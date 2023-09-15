Зарплата смогла подрасти. Жителям Алтая рассказали, как увеличился их средний доход
Показатель приблизился к 50 тысячам рублей
15 сентября 2023, 13:44, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Средний размер зарплаты в Алтайском крае в июне 2023 года составил 47 298 рублей. По сравнению с прошлым годом она выросла на 17%.
Отмечается, что в реальном выражении зарплата выросла за год на 13,5%, а за май – на 7%. Показатель приблизился к 50 тысячам рублей, а в Барнауле этот порог был преодолен.
По данным Алтайкрайстата, отставание Алтайского края от Республики Алтай по уровню зарплаты увеличилось. За два месяца в крае средний уровень вырос до 47 928 рублей против 57 476 в республике.
13:53:51 15-09-2023
Юморина продолжается))))))))))))))))
13:54:43 15-09-2023
"Искаженная картина мир", в части размера з/п "простых смертных на Алтае
13:54:54 15-09-2023
Ну да зарплаты по 50 тысяч, инфляция 5%. И крабы по 500 рублей, которые ни кто уже и брать не хочет. А ну и бензин ещё подешевел здорово, в прошлом году почти доллар стоил, а сейчас пятьдесят центов всего.
13:59:29 15-09-2023
Предложите вакансию для человека с двуми высшими образованиями, кучей повышения квалификации, с размером зарплаты 47 928 рублей - буду рад, не подведу, потому как в Центре занятости надлежащих вакансий нет!
19:26:05 15-09-2023
Гость (13:59:29 15-09-2023) Предложите вакансию для человека с двуми высшими образования... человек с ДВУМИ высшими образованиями в состоянии самостоятельно найти работу, при условии, что хоть что-то умеет делать.
14:00:03 15-09-2023
Ну да, мама на заводе 25т.р. и тех не получает, фишку прикрепить? Причем не на полставки, а полноценно, на станке работает.+ Еще и горячая сетка имеется,но это ж совсем не в счет
14:23:21 15-09-2023
Ольга (14:00:03 15-09-2023) Ну да, мама на заводе 25т.р. и тех не получает, фишку прикре... Издёвка прямо -зачем народ дразнить нереальными зарплатами?????????????????
14:34:13 15-09-2023
Люди сами повышения не видят, так хоть послушают ...
14:06:30 15-09-2023
мы ему, конечно, верим ;-)
14:08:13 15-09-2023
У педагогов, у врачей 30 предел, основная масса 25 получает, это значит депутаты и министры себе добавили з/ плату?
14:10:48 15-09-2023
вот единицам повезло, а нам, народу, как-то МИМО!
14:18:26 15-09-2023
Мы и так счастливы. Деньги нам не нужны. Мы ими и пользоваться не умеем.
14:26:16 15-09-2023
Подскажите где найти работу с зп 47 928 рублей? Буду рада...
15:13:45 15-09-2023
Гость (14:26:16 15-09-2023) Подскажите где найти работу с зп 47 928 рублей? Буду рада...... интим не предлагать?
15:43:24 15-09-2023
Гость (15:13:45 15-09-2023) интим не предлагать?... ))) так это представители древней профессии показали свои доходы?)))
19:27:24 15-09-2023
Гость (14:26:16 15-09-2023) Подскажите где найти работу с зп 47 928 рублей? Буду рада...... на сайте хх или работа.ру Тут основной вопрос - что умеете за 47 тыр?
01:51:44 17-09-2023
Гость (14:26:16 15-09-2023) Подскажите где найти работу с зп 47 928 рублей? Буду рада...... оборонка
14:28:51 15-09-2023
Не хрен было голосовать, а сейчас не нойте. Что хотели то и получили.
15:46:45 15-09-2023
Гость (14:28:51 15-09-2023) Не хрен было голосовать, а сейчас не нойте. Что хотели то и ... а мы при голосовании работодателя выбираем?
19:29:33 15-09-2023
Гость (15:46:45 15-09-2023) а мы при голосовании работодателя выбираем?... вы выбираете работодателя на собеседовании. Если не согласны на такую работу за такие деньги, то зачем идёте?
14:38:09 15-09-2023
Позор властям как врут
14:53:58 15-09-2023
А можно список организаций, где именно такая зарплата?
15:00:08 15-09-2023
Жителям Алтая рассказали, как увеличился их средний доход____ Ааа, замечательно! А если бы нам НЕ РАССКАЗАЛИ, то откуда бы мы это узнали))) Анекдот просто)))
15:00:42 15-09-2023
вам сказали - а вы че артачитесь. 12
15:50:12 15-09-2023
Гость (15:00:42 15-09-2023) вам сказали - а вы че артачитесь. 12... Действительно, надо спасибо сказать...Если бы не статистика, так бы и умерли в неведении, какая зарплата в кошельке))
15:04:19 15-09-2023
Готов достойно нести этот тяжкий груз - зарплату в размере 47000 рублей. Где ты, моя дорогая??? АУ!!!!!!!!!!
15:05:34 15-09-2023
ППС АлтГУ расскажите поподробнее - насколько у них выросла зарплата за прошедшие 12 месяцев ...
05:42:22 16-09-2023
╫ (15:05:34 15-09-2023) ППС АлтГУ расскажите поподробнее - насколько у них выросла з... Если только сказку 12 месяцев рассказать
15:35:23 15-09-2023
Неделе две, три назад цифра была 43 с копейками, когда успели подрасти доходы? Хватит анекдоты "травить".
16:06:31 15-09-2023
Амик,опубликуйте,пожалуйста,среднюю зарплату учителя на ОДНУ ставку. Пусть власти узнают, сколько получают учителя в крае. Год учителя ведь...
16:30:14 15-09-2023
Не как не угнаться за средней зарплатой, все время ускользает из рук.)
18:42:19 15-09-2023
Это наверное путаны повлияли сильно на статистику. Их не так уж и мало
20:54:30 15-09-2023
Электрик -24000 руб. Жена- воспитатель в детсад -18000 руб. Где наши 47000 рублей????!!!!
07:40:55 16-09-2023
Барнаул (20:54:30 15-09-2023) Электрик -24000 руб. Жена- воспитатель в детсад -18000 руб. ... открываешь сайт зарплата ру, вбиваешь электрик в поисковик. Ряд вакансий с зарплатой от 50. Но это же работать надо, а не задницу протирать в каком-нибудь гос. учреждении. А уж сколько проводку в квартире поменять стоит - я умолчу. Но ныть всегда проще, чем оторвать задницу от стула и начать что-то делать.
23:27:00 15-09-2023
Гладко на бумаге
23:53:01 15-09-2023
На Работе России посмотрите вакансии и поймете реальные зп. 47 - это до налогов возможно и то вряд ли. Зачем бравировать ими? Непонятно!
05:44:43 16-09-2023
Гость (19:26:05 15-09-2023) человек с ДВУМИ высшими образованиями в состоянии самостояте... Ой... да неужели? У Вас, наверное, их три?
13:05:55 16-09-2023
Гость (05:44:43 16-09-2023) Ой... да неужели? У Вас, наверное, их три?... Только одно. И я много и упорно работал, чтобы достичь своего текущего положения. Постоянно развивался в профессии. И зарплата гораздо выше, чем эти 47 тысяч. Вокруг меня множество людей, которые прогрызают себе место в этой жизни. Работают, обучаются, переходят на новый уровень. Но есть и овощи, которые считают, что им должен какой-то работодатель платить овердофига за то, что они просто ходят на работу. Так не бывает. Если не повезло родиться в правильной семье, то только огромным трудом и старанием можно чего-то добиться. Либо „Как мотивировать себя что-то делать? — Да никак, оставайтесь в ...е.“ - Артемий Лебедев
08:39:16 18-09-2023
Гость (13:05:55 16-09-2023) Только одно. И я много и упорно работал, чтобы достичь своег... Таких грызунов как вы весьма мало-не у всех сегодня есть возможность обучаться ,переобучаться,совершенствоваться.Это не советское время ,когда были такие возможности и работали социальные лифты.
07:19:40 17-09-2023
В Ельцовском районе избранные учителя и воспитатели получают за 40 тыс. Наделали себе ставок и живут никто не проверяет