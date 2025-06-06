В Алтайском крае с начала года подешевело сливочное масло, а вот молоко — не очень

Сильнее всего из "молочки" с января 2025-го в регионе подорожали сыры

06 июня 2025, 09:15, ИА Амител

Молоко, сметана и сыр / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Средняя цена на сливочное масло в Алтайском крае за прошедший месяц снизилась сразу на 5%. Это следует из отчетов, которые еженедельно публикует Алтайкрайстат. По данным ведомства, сейчас килограмм обходится в среднем за 1233,40 рубля. В начале 2025-го за тот же объем приходилось платить примерно 1279,40 рубля – на 3,5% больше.

Впрочем, далеко не вся "молочка" снижается в цене.

Мы сравнили средние цены, указанные в отчетах ведомства на начало июня, начало мая и начало января 2025 года.

Молоко

Цены на молоко продолжают держаться на стабильно высоком уровне. Сейчас литр стоит в среднем 103,06 рубля. Это на 9,4% больше, чем в начале января, – тогда за тот же объем молока нужно было заплатить около 94,16 рубля.

За прошедший месяц средняя стоимость снизилась, но незначительно – на 1,1%.

Сыр

Сыр с начала 2025 года подорожал на 10,4%: средняя цена увеличилась с 892,80 рубля до нынешних 985,91 рубля за килограмм. В течение прошедшего месяца тоже отмечается рост – на 1,4%.

Творог

Средняя цена за килограмм творога в Алтайском крае практически не изменилась за пять месяцев. В январе он обходился в 465,42 рубля, а в начале июня – в 462,37. Стоимость даже снизилась на незначительные 0,6%.

Сметана

Сейчас килограмм сметаны в Алтайском крае обходится в среднем на 3% дороже, чем в начале года. Средняя цена в июне 2025-го – 309,93 рубля. В начале января то же количество можно было купить примерно за 300,85 рубля.

Кстати, еще в мае региональный Минсельхоз объяснял, почему молочные продукты в регионе подорожали. В ведомстве считают, что причина в росте затрат производителей по всем основным статьям, от энергоресурсов до финансовых обязательств перед банками.