Изнасилования, разбой и вымогательство. Какие преступления чаще совершали на Алтае

Общая раскрываемость преступлений в 2022 году составила 54,9%

24 марта 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае в 2022 году резко выросло число тяжких и особо тяжких преступлений в общественных местах – больше чем на 40%. В то же время общий уровень преступности в регионе остался примерно на том же уровне, что и год назад. А вот в России и СФО количество преступлений за 12 месяцев снизилось. Такие данные приводятся в документе "О состоянии оперативной обстановки и результатах деятельности органов внутренних дел Алтайского края за 2022 год". Его подготовили перед отчетом начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрея Подоляна на сессии АКЗС. Всего в 2022 году правоохранители зафиксировали на территории Алтайского края 39 177 преступлений, это на 0,3% больше, чем было в 2021 году. Настоящей проблемой для полиции стали преступления, совершённые на улице.

Какие города Алтайского края самые криминальные?

Рост преступности в прошлом году в крае произошёл почти во всех крупных городах. Но больше всего – в Славгороде. Здесь этот показатель вырос на 13,3%, в Новоалтайске – на 12,4%, в Барнауле – на 8,4% (с 13 985 до 15 162 случаев), в Рубцовске – на 7,4% и в Яровом – на 6,7%. Также на общем фоне "отличились" и некоторые районы: Петропавловский (+21,4%), Табунский (+11,6%) и Каменский (+10,6%).

Но есть в регионе и такие районы, где преступность снизилась. Так, значительно спокойнее стало жить Суетском (-40%), Тюменцевском (-30,8%) и Угловском (-22,1%) районах. Также положительная динамика наблюдалась в Белокурихе (-3,2%), Заринске (-2,5%) и Бийске (-2,1%).



Согласно документу, в прошлом году выросло количество криминальных происшествий на улицах (на 10,1%) и в общественных местах (на 8,8%). При этом произошло резкое увеличение тяжких и особо тяжких деяний (+43,8%) – именно в общественных местах.

Каких преступлений в крае стало больше?

Как следует из информации о деятельности органов внутренних дел, в крае в 2022 году незначительно снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений – на 0,9% (с 10 721 до 10 626). Кроме того, стало меньше умышленных убийств и покушений на убийство (-5,9%), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-10,3%). Но одновременно заметно увеличились другие виды преступлений. Среди них – изнасилования и покушения на них (+20%), вымогательства (+61,9%), разбойные нападения (+4%), мошенничество (+5,1%) и т. д.

А вот число преступлений, совершённых под воздействием алкоголя, снизилось на 14,9% и составило 7203.

Сколько человек погибло из-за преступлений?

От преступлений на территории края погибло 436 человек, в том числе 49 несовершеннолетних. Общее число преступлений, раскрытых правоохранителями, осталось практически неизменным: 21 006 эпизодов в 2021 году против 21 061 случая в 2022 году. Итоговая раскрываемость составила 54,9%.

Сколько преступлений совершили приезжие?

В Алтайском крае в прошлом году выявили 213 преступлений, связанных с незаконной миграцией. Это чуть больше (на 3,9%), чем фиксировалось ранее. Одновременно на 16,9% (с 290 до 339) увеличилось количество преступлений, которые совершили сами иностранцы и лица без гражданства. В их числе – убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования, кражи, мошенничество, грабежи, незаконный оборот наркотиков и др.

Уровень преступности на 1000 человек в Алтайском крае составил 17,2. Это значительно выше общероссийских показателей (13,5). В Сибири уровень преступности ниже в Омской (12,3), Иркутской (16,1) областях, Красноярском крае (16) и Новосибирской области (16,8). Наиболее высокий уровень преступности в крае зарегистрирован в Барнауле (21,9), Новоалтайске (19,9), Бийске (19,2), Славгороде (18,5) и Третьяковском районе (18).