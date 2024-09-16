Стало известно, в какой отрасли в России платят больше всего

Средний размер предложения составляет 79,5 тысячи рублей

16 сентября 2024, 10:15, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1233341

Добывающая промышленность лидирует в России по средней предлагаемой зарплате, которая сейчас составляет почти 80 тысяч рублей, сообщил заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий на Всероссийской неделе охраны труда. Об этом пишет ТАСС.

"По данным портала "Работа России", добывающая промышленность стала лидером по средней предлагаемой зарплате – 79,5 тысячи рублей. Также высокие зарплаты предлагают работодатели в сфере строительства – более 61 тысячи рублей, высшего менеджмента – 64 тысячи рублей, металлургии – около 60 тысяч рублей", – сказал он.

В объявлениях зачастую указывается предлагаемый доход без учета стимулирующих выплат. Например, для инженеров, механиков, сварщиков, монтажников и других специалистов в промышленности и производстве представлены предложения с зарплатой выше средней.

Глава Минтруда России Антон Котяков отметил, что спрос на рабочих, инженеров и технических специалистов стимулирует значительный рост заработной платы. Это, в свою очередь, влияет на среднюю зарплату всей экономики.