Алтайский министр пообещал, что акции ДСУ останутся принадлежать региону

Такое заявление Антон Воронов сделал во время выступления в АКЗС

02 октября 2024, 10:30, ИА Амител

Ремонт дорог в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов пообещал, что правительство не планирует продавать акции дорожно-строительных управлений (ДСУ), которые недавно преобразовали в акционерные общества. Такое заявление чиновник сделал 1 октября в ходе правительственного часа в АКЗС.

По словам Воронова, на сегодняшний момент все ГУП прошли процесс преобразования в акционерные общества. Уже сформирован совет директоров предприятий, в составе которого представители Министерства транспорта и управления имущественных отношений. Следующий же этап начнется с декабря.

"Этот вопрос открыт, его нужно обсуждать. Никаких планов по реализации акций не существует. Сейчас этот номинальный совет директоров очень оперативно согласует переход. Будущий совет директоров, который будет формироваться на переходе 2024-2025 годов, он открыт для обсуждения, но, повторю, прежде всего нужно согласовывать с управлением имущественных отношений", – отметил Антон Воронов.

В свою очередь, спикер АКЗС Александр Романенко потребовал от чиновника, чтобы в совет директоров обязательно вошел кто-то из представителей депутатского корпуса. Тем более что такая договоренность с Минтрансом была достигнута ранее.

Присутствовавший на заседании заместитель председателя правительства региона Александр Климин заявил, что нынешний совет директоров новых ГУП – временный. Все акции ДСУ останутся в собственности региона.

"По дорожным предприятиям вопрос с точки зрения кандидатов рассматривается. Здесь никаких отторжений, вместе с комитетом этот вопрос отработаем. Мы заинтересованы в прозрачной деятельности наших предприятий, и любые полезные эффективные советы только улучшат деятельность наших дорожных предприятий", – с уверенностью отметил Александр Климин.

Напомним, все шесть дорожно-строительных управлений (ДСУ) Алтайского края уже преобразовали в акционерные общества. Преобразование унитарных предприятий проводят в соответствии с законодательством – до конца 2024 года они должны изменить организационно-правовую форму.

По плану краевых чиновников, создание акционерных обществ вместо ГУП позволяет сохранить коммерческую направленность организаций. Также добавим, что ранее собственником уставного капитала упомянутых ДСУ значился Минтранс Алтайского края. Теперь же он числится в ведении Алтайкрайимущества.