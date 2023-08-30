Стало известно, сколько штрафов получили водители Барнаула за проезд по "выделенкам"

Нарушителям выписывали штраф 1,5 тысячи рублей

30 августа 2023, 08:49, ИА Амител

Выделенная полоса в Барнауле/ Фото: amic.ru

Барнаульские водители в 2023 году получили за проезд по выделенным полосам 26 840 штрафов. Об этом рассказали amic.ru в ГИБДД краевой столицы.

В местах, где нет камер видеофиксации, сотрудники ГИБДД выписали водителям 1097 штрафов. Видеокамеры зафиксировали 25 743 нарушения.

Каждый заехавший на "выделенку" по закону должен заплатить штраф 1,5 тысячи рублей. Если погасить его в первые 20 дней, можно сэкономить 50%.

Примечательно, что если бы все барнаульские водители заплатили полную сумму штрафа, то общая сумма задолженностей с начала 2023 года на данный момент бы составила 40,2 млн рублей.

Отметим, что в 2022 году в Барнауле за проезд по "выделенкам" оштрафовали 9,9 тысячи водителей. Тогда 2,6 тысячи штрафов выписали сотрудники ГАИ, а ещё 7,3 тысячи нарушений зафиксировали камеры, которые установили только к концу года.

Напомним, что выделенные полосы в Барнауле появились в мае 2022 года — перед закрытием на ремонт путепроводов на Новом рынке. Полосы организовали для того, чтобы облегчить движение общественного транспорта в городе и избежать транспортного коллапса.

А именно "выделенки" появились на чётной стороне проспекта Ленина (от ул. Партизанской до пл. Октября, от ул. Матросова до ул. Аносова и от ул. Северо-Западной до ул. Аносова), на пр. Калинина (от пл. Октября до ул. Цеховой), а также на пр. Строителей по направлениям к проспекту Ленина и к Павловскому тракту.

При этом барнаульские власти несколько раз говорили о том, что выделенные полосы в Барнауле должны остаться и после 30 ноября 2023 года — даты, когда должен завершиться ремонт моста на Новом рынке.