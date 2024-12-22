Стало известно состояние экипажа Ан-2, пропавшего на Камчатке

Запасы еды и топлива почти закончились

22 декабря 2024, 11:32, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Экипаж самолета Ан-2, который исчез на Камчатке четыре дня назад, выжил. Об этом сообщает Mash.

"Запасы еды и топлива подходили к концу, но их успели спасти", – пишет издание.

В настоящее время экипаж на вертолете направляется в больницу в Мильково.

Самолет Ан-2 нашли утром 22 декабря. Министр чрезвычайных ситуаций Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что спасатели начали эвакуацию.

О пропаже самолета стало известно утром 19 декабря. Борт выполнял грузовой рейс по маршруту Мильково – Оссора, пассажиров на борту не было. Во время полета сработал аварийный датчик, после чего связь с самолетом была потеряна.