Стало известно состояние экипажа Ан-2, пропавшего на Камчатке
Запасы еды и топлива почти закончились
22 декабря 2024, 11:32, ИА Амител
Самолет взлетает / Фото: amic.ru
Экипаж самолета Ан-2, который исчез на Камчатке четыре дня назад, выжил. Об этом сообщает Mash.
"Запасы еды и топлива подходили к концу, но их успели спасти", – пишет издание.
В настоящее время экипаж на вертолете направляется в больницу в Мильково.
Самолет Ан-2 нашли утром 22 декабря. Министр чрезвычайных ситуаций Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что спасатели начали эвакуацию.
О пропаже самолета стало известно утром 19 декабря. Борт выполнял грузовой рейс по маршруту Мильково – Оссора, пассажиров на борту не было. Во время полета сработал аварийный датчик, после чего связь с самолетом была потеряна.
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