Starbucks может вернуться в Россию
Компания подала заявки на регистрацию 14 товарных знаков
05 июня 2024, 07:47, ИА Амител
Покинувшая РФ в 2022 году американская сеть кофеен Starbucks может вернуться на российский рынок, пишут "Ведомости".
Компания подала в Роспатент заявки на регистрацию 14 товарных знаков: Starbucks, Starbucks coffee, frappuccino и других. "Это превентивная мера, чтобы при появлении возможности вернуться в страну", – отмечает издание.
В то же время опрошенные "Ъ FM" эксперты скептически отнеслись к тому, что фирма в скором времени откроет точки в РФ. По их мнению, решение Starbucks зарегистрировать товарные знаки связано с намерением сохранить за собой собственные бренды в связи с тем, что в апреле отечественная сеть Stars Coffee подала иск с требованием досрочно прекратить охрану товарных знаков Starbucks, так как международная компания больше не использует их в РФ.
Прежняя регистрация товарных знаков Starbucks действует до 2025 года. Иск в суде рассматривать еще не начали.
10:09:43 05-06-2024
Нет уж! Умерла, так умерла!
11:48:38 05-06-2024
Гость (10:09:43 05-06-2024) Нет уж! Умерла, так умерла!... Плюсую, предал раз, предаст еще раз.
Ушли так ушли, кусайте логти.
13:45:11 05-06-2024
Честно говоря, кофе у них отстой. Ничем не лучше того, который в кофе-машинах.
13:54:06 05-06-2024
Гость (13:45:11 05-06-2024) Честно говоря, кофе у них отстой. Ничем не лучше того, котор... Сейчас в России в кофейнях делают отличный кофе, никакой Старбакс и рядом не стоял.
20:10:54 05-06-2024
Икеа и пр и пр. так же продлили в Роспатенте регистрацию своих ТМ до 2030 года!
18:14:48 12-06-2024
УРААА!!!! Боже верни Старбакс в Россию!!!!
18:30:07 12-06-2024
Даже в американском СБ кофе не лучшего вкуса и качества. Чисто антураж. Ну и пописать где есть.