Стало известно, в каком городе Алтайского края самая дорогая водка

В среднем в регионе литр спиртного напитка стоит 787 рублей

06 июня 2025, 19:22, ИА Амител

Бутылка водки / Фото: unsplash.com

Самая дорогая водка оказалась в Белокурихе – 866 рублей 27 копеек за литр спиртного напитка. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

Согласно подсчетам аналитиков, на 2 июня цена литра водки в Алтайском крае в целом равнялась 787 рублям 30 копейкам. В Барнауле стоимость литра составляет 790 рублей 23 копейки. В Бийске литр стоит дешевле всего – 765 рублей 57 копеек. В Рубцовске цена превышает среднюю по региону – 792 рубля 80 копеек за литр.

Ранее стало известно, что средняя цена на сливочное масло в Алтайском крае за прошедший месяц снизилась сразу на 5%. По данным ведомства, сейчас килограмм обходится в среднем за 1233,40 рубля. В начале 2025-го за тот же объем приходилось платить примерно 1279,40 рубля – на 3,5% больше.