Стало известно, сколько стоит самый дорогой отдых на Алтае в 2023 году
VIP-предложения начинаются от 80 тысяч рублей
13 апреля 2023, 09:24, ИА Амител
Стало известно, во сколько обойдётся VIP-отдых в Республике Алтай в 2023 году. Данные раскрыл портал 93.ru.
Начинается стоимость элитного отдыха с 80 тысяч рублей в сутки. За эти деньги два человека могут разместиться на берегу Телецкого озера в комплексе Altay Village Resort.
Ценовой рекорд – 330 тысяч рублей. Столько стоят сутки в двухэтажном Royal Chalet из массива кедра площадью 180 кв. метров с тремя спальнями и террасой. Здесь для туристов подготовлены чайная, кофейная станции и мини-бар.
Те, кто едет на Алтай в поисках активного отдыха, за 166 тысяч рублей могут заказать вертолётную экскурсию на вершину Белухи или восьмидневный джип-тур по горам за 117,5 тысячи рублей с человека.
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