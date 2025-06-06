В Алтайском крае с начала года подешевело сливочное масло, а вот молоко — не очень
Сильнее всего из "молочки" с января 2025-го в регионе подорожали сыры
06 июня 2025, 09:15, ИА Амител
Средняя цена на сливочное масло в Алтайском крае за прошедший месяц снизилась сразу на 5%. Это следует из отчетов, которые еженедельно публикует Алтайкрайстат. По данным ведомства, сейчас килограмм обходится в среднем за 1233,40 рубля. В начале 2025-го за тот же объем приходилось платить примерно 1279,40 рубля – на 3,5% больше.
Впрочем, далеко не вся "молочка" снижается в цене.
Мы сравнили средние цены, указанные в отчетах ведомства на начало июня, начало мая и начало января 2025 года.
Молоко
Цены на молоко продолжают держаться на стабильно высоком уровне. Сейчас литр стоит в среднем 103,06 рубля. Это на 9,4% больше, чем в начале января, – тогда за тот же объем молока нужно было заплатить около 94,16 рубля.
За прошедший месяц средняя стоимость снизилась, но незначительно – на 1,1%.
Сыр
Сыр с начала 2025 года подорожал на 10,4%: средняя цена увеличилась с 892,80 рубля до нынешних 985,91 рубля за килограмм. В течение прошедшего месяца тоже отмечается рост – на 1,4%.
Творог
Средняя цена за килограмм творога в Алтайском крае практически не изменилась за пять месяцев. В январе он обходился в 465,42 рубля, а в начале июня – в 462,37. Стоимость даже снизилась на незначительные 0,6%.
Сметана
Сейчас килограмм сметаны в Алтайском крае обходится в среднем на 3% дороже, чем в начале года. Средняя цена в июне 2025-го – 309,93 рубля. В начале января то же количество можно было купить примерно за 300,85 рубля.
Кстати, еще в мае региональный Минсельхоз объяснял, почему молочные продукты в регионе подорожали. В ведомстве считают, что причина в росте затрат производителей по всем основным статьям, от энергоресурсов до финансовых обязательств перед банками.
09:18:18 06-06-2025
и сразу вопрос - доколе такое будет продолжаться???
дешевое молоко - это плохо!
09:20:49 06-06-2025
очередная новость в стиле голодных игр, ну или королевства кривых зеркал, кому что интереснее
09:44:19 06-06-2025
Ничего не подешевело.
10:23:39 06-06-2025
Когда водка подешевеет?
10:57:40 06-06-2025
Гость (10:23:39 06-06-2025) Когда водка подешевеет?... если подешевеет - это будет сигнал. тревожный.
11:04:32 06-06-2025
Musik (10:57:40 06-06-2025) если подешевеет - это будет сигнал. тревожный.... А вот это вот всё - это ещё не тревожный сигнал?
10:53:26 06-06-2025
снизилась сразу на 5%------ Огоооо! А поднялась перед этим сразу на сколько? 😵
12:40:22 06-06-2025
Цена на суррогат снизилась, масло натуральное только дорожает, и вообще натуральные продукты скоро будут не доступны большинству.
13:33:09 06-06-2025
Живем в деревне и всегда делали и делаем масло сами. Запомните, что-бы сделать килограмм масла нужно 23 литра молока. Теперь считайте его цену сами.
13:56:02 06-06-2025
Гость (13:33:09 06-06-2025) Запомните, что-бы сделать килограмм масла нужно . Ещё нужна корова, хлев, пастбище и ведро.
13:52:41 06-06-2025
Яйцо С1 1 дес 46.99 Яйцо С0 1 дес 54.99 Жаль нельзя здесь положить фото, показал бы цены в Питере на продукты. На натуральное сливочное масло, молоко, мясо... Куда мы попали со своими хозяйствами. Вот и бегут отсюда люди.
14:14:39 06-06-2025
такими темпами скоро все будет бесплатно.