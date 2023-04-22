Стало известно, у кого из россиян будет самая большая пенсия

Порядок расчёта пенсии за выслугу лет в каждом случае свой, как и её размер, отметил эксперт

22 апреля 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: amic.ru

Наибольшая пенсия ждёт работников тяжёлых профессий и жителей Крайнего Севера, сказал "Прайму" член Общественной палаты и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

При этом надбавка для жителей Крайнего Севера зависит от суровости климатических условий, в которых они работали.

Федеральные госслужащие, космонавты, военные и работники лётно-испытательного состава имеют право на получение дополнительной пенсии, однако и для них есть определённые условия – например, наличие стажа государственной гражданской службы в 2023 году должно составлять не меньше 18 с половиной лет.

Порядок расчёта пенсии за выслугу лет в каждом случае свой, как и её размер, пояснил Виноградов.