложиться в празднование, чтобы получить более удачный следующий", – добавил эксперт.

Опрос проводился 6 декабря. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.