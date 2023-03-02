Старенький Mercedes-Benz вернули росгвардейцы жителю Алтайского края

Угонщик попытался скрыться, но был задержан

02 марта 2023, 17:01, ИА Амител





Угнанный Mercedes-Benz

В Алтайском крае сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, угнавшего автомобиль, сообщает региональное управление ведомства.

"С парковки торгового центра был похищен автомобиль Mercedes-Benz 1998 года выпуска. Наряды вневедомственной охраны немедленно подключились к поискам преступника и спустя 30 минут обнаружили транспортное средство в соседнем микрорайоне", – говорится в сообщении.

Угонщик, увидев патрульный автомобиль, попытался скрыться, но был задержан росгвардейцами. После этого 36-летнего мужчину передали сотрудникам полиции.