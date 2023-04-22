Стало известно, у кого из россиян будет самая большая пенсия
Порядок расчёта пенсии за выслугу лет в каждом случае свой, как и её размер, отметил эксперт
22 апреля 2023, 17:59, ИА Амител
Наибольшая пенсия ждёт работников тяжёлых профессий и жителей Крайнего Севера, сказал "Прайму" член Общественной палаты и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
При этом надбавка для жителей Крайнего Севера зависит от суровости климатических условий, в которых они работали.
Федеральные госслужащие, космонавты, военные и работники лётно-испытательного состава имеют право на получение дополнительной пенсии, однако и для них есть определённые условия – например, наличие стажа государственной гражданской службы в 2023 году должно составлять не меньше 18 с половиной лет.
Порядок расчёта пенсии за выслугу лет в каждом случае свой, как и её размер, пояснил Виноградов.
18:21:00 22-04-2023
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