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Стало известно, в какой отрасли в России платят больше всего

Средний размер предложения составляет 79,5 тысячи рублей

16 сентября 2024, 10:15, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1233341
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1233341

Добывающая промышленность лидирует в России по средней предлагаемой зарплате, которая сейчас составляет почти 80 тысяч рублей, сообщил заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий на Всероссийской неделе охраны труда. Об этом пишет ТАСС.

"По данным портала "Работа России", добывающая промышленность стала лидером по средней предлагаемой зарплате – 79,5 тысячи рублей. Также высокие зарплаты предлагают работодатели в сфере строительства – более 61 тысячи рублей, высшего менеджмента – 64 тысячи рублей, металлургии – около 60 тысяч рублей", – сказал он.

В объявлениях зачастую указывается предлагаемый доход без учета стимулирующих выплат. Например, для инженеров, механиков, сварщиков, монтажников и других специалистов в промышленности и производстве представлены предложения с зарплатой выше средней.

Глава Минтруда России Антон Котяков отметил, что спрос на рабочих, инженеров и технических специалистов стимулирует значительный рост заработной платы. Это, в свою очередь, влияет на среднюю зарплату всей экономики.

Работа зарплаты

Комментарии 6

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Гость

10:26:47 16-09-2024

когда из людей и из недр страны выкачивают всё последнее на продажу...
то конечно добывающая отрасль будет самой доходной...!?

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Бдыщ!

10:36:58 16-09-2024

Больше всего платят депутатам

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Гость

13:56:07 16-09-2024

Бдыщ! (10:36:58 16-09-2024) Больше всего платят депутатам ... Депутаты вредные для населения, за это им платят за вредность большие деньжищи.

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Гость

10:40:22 16-09-2024

Глава Минтруда России Антон Котяков должен обратить внимание и на другие вакансии, это уровень от МРОТ и не более 30т. рублей. Пора бы всех министров на этот уровень дохода перевести.

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Алексей

11:08:20 16-09-2024

Вообщето в айти отрасли, никак не в добывающей

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Гость

12:18:18 16-09-2024

У нас депутаты - добивающая отрасль...

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