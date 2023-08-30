НОВОСТИТранспорт

Стало известно, сколько штрафов получили водители Барнаула за проезд по "выделенкам"

Нарушителям выписывали штраф 1,5 тысячи рублей

30 августа 2023, 08:49, ИА Амител

Выделенная полоса в Барнауле/ Фото: amic.ru
Выделенная полоса в Барнауле/ Фото: amic.ru

Барнаульские водители в 2023 году получили за проезд по выделенным полосам 26 840 штрафов. Об этом рассказали amic.ru в ГИБДД краевой столицы.

В местах, где нет камер видеофиксации, сотрудники ГИБДД  выписали водителям 1097 штрафов. Видеокамеры зафиксировали 25 743 нарушения.

Каждый заехавший на "выделенку" по закону должен заплатить штраф 1,5 тысячи рублей. Если погасить его в первые 20 дней, можно сэкономить 50%.

Примечательно, что если бы все барнаульские водители заплатили полную сумму штрафа, то общая сумма задолженностей с начала 2023 года на данный момент бы составила 40,2 млн рублей.

Отметим, что в 2022 году в Барнауле за проезд по "выделенкам" оштрафовали 9,9 тысячи водителей. Тогда 2,6 тысячи штрафов выписали сотрудники ГАИ, а ещё 7,3 тысячи нарушений зафиксировали камеры, которые установили только к концу года.

Напомним, что выделенные полосы в Барнауле появились в мае 2022 года — перед закрытием на ремонт путепроводов на Новом рынке. Полосы организовали для того, чтобы облегчить движение общественного транспорта в городе и избежать транспортного коллапса.

А именно "выделенки" появились на чётной стороне проспекта Ленина (от ул. Партизанской до пл. Октября, от ул. Матросова до ул. Аносова и от ул. Северо-Западной до ул. Аносова), на пр. Калинина (от пл. Октября до ул. Цеховой), а также на пр. Строителей по направлениям к проспекту Ленина и к Павловскому тракту.

При этом барнаульские власти несколько раз говорили о том, что выделенные полосы в Барнауле должны остаться и после 30 ноября 2023 года — даты, когда должен завершиться ремонт моста на Новом рынке.

Барнаул Транспорт штрафы

Комментарии 18

Avatar Picture
гость

09:19:11 30-08-2023

вывод: камеры в 26 раз эффективнее "инспекторов"

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:21 30-08-2023

На Строителей по камерам точно не штрафуют.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:56 30-08-2023

Гость (09:29:21 30-08-2023) На Строителей по камерам точно не штрафуют. ... та что возле Знака штрафует, но как то выборочно что ли... знакомому прилетел штраф оттуда

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:10 30-08-2023

интересно, а до наших головотяпов дойдет когда нибудь, что нет необходимости запрещать движение по выделенке на полные сутки? часов с 21 и до 6-30 можно было бы и разрешить движение прочего транспорта. все равно в это время ОТ или уже почти нет или еще почти нет.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ольга

10:02:14 30-08-2023

Гость (09:35:10 30-08-2023) интересно, а до наших головотяпов дойдет когда нибудь, что н... а смысл? если дорога будет пустая, какого х вам ехать по выделенке??

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:23 30-08-2023

Ольга (10:02:14 30-08-2023) а смысл? если дорога будет пустая, какого х вам ехать по выд... Где-то смысл точно есть. Например, по Аносова от Ленина на Калинина. Там только выделенка и разрешен проезд только общественному транспорту. Поздно вечером дорога пустая, но едешь делаешь крюк 1 км, потому что на нее низзя.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:39:20 30-08-2023

Гость (09:35:10 30-08-2023) интересно, а до наших головотяпов дойдет когда нибудь, что н... ... а так же в выходные дни. Я в субботу "словил" штраф на Ленина, 80.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:39:20 30-08-2023

А на Аносова ни инспектора, ни камеры, почему-то.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:28 30-08-2023

Гость (09:39:20 30-08-2023) А на Аносова ни инспектора, ни камеры, почему-то.... Последние 3 дня в р-не 18:00 стоит чувак с полосатой палкой на перекрёстке Ленина-Аносова, и типа разруливает движение вместо светофоров. Только почему-то он видимо "не знает" про выделенку на Аносова, и спокойно смотрит на проезжающие туда машины

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:14:40 30-08-2023

Мало штрафов. Постоянно паровозики всяких бэх по выделенкам катаются. Ты стоишь в правильной полосе, а мимо один за другим нарушители...

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:24 30-08-2023

интересно сделали эти полосы, на калинина у каждого перекрестка стоит знак конец выделенки ( чтобы свернули вывернули) а за перекрестком снова начало. А на ленина и строителей разметкой пунктирной, в непогоду не видно. Есть общее правило за сколько метров у перекрестка можно на нее заехать? с мигающим поворотником

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:16:07 30-08-2023

Гость (10:17:24 30-08-2023) интересно сделали эти полосы, на калинина у каждого перекрес... Видимо, где пунктир начинается, там и можно перестраиваться. Я на Калинина при выезде на площадь Октября свернул на выделенку для поворота на 5-10 метров раньше положенного (напротив выезда от остановки). На снимке видно, что я перестраиваюсь со средней полосы, корпус авто еще частично на средней полосе. Но штраф уже пришел. Зато ежедневно вижу десятки авто, которые шпарят по выделенкам большие расстояния. И им, видимо, ничего не приходит.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:13 30-08-2023

Амик, не полная информация. Могли бы написать, что установлено столько-то камер на выделенную полосу, потрачено столько-то рублей. В результате установка камер окупилась за год или окупятся за два года... Подходите новости с разных сторон.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:13:38 30-08-2023

Штрафы то начислены возможно, а сколько из них получено ? Ехал с таксистом, он смело заезжает на такую полосу, а на мой вопрос отвечает - а пофигу на эти штрафы, их вагон, не платил и не буду платить. Вот и вся эффективность.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:38:59 30-08-2023

Гость (12:13:38 30-08-2023) Штрафы то начислены возможно, а сколько из них получено ? Ех... Таксистам разрешается ездить по выделенке.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:41:38 30-08-2023

Гость (12:13:38 30-08-2023) Штрафы то начислены возможно, а сколько из них получено ? Ех... Официальные такси обязаны выполнять ряд установленных правил (наличие разрешение на перевозку пассажиров и багажа, путевой лист, бланк строгой отчётности, наличие фонаря оранжевого цвета на крыше машины и так называемых шашечек на кузове), а взамен они получают преимущество — возможность пользоваться выделенными полосами.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:09 30-08-2023

Гость (12:13:38 30-08-2023) Штрафы то начислены возможно, а сколько из них получено ? Ех... таксистам туда разрешено. Настоящим, с желтым номерным знаком...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:38:45 30-08-2023

Гость (13:56:09 30-08-2023) таксистам туда разрешено. Настоящим, с желтым номерным знако... Настоящим да, это пассажироперевозки, но таких у нас я не вижу и ехал я точно не на таком

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров