Стало известно, сколько штрафов получили водители Барнаула за проезд по "выделенкам"
Нарушителям выписывали штраф 1,5 тысячи рублей
30 августа 2023, 08:49, ИА Амител
Барнаульские водители в 2023 году получили за проезд по выделенным полосам 26 840 штрафов. Об этом рассказали amic.ru в ГИБДД краевой столицы.
В местах, где нет камер видеофиксации, сотрудники ГИБДД выписали водителям 1097 штрафов. Видеокамеры зафиксировали 25 743 нарушения.
Каждый заехавший на "выделенку" по закону должен заплатить штраф 1,5 тысячи рублей. Если погасить его в первые 20 дней, можно сэкономить 50%.
Примечательно, что если бы все барнаульские водители заплатили полную сумму штрафа, то общая сумма задолженностей с начала 2023 года на данный момент бы составила 40,2 млн рублей.
Отметим, что в 2022 году в Барнауле за проезд по "выделенкам" оштрафовали 9,9 тысячи водителей. Тогда 2,6 тысячи штрафов выписали сотрудники ГАИ, а ещё 7,3 тысячи нарушений зафиксировали камеры, которые установили только к концу года.
Напомним, что выделенные полосы в Барнауле появились в мае 2022 года — перед закрытием на ремонт путепроводов на Новом рынке. Полосы организовали для того, чтобы облегчить движение общественного транспорта в городе и избежать транспортного коллапса.
А именно "выделенки" появились на чётной стороне проспекта Ленина (от ул. Партизанской до пл. Октября, от ул. Матросова до ул. Аносова и от ул. Северо-Западной до ул. Аносова), на пр. Калинина (от пл. Октября до ул. Цеховой), а также на пр. Строителей по направлениям к проспекту Ленина и к Павловскому тракту.
При этом барнаульские власти несколько раз говорили о том, что выделенные полосы в Барнауле должны остаться и после 30 ноября 2023 года — даты, когда должен завершиться ремонт моста на Новом рынке.
09:19:11 30-08-2023
вывод: камеры в 26 раз эффективнее "инспекторов"
09:29:21 30-08-2023
На Строителей по камерам точно не штрафуют.
09:35:56 30-08-2023
Гость (09:29:21 30-08-2023) На Строителей по камерам точно не штрафуют. ... та что возле Знака штрафует, но как то выборочно что ли... знакомому прилетел штраф оттуда
09:35:10 30-08-2023
интересно, а до наших головотяпов дойдет когда нибудь, что нет необходимости запрещать движение по выделенке на полные сутки? часов с 21 и до 6-30 можно было бы и разрешить движение прочего транспорта. все равно в это время ОТ или уже почти нет или еще почти нет.
10:02:14 30-08-2023
Гость (09:35:10 30-08-2023) интересно, а до наших головотяпов дойдет когда нибудь, что н... а смысл? если дорога будет пустая, какого х вам ехать по выделенке??
10:16:23 30-08-2023
Ольга (10:02:14 30-08-2023) а смысл? если дорога будет пустая, какого х вам ехать по выд... Где-то смысл точно есть. Например, по Аносова от Ленина на Калинина. Там только выделенка и разрешен проезд только общественному транспорту. Поздно вечером дорога пустая, но едешь делаешь крюк 1 км, потому что на нее низзя.
20:39:20 30-08-2023
Гость (09:35:10 30-08-2023) интересно, а до наших головотяпов дойдет когда нибудь, что н... ... а так же в выходные дни. Я в субботу "словил" штраф на Ленина, 80.
09:39:20 30-08-2023
А на Аносова ни инспектора, ни камеры, почему-то.
11:09:28 30-08-2023
Гость (09:39:20 30-08-2023) А на Аносова ни инспектора, ни камеры, почему-то.... Последние 3 дня в р-не 18:00 стоит чувак с полосатой палкой на перекрёстке Ленина-Аносова, и типа разруливает движение вместо светофоров. Только почему-то он видимо "не знает" про выделенку на Аносова, и спокойно смотрит на проезжающие туда машины
10:14:40 30-08-2023
Мало штрафов. Постоянно паровозики всяких бэх по выделенкам катаются. Ты стоишь в правильной полосе, а мимо один за другим нарушители...
10:17:24 30-08-2023
интересно сделали эти полосы, на калинина у каждого перекрестка стоит знак конец выделенки ( чтобы свернули вывернули) а за перекрестком снова начало. А на ленина и строителей разметкой пунктирной, в непогоду не видно. Есть общее правило за сколько метров у перекрестка можно на нее заехать? с мигающим поворотником
11:16:07 30-08-2023
Гость (10:17:24 30-08-2023) интересно сделали эти полосы, на калинина у каждого перекрес... Видимо, где пунктир начинается, там и можно перестраиваться. Я на Калинина при выезде на площадь Октября свернул на выделенку для поворота на 5-10 метров раньше положенного (напротив выезда от остановки). На снимке видно, что я перестраиваюсь со средней полосы, корпус авто еще частично на средней полосе. Но штраф уже пришел. Зато ежедневно вижу десятки авто, которые шпарят по выделенкам большие расстояния. И им, видимо, ничего не приходит.
11:43:13 30-08-2023
Амик, не полная информация. Могли бы написать, что установлено столько-то камер на выделенную полосу, потрачено столько-то рублей. В результате установка камер окупилась за год или окупятся за два года... Подходите новости с разных сторон.
12:13:38 30-08-2023
Штрафы то начислены возможно, а сколько из них получено ? Ехал с таксистом, он смело заезжает на такую полосу, а на мой вопрос отвечает - а пофигу на эти штрафы, их вагон, не платил и не буду платить. Вот и вся эффективность.
16:38:59 30-08-2023
Гость (12:13:38 30-08-2023) Штрафы то начислены возможно, а сколько из них получено ? Ех... Таксистам разрешается ездить по выделенке.
16:41:38 30-08-2023
Гость (12:13:38 30-08-2023) Штрафы то начислены возможно, а сколько из них получено ? Ех... Официальные такси обязаны выполнять ряд установленных правил (наличие разрешение на перевозку пассажиров и багажа, путевой лист, бланк строгой отчётности, наличие фонаря оранжевого цвета на крыше машины и так называемых шашечек на кузове), а взамен они получают преимущество — возможность пользоваться выделенными полосами.
13:56:09 30-08-2023
Гость (12:13:38 30-08-2023) Штрафы то начислены возможно, а сколько из них получено ? Ех... таксистам туда разрешено. Настоящим, с желтым номерным знаком...
16:38:45 30-08-2023
Гость (13:56:09 30-08-2023) таксистам туда разрешено. Настоящим, с желтым номерным знако... Настоящим да, это пассажироперевозки, но таких у нас я не вижу и ехал я точно не на таком