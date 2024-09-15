Старейшая немецкая пивоварня закрывается, проработав больше 300 лет
Решение приняли из-за убытков
15 сентября 2024, 08:35, ИА Амител
Бочка / Фото: pxhere.com/ru/photo/690430
В декабре в Баварии закроется пивоварня Schlössle-Bier, которая была основана 334 года назад. Об этом сообщило издание Bild.
Одна из старейших пивоварен Баварии, расположенная в Ной-Ульме, прекратит производство пива в конце декабря. Как рассказала изданию владелица пивоварни Криста Цоллер, решение о закрытии связано с тем, что предприятие не может конкурировать с крупными промышленными компаниями.
По словам Цоллер, для того чтобы обновить оборудование, необходимо увеличить цену на пиво в два раза. Кроме того, немецкие пивоварни сталкиваются с проблемами из-за бюрократических процедур.
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21:06:47 15-09-2024
потому что туристов нету русских. и самых пьющих - норвежских датских финнских