Старейшая немецкая пивоварня закрывается, проработав больше 300 лет

Решение приняли из-за убытков

15 сентября 2024, 08:35, ИА Амител

Бочка / Фото: pxhere.com/ru/photo/690430

В декабре в Баварии закроется пивоварня Schlössle-Bier, которая была основана 334 года назад. Об этом сообщило издание Bild.

Одна из старейших пивоварен Баварии, расположенная в Ной-Ульме, прекратит производство пива в конце декабря. Как рассказала изданию владелица пивоварни Криста Цоллер, решение о закрытии связано с тем, что предприятие не может конкурировать с крупными промышленными компаниями.

По словам Цоллер, для того чтобы обновить оборудование, необходимо увеличить цену на пиво в два раза. Кроме того, немецкие пивоварни сталкиваются с проблемами из-за бюрократических процедур.