Starbucks может вернуться в Россию

Компания подала заявки на регистрацию 14 товарных знаков

05 июня 2024, 07:47, ИА Амител

Кофейня Starbucks coffee / Фото: unsplash.com

Покинувшая РФ в 2022 году американская сеть кофеен Starbucks может вернуться на российский рынок, пишут "Ведомости".

Компания подала в Роспатент заявки на регистрацию 14 товарных знаков: Starbucks, Starbucks coffee, frappuccino и других. "Это превентивная мера, чтобы при появлении возможности вернуться в страну", – отмечает издание.

В то же время опрошенные "Ъ FM" эксперты скептически отнеслись к тому, что фирма в скором времени откроет точки в РФ. По их мнению, решение Starbucks зарегистрировать товарные знаки связано с намерением сохранить за собой собственные бренды в связи с тем, что в апреле отечественная сеть Stars Coffee подала иск с требованием досрочно прекратить охрану товарных знаков Starbucks, так как международная компания больше не использует их в РФ.

Прежняя регистрация товарных знаков Starbucks действует до 2025 года. Иск в суде рассматривать еще не начали.