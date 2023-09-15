Зарплата смогла подрасти. Жителям Алтая рассказали, как увеличился их средний доход

Показатель приблизился к 50 тысячам рублей

15 сентября 2023, 13:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Средний размер зарплаты в Алтайском крае в июне 2023 года составил 47 298 рублей. По сравнению с прошлым годом она выросла на 17%.

Отмечается, что в реальном выражении зарплата выросла за год на 13,5%, а за май – на 7%. Показатель приблизился к 50 тысячам рублей, а в Барнауле этот порог был преодолен.

По данным Алтайкрайстата, отставание Алтайского края от Республики Алтай по уровню зарплаты увеличилось. За два месяца в крае средний уровень вырос до 47 928 рублей против 57 476 в республике.