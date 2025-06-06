Стало известно, в каком городе Алтайского края самая дорогая водка
В среднем в регионе литр спиртного напитка стоит 787 рублей
06 июня 2025, 19:22, ИА Амител
Самая дорогая водка оказалась в Белокурихе – 866 рублей 27 копеек за литр спиртного напитка. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.
Согласно подсчетам аналитиков, на 2 июня цена литра водки в Алтайском крае в целом равнялась 787 рублям 30 копейкам. В Барнауле стоимость литра составляет 790 рублей 23 копейки. В Бийске литр стоит дешевле всего – 765 рублей 57 копеек. В Рубцовске цена превышает среднюю по региону – 792 рубля 80 копеек за литр.
Ранее стало известно, что средняя цена на сливочное масло в Алтайском крае за прошедший месяц снизилась сразу на 5%. По данным ведомства, сейчас килограмм обходится в среднем за 1233,40 рубля. В начале 2025-го за тот же объем приходилось платить примерно 1279,40 рубля – на 3,5% больше.
19:27:34 06-06-2025
как всем это интерестно !
19:29:54 06-06-2025
И за это счетоводство люди получают жалование?
19:51:39 06-06-2025
Гость (19:29:54 06-06-2025) И за это счетоводство люди получают жалование?... И не только за это
19:41:08 06-06-2025
АНАЛитики, я вам подсчеты облегчу. Минимальная стоимость водки 0,5 литра 350 рублей по всей стране. Что вы там пытаетесь "на хлеб намазать" для доказательства своей бестолковой нужности??... В том же "КБ", "Ярче", "Магните" и "М-Ра" продают водку и за 500 рублей и выше за 0,5. АНАЛитики, ваша деятельность не несет никакой полезности для страны/населения. Так что велкам со своими лопатами в народное хозяйство.
20:52:07 06-06-2025
Этиловый спирт по ГОСТ 1972 г.
Легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующими наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы.
21:14:48 06-06-2025
А что в Белокурихе дешевле, чем в Алтайском крае?
08:59:19 07-06-2025
КОТ (21:14:48 06-06-2025) А что в Белокурихе дешевле, чем в Алтайском крае?... Понты.