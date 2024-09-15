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Старейшая немецкая пивоварня закрывается, проработав больше 300 лет

Решение приняли из-за убытков

15 сентября 2024, 08:35, ИА Амител

Бочка / Фото: pxhere.com/ru/photo/690430
Бочка / Фото: pxhere.com/ru/photo/690430

В декабре в Баварии закроется пивоварня Schlössle-Bier, которая была основана 334 года назад. Об этом сообщило издание Bild.

Одна из старейших пивоварен Баварии, расположенная в Ной-Ульме, прекратит производство пива в конце декабря. Как рассказала изданию владелица пивоварни Криста Цоллер, решение о закрытии связано с тем, что предприятие не может конкурировать с крупными промышленными компаниями.

По словам Цоллер, для того чтобы обновить оборудование, необходимо увеличить цену на пиво в два раза. Кроме того, немецкие пивоварни сталкиваются с проблемами из-за бюрократических процедур.

бизнес

Комментарии 9

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Гость

09:27:49 15-09-2024

Капиталистические акулы пожираю мелочь прошлых эпох.
В России, куриные, свинячие, зерновые акулы с большим успехом убивают сельское подворье.

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Гость

09:28:48 15-09-2024

Просто нас там не было. Супер прибыль была бы у немчуры. Ну, а так, лохи, что тут скажешь.

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Musik

14:36:11 15-09-2024

Гость (09:28:48 15-09-2024) Просто нас там не было. Супер прибыль была бы у немчуры. Ну,... Алжирцы пьют меньше пивасика?

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Гость

11:42:07 15-09-2024

Мелкий буржуа помни - ты всего лишь еда для крупного капитала.

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Гость

13:42:12 15-09-2024

Потому что современное Китайское пиво лучше, качественнее, вкуснее и дешевле.

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Кхм...

15:31:29 15-09-2024

Гость (13:42:12 15-09-2024) Потому что современное Китайское пиво лучше, качественнее, в... И выводится из организьму быстрее...

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Алексей

15:35:27 15-09-2024

Надо их сюда позвать. Вот и выживут. Здесь-то такая САМАЯ СТАРАЯ НЕМЕЦКАЯ пивоварня пользовалась бы диким спросом при том, что ингредиенты у нас существенно дешевле.

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Гость

16:00:10 15-09-2024

Алексей (15:35:27 15-09-2024) Надо их сюда позвать. Вот и выживут. Здесь-то такая САМАЯ СТ... Алексей, российская капитализма, самая дремучая, замучает эту пивоварню в один момент и получится эрзац, так что Леша, пустые твои хлопоты.

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Гость

21:06:47 15-09-2024

потому что туристов нету русских. и самых пьющих - норвежских датских финнских

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