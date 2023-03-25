Стало известно, сколько уголовных дел возбудили на Алтае за дискредитацию ВС РФ

Правоохранители в 2022 году дополнительно пресекли 36 правонарушений по фактам дискредитации ВС РФ

25 марта 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: eksmo.ru

В Алтайском крае в 2022 году возбудили девять уголовных дел за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации либо исполнении госорганами Российской Федерации своих полномочий (ст. 207.3 УК РФ ). Данные приводятся в документе "О состоянии оперативной обстановки и результатах деятельности органов внутренних дел Алтайского края за 2022 год". Его подготовили перед отчётом начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрея Подоляна на сессии АКЗС.

Как следует из документа, правоохранители в прошлом году дополнительно пресекли 36 правонарушений по фактам дискредитации Вооружённых Сил Российской Федерации (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Кроме того, полицейские выявили 153 административных правонарушения экстремистской направленности. В их числе – производство и распространение материалов (44), публичное демонстрирование запрещённой атрибутики или символики (25), возбуждение ненависти либо вражды (24).

Напомним, всего в 2022 году правоохранители зафиксировали на территории Алтайского края 39 177 преступлений, это на 0,3% больше, чем было в 2021 году. Раскрываемость составила 54,9%.