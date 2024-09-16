Стало известно, в какой отрасли в России платят больше всего
Средний размер предложения составляет 79,5 тысячи рублей
16 сентября 2024, 10:15, ИА Амител
Добывающая промышленность лидирует в России по средней предлагаемой зарплате, которая сейчас составляет почти 80 тысяч рублей, сообщил заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий на Всероссийской неделе охраны труда. Об этом пишет ТАСС.
"По данным портала "Работа России", добывающая промышленность стала лидером по средней предлагаемой зарплате – 79,5 тысячи рублей. Также высокие зарплаты предлагают работодатели в сфере строительства – более 61 тысячи рублей, высшего менеджмента – 64 тысячи рублей, металлургии – около 60 тысяч рублей", – сказал он.
В объявлениях зачастую указывается предлагаемый доход без учета стимулирующих выплат. Например, для инженеров, механиков, сварщиков, монтажников и других специалистов в промышленности и производстве представлены предложения с зарплатой выше средней.
Глава Минтруда России Антон Котяков отметил, что спрос на рабочих, инженеров и технических специалистов стимулирует значительный рост заработной платы. Это, в свою очередь, влияет на среднюю зарплату всей экономики.
10:26:47 16-09-2024
когда из людей и из недр страны выкачивают всё последнее на продажу...
то конечно добывающая отрасль будет самой доходной...!?
10:36:58 16-09-2024
Больше всего платят депутатам
13:56:07 16-09-2024
Бдыщ! (10:36:58 16-09-2024) Больше всего платят депутатам ... Депутаты вредные для населения, за это им платят за вредность большие деньжищи.
10:40:22 16-09-2024
Глава Минтруда России Антон Котяков должен обратить внимание и на другие вакансии, это уровень от МРОТ и не более 30т. рублей. Пора бы всех министров на этот уровень дохода перевести.
11:08:20 16-09-2024
Вообщето в айти отрасли, никак не в добывающей
12:18:18 16-09-2024
У нас депутаты - добивающая отрасль...