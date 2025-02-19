Суммы от продажи имущества оказались значительно ниже, чем планировали

19 февраля 2025, 14:30, ИА Амител

Молоток. Приватизация / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E /

Десять государственных унитарных предприятий Алтайского края преобразовали в акционерные общества в 2024 году. В основном это дорожно-строительные управления, споры об акционировании которых велись несколько лет. Но бюджету это ничего не принесло. В целом же в прошлом году продали имущества на 5,5 млн рублей. И это меньше, чем планировали.

Итак, в прошлом году в регионе хозяйственные общества преобразовали в акционерные (100%-е пакеты акций принадлежат краю):

Центральное ДСУ;

Северо-Западное ДСУ;

Юго-Западное ДСУ;

Северо-Восточное ДСУ;

Юго-Восточное ДСУ;

Южное ДСУ;

Колыванский камнерезный завод имени И.И. Ползунова;

гостиницу "Колос";

гостиницу "Славгород";

"Алтайские инженерные системы".

Напомним, сейчас по федеральному закону властям запрещено создавать новые ГУП и МУП. Уже существующие нужно было перевести в АО или ООО до конца 2024 года. Алтайский край изначально планировал начать этот процесс еще в 2022 году, однако вместе с депутатами АКЗС решили отложить запуск процедуры на более позднее время. Но больше тянуть было некуда.

Вот что интересно: в 2023 году в прогнозном плане приватизации на 2024-2026 годы значилось, что продажа этих ГУП принесет краю более 121 млн рублей. Однако в октябре прошлого года бывший министр транспорта Алтайского края Антон Воронов заверил, что власти не собираются продавать акции ДСУ.

Кроме указанного преобразования, в 2024 году объявили 11 торгов (три аукциона, две продажи имущества посредством публичного предложения, шесть продаж государственного имущества без объявления цены).

Власти планировали выручить от приватизации 21,3 млн рублей. А заработали, судя по документам, 5,59 млн. Например, здания вивария, конторы, склада и участка земли в Мамонтово продали за 349 тысяч рублей. Еще 4,4 млн поступило от продажи в 2023 году трех помещений в рассрочку субъектам малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, в прошлом году в казну перечислили 817 тысяч рублей по торгам, объявленным в 2023-м. Остальные подробности на сессии 27 февраля депутатам расскажет заместитель начальника управления имущественных отношений Алтайского края Алексей Аленников.

Как правило, реальный план приватизации значительно ниже прогнозного. Иными словами, продать удается далеко не все. 2023 год стал исключением, тогда власти выручили 682,6 млн рублей вместо 226 млн, как было запланировано. Основной доход – за счет реализации 75% акций животноводческого комплекса "Бийское". В 2022-м было 468 млн рублей, и опять же подавляющая часть этой суммы от продажи 25% акций АО "Бийское". По итогам 2021 года бюджет региона получил по этому направлению 9,1 млн рублей, в 2020-м – 199,3 млн рублей.