Стало известно, сколько выплатила Блиновская из общей налоговой задолженности

Общая сумма долга блогерши составляет более 918 миллионов рублей

15 мая 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: соцсети Елены Блиновской

В СК РФ рассказали о том, сколько денег из общей налоговой задолженности выплатила блогер Елена Блиновская. Об этом сообщили глава ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, на данный момент Блиновская отдала только 10 миллионов рублей. При этом общая сумма задолженности составляет более 918 миллионов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что, несмотря на арест, Елена Блиновская продолжает зарабатывать на продаже мест для участия в своей игре.

Общественники просят закрыть к ней доступ.