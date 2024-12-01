Сколько жителей Алтая болеют ВИЧ и почему ситуация в крае остается сложной?

Специалисты отмечают, что болезнь долгое время себя никак не проявляет, и люди думают, что они абсолютно здоровы

01 декабря 2024, 11:15, ИА Амител

Фото: Алтайский краевой центр СПИД / vk.com/public214119905

В Алтайском крае за девять месяцев 2024 года зарегистрировали 1314 новых случаев ВИЧ-инфекции: заболели 712 мужчин и 590 женщин. Об этом сообщают в краевом центре СПИД.

Среди них большинство (88,7%) – старше 30 лет. На категорию 20-29 лет приходится 9,5% больных, а на 18-19 лет и до 17 лет – по 0,9%.

В 86,3% случаев люди подхватили вирус половым путем, в 13% – при внутривенном потреблении наркотиков и в 0,7% – от матери к ребенку.

Всего по состоянию на 1 октября под диспансерным наблюдением в крае находились 19 380 зараженных.

В сентябре в интервью amic.ru главврач регионального СПИД-центра Валерий Шевченко также рассказывал, что ежегодно в крае умирает порядка 400 пациентов с ВИЧ-инфекцией. При этом за последние годы смертность снизилась практически в два раза.

Летом 2024 года "Интерфакс" со ссылкой на доклад Роспотребнадзора писал, что Алтайский край входит в число регионов, где отмечены самые высокие показатели заболеваемости ВИЧ. В их числе также оказались Чукотка, Красноярский край, Кузбасс и Иркутская область.

В пресс-службе алтайского Роспотребнадзора отмечают, что главная опасность ВИЧ состоит в том, что вирус продолжительное время никак не проявляет себя и тем самым создает у людей иллюзию, что они абсолютно здоровы.

"Несмотря на усилия ученых, сегодня это заболевание по-прежнему остается неизлечимым, а значит, единственный способ защитить себя – это предотвратить заражение", – подчеркнули в ведомстве.

В целом по стране за последние десять лет в России отмечается снижение заболеваемости ВИЧ на 27,1%, сообщили 1 декабря в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.

В России также практически исключили риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку: "Благодаря системно принимаемым мерам более чем у 99% детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, не выявляется ВИЧ-инфекция", – подчеркнули в ведомстве.

Тем временем в стране продолжают наращивать масштабы программы тестирования на ВИЧ. В 2023 году обследовали 49 млн образцов крови россиян, что на 74,8% больше по сравнению с 2014 годом. А за первые девять месяцев 2024-го на ВИЧ обследовано 38,5 млн – это на 6,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

"Борьба с ВИЧ-инфекцией складывается из множества факторов, и первым шагом на этом пути остаются профилактика заболевания и раннее выявление. Пройти диагностику означает проявить ответственность как по отношению к своему здоровью, так и здоровью своих близких. Чтобы вовремя начать лечение и не подвергать их опасности, достаточно один раз в год сдать кровь на антитела к вирусу иммунодефицита человека", – подчеркивают специалисты.

Отметим, что в Алтайском крае до 6 декабря работает горячая линия, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Ее работа направлена на профилактику ВИЧ: людям рассказывают о заболевании и где можно бесплатно и анонимно провериться на вирус.

Контакты:

единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8-800-555-49-43 (круглосуточно, без выходных, звонок бесплатный);

Горячая линия – 8 (3852) 24-99-66. Режим работы: понедельник-четверг – с 09:00 до 17:00, пятница – с 09:00 до 12:45, обед – с 12:45 до 13:15.

Адреса и телефоны территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю также доступны по ссылке.